 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Foreign Policy: Китай либо "задушит" мир, либо спасет его
00:52 14.12.2018

У нас осталось всего 12 лет для того, чтобы вдвое сократить выбросы углекислого газа. В противном случае мы столкнемся с катастрофическими последствиями

13 декабря 2018,

В то время, когда министры со всего мира собрались в Польше для участия в саммите ООН по климату, в Пекине рассматривают судьбоносные экономические решения, которые окажут непосредственное влияние на борьбу с изменением климата, пишет Лаури Милливирта в статье для американского издания The Foreign Policy.

После периода резкого роста в течение двух лет темпы промышленного производства в КНР и объемы выбросов углекислого газа начинают постепенно снижаться. В настоящий момент перед китайским руководством стоит очень серьезный вопрос: запустить еще один гигантский строительный бум или наконец-то перейти к более высококачественному и устойчивому росту?

Последствия выбора Пекина буду иметь огромное значение не только для экономики КНР, но и для глобального климата. Новый раунд развития промышленности и строительства приведет к тому, что объем выбросов углекислого газа продолжит расти еще в течение нескольких лет. При этом не стоит забывать, что, согласно недавнему отчету ООН, у нас осталось всего 12 лет для того, чтобы вдвое сократить выбросы углекислого газа. В противном случае мы столкнемся с катастрофическими последствиями.

В течение последних двух десятилетий Китай способствовал росту глобальных выбросов. Крупные промышленные проекты привели к рекордному увеличению выбросов в 2008-2012 годах и 2017−2018 годах. Китайская экономическая модель является чрезвычайно углеродоемкой. Китай выбрасывает в атмосферу больше CO₂ на душу населения, чем ЕС. Все признают необходимость снижения чрезмерной зависимости китайской экономики от тяжелой промышленности, однако такой сценарий не устраивает представителей промышленного и строительного секторов, которые представляют собой грозную политическую силу.

Необходимость перехода к экономической модели, в основе которой будут лежать потребление, высокие технологии и развитая сфера услуг, была озвучена в ряде экономических проектов председателя КНР Си Цзиньпина, включая коммюнике 3-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) от 2013 года и 13-й пятилетний план. КПК обладает огромным потенциалом с точки зрения сокращения уровня выбросов углекислого газа.

Китай смог значительно снизить уровень загрязнения воздуха в период с 2013 по 2017 год из-за сокращения потребления угля и введения новых строгих экологических стандартов для электростанций. В 2017 году в ходе беспрецедентной кампании по снижению уровня загрязнения воздуха тысячи промышленных предприятий и миллионы домашних хозяйств отказались от использования угля и перешли на газ и электричество.

Китайское руководство смогло повысить качество воздуха за счет модернизации электростанций и устранения мелкомасштабного сжигания угля, однако массивные кластеры тяжелой промышленности, расположенные вокруг крупных городов, включая Пекин, никуда не исчезли. Из-за этого Пекин возглавляет рейтинг китайских городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Вопрос о дальнейшем снижении уровня загрязнения воздуха не удастся решить до тех пор, пока не будет решена проблема чрезмерной зависимости страны от тяжелой промышленности.

К сожалению, с конца 2015 года экономическая политика Пекина способствовала замедлению процесса перехода к новой модели экономики. Экономика по-прежнему сильно зависит от строительного и промышленного секторов, а это может привести к дальнейшему росту выбросов углекислого газа. Очередной запуск крупных промышленных проектов будет означать дальнейшее замедление процесса перехода. Вероятно, лучшим из возможных сценариев стало бы принятие взвешенной, "зеленой" инвестиционной программы в сочетании с решительными усилиями, направленными на преобразование экономики КНР.

Иностранные политические лидеры понимают, что внутренняя экономическая политика Китая может затмить собой все остальные факторы, влияющие на глобальный уровень выбросов углекислого газа в атмосферу. По этой причине внутренняя экономическая политика Китая представляет собой серьезную проблему для остального международного сообщества.

С другой стороны, не только Китай, но и другие страны должны позаботиться о сокращении уровня выбросов. Китай по-прежнему возглавляет рейтинг стран по уровню выбросов углекислого газа, однако на его долю приходится только 25% глобальных выбросов CO₂. Остальному миру тоже есть чем заняться. Международное сообщество должно детально обсудить данный вопрос с Китаем, иначе устаревшая и токсичная экономическая модель КНР может в конечном итоге обречь весь мир на мрачное будущее.

Максим Исаев

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544737920
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