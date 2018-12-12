 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Стоит ли бояться расширения влияния КНР на Западе? - Минсинь Пей
00:22 14.12.2018

Как западные либеральные демократии должны противостоять Китаю, который использует свою открытость для достижения идеологических и геополитических целей?

После окончания холодной войны Запад вложил огромные средства для продвижения политической либерализации в Китае, в том числе посредством программ, направленных на обеспечение верховенства закона, прозрачности и подотчетности правительства, развитие гражданского общества. Результаты оказались неутешительными. Китай не только не становится более демократичным, в последнее время он начинает все больше двигаться в направлении жесткого авторитаризма. Теперь Пекин сам вкладывает ресурсы и прикладывает усилия, направленные на то, чтобы расширить свое влияние в западных демократиях, пишет Минсинь Пей в статье для издания Project Syndicate.

Влияние Китая на Западе, на которое указывают СМИ и западные аналитические центры, вызывает обеспокоенность у высокопоставленных политиков, начиная с вице-президента США Майка Пенса и заканчивая бывшим премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом. Они утверждают о том, что "операции по усилению влияния" КНР включают в себя развитие связей с западными политиками, создание институтов Конфуция по всему миру для продвижения китайского языка и культуры, расширение глобального охвата официальных пропагандистских сетей КНР, а также пожертвования и программы по обмену с академическими учреждениями.

Как западные либеральные демократии должны противостоять Китаю, который использует свою открытость для достижения идеологических и геополитических целей? Прежде всего, западные лидеры должны разграничить спонсируемую государством деятельность от законных и взаимовыгодных программ по культурным, гражданским и образовательным обменам между частными лицами и организациями.

Безусловно, в рамках операции КПК "Единый фронт", сосредоточенной на нейтрализации политической оппозиции внутри КНР и за ее пределами, китайское правительство часто опирается на частных лиц для достижения своих целей. Частные субъекты нередко стремятся заслужить благосклонность КПК. В результате этого даже якобы независимая частная деятельность того или иного субъекта может иметь определенные политические и репутационные риски для западных организаций, которые могут обвинить в том, что они выступают в роли "агентов влияния" КНР.

Однако это не означает, что западные структуры должны полностью отказаться от любой возможности сотрудничества с китайскими организациями и частными лицами. Такой подход означает, что западные организации могут упустить ценные возможности, к тому же это усилило бы способность КПК контролировать поток информации и манипулировать общественным мнением.

Поэтому, не теряя бдительности, Запад должен избегать чрезмерной реакции. Например, культурные или академические учреждения должны с чрезвычайной осторожностью относиться к пожертвованиям со стороны государственных китайских предприятий, поскольку это может подорвать репутацию получателя или ограничить его свободу. Однако следует приветствовать пожертвования от состоятельного китайского предпринимателя, если его бизнес является прозрачным, а само пожертвование не содержит условий, посягающих на деятельность получателя.

На самом деле, прозрачность является одним из самых мощных механизмов защиты западных демократических процессов от китайских операций по расширению влияния. Например, требование о публичном раскрытии информации об источниках и условиях пожертвований политикам, политическим партиям, гражданским и академическим институтам значительно усложнило бы деятельность китайского правительства. Общий кодекс поведения в отношениях с Китаем также помог бы обеспечить защиту демократических ценностей при заключении соглашений с китайской стороной.

Отстаивание демократических ценностей также означает, что западные правительства должны избежать другого рода чрезмерной реакции в отношении собственных граждан китайского происхождения. Учитывая то, что Китай давно использует свои диаспоры для достижения экономических и политических выгод, некоторые западные демократии склонны относиться с подозрением ко всем этническим китайцам, подвергая их дискриминации. Нельзя допустить, чтобы этнические китайцы подвергались преследованиям, запугиванию или каким-либо наказаниям при осуществлении своих гражданских или политических прав, например, в случае внесения политических пожертвований или высказываний по важным для них вопросам, в том числе связанным с Китаем. Это не только было бы несправедливо, но и привело бы к стратегическому саморазрушению, поскольку именно мягкая сила демократических ценностей представляет собой наиболее эффективную защиту от китайских операций по расширению своего влияния.

Западные институты обладают беспрецедентной устойчивостью благодаря либерально-демократическим ценностям, которые их поддерживают. Авторитарный режим не сможет их так просто подорвать, независимо от интенсивности культурных обменных программ и численности языковых институтов. На самом деле, отличительной чертой усилий КНР по распространению своего влияния за границей является отнюдь не успех, а легкость, с которой их раскрывают.

Источник - Project Syndicate
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544736120
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