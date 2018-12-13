Москва поставит Дели "встречный огонь", - В.Мухин

07:18 14.12.2018

13.12.2018

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



Россия усилит армию Индии атомными субмаринами и стратегическими ракетоносцами



В условиях санкций РФ пытается поддержать экономику не только за счет поставок углеводородов, но и наращиванием объемов военно-технического сотрудничества. Это подтверждают и итоги состоявшегося в четверг в Дели заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Москва, похоже, окончательно приняла решение отдать предпочтение в контактах с Индией в сфере ВТС не столько экспорту вооружений и военной техники (ВВТ), сколько поставкам современных технологий по их производству.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании комиссии заявил, что "ни одно государство так тесно не взаимодействует с Индией в области передачи технологий производства вооружения и военной техники, как Россия".



"Наша кооперация распространяется на самые чувствительные сферы", – отметил он. Посол Индии в России Бала Венкатеш накануне визита Шойгу в Индию сообщил, что будут обсуждаться новые проекты в сфере ВТС, а также работа центров по обслуживанию военной техники российского производства: "Задача предстоящей совместной комиссии – сделать обзор прогресса в этих сферах сотрудничества и определить новые приоритеты. Они будут включать новые проекты, а также совместные исследования в области развития, разработки и производства вооружения и военной техники".



Недавно замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов сообщил, что ВТС России и Индии сегодня "имеет прочный задел в таких приоритетных областях, как военное авиастроение, производство бронетанковой техники и кораблестроение". "Есть успешный проект совместной разработки ракет "БраМос", имеющий широкие экспортные перспективы, – отметил он. – Большие надежды также возлагаются на созданное совместное предприятие по производству вертолетов Ка-226Т". СМИ писали также, что помимо Ка-226Т в Индии будут собираться военно-транспортные вертолеты Ми-171.



В четверг на судостроительном заводе "Янтарь" (Калининград) сообщили, что начали подготовку строительства для Дели двух фрегатов проекта 11356. Еще два фрегата будут достраиваться в самой Индии, где будут работать и специалисты "Янтаря".



Как сообщает ФСВТС, "за последние пять лет стоимостный показатель экспорта российской продукции военного назначения в Индию превысил 12 млрд долл.". Но, похоже, это не предел. Впереди новые проекты и заказы. Интересно, что стороны подписали соглашение об изменении структуры межправительственной комиссии по ВТС, в которую включена отдельная рабочая группа по военному сотрудничеству.



Это сотрудничество предполагает организацию совместных маневров и совершенствование выучки войск и сил флотов. Однако, как сообщают военно-дипломатические источники, в сфере ВТС с Индией к ставшим уже традиционными совместным маневрам, участию в международных военных играх, командно-штабным учениям и т.п. прибавляется пункт о передаче ее армии российского боевого опыта. То есть российско-индийское военное сотрудничество предполагает внедрение в индийскую армию боевых российских методик, а также обучение ее военнослужащих с российскими военными советниками.



Минобороны РФ будет передавать Индии боевой опыт эксплуатации не только обычных, но и стратегических вооружений. В скором времени, как сообщают СМИ, Индия возьмет в долгосрочную аренду у России еще одну атомную подводную лодку (АПЛ) проекта 971И "Щука-Б", а также несколько дальних бомбардировщиков Ту-22М3.



Сдача в аренду АПЛ – неплохой для РФ бизнес. Согласно открытым данным, арендуемая с 2011 года Военно-морскими силами Индии российская АПЛ третьего поколения "Нерпа" проекта 971И "Щука-Б" (переименована в "Чакру") принесла казне РФ около 2,5 млрд долл. (включая расходы на обслуживание). На прошлой неделе издание India Today сообщило, что "Индия в ближайшее время собирается заключить контракт на 3,3 млрд долл. на аренду второй российской атомной подводной лодки". Издание отмечает, что индийская сторона уже согласилась с суммой сделки. Речь идет об аренде атомных субмарин "Братск" или "Самара", которые проходят глубокую модернизацию на заводе "Звездочка" в Северодвинске".



Ранее индийские СМИ сообщали, что ВВС Индии проявляют интерес к покупке или аренде четырех российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 (Backfire, то есть "встречный огонь", по классификации НАТО). Если сделка будет одобрена – это тоже статья доходов. По некоторым данным, Индия хочет оснастить эти "стратеги" ракетами "БраМос", которые она совместно производит с РФ. Генеральный менеджер по маркетингу и экспорту российско-индийского совместного предприятия "БраМос Аэроспейс" Правин Патхак сообщил недавно, что Москва и Дели разрабатывают облегченную ракету "БраМос" для истребителей и подводных лодок. При этом, по его словам, к ракетам проявляют интерес третьи страны. И контракты с ними будут подписаны в 2019 году.



"В сфере ВТС у России и Индии неплохие перспективы, – считает военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. – Правда, такое сотрудничество несколько омрачается тем, что контракты Москвы с Дели не оплачиваются в долларах. Но и тут есть плюсы, связанные с тем, что страны находят новые пути расчетов по оружейному бизнесу в национальных валютах".