Замнач отдела Генштаба Киргизии задержан с поличным при получении взятки

07:25 14.12.2018

Сотрудник генштаба Вооруженных сил КР задержан с поличным при получении взятки. Сообщает антикоррупционная служба ГКНБ КР.



"13 декабря 2018 года ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий с поличным, при получении взятки в размере 18 000 сомов задержан заместитель начальника отдела комендантской службы ГШ ВС", - говорится в сообщении.



Военной прокуратурой по материалам АКС ГКНБ возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.