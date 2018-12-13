 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Таджикистане из-за "провокационных сцен" запретили показ фильма "Богемская рапсодия"
07:28 14.12.2018

Фильм "Богемская рапсодия" запрещен к показу в Таджикистане в связи с провокационными сценами в картине, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в четверг.
"Биографический фильм Брайана Сингера "Богемская рапсодия" прослеживает головокружительный путь группы Queen к успеху, практически распад группы и ее триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, который стал одним из величайших выступлений в истории рок-музыки", - сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссию "Таджикфильма" по выдаче лицензий.

"Показ запрещен в связи с провокационными сценами, имеющими место в картине", – сообщили в комиссии по выдаче лицензий. Какие именно сцены являются провокационными в комиссии не уточнили.
Последние три года все иностранные фильмы перед показом в Таджикистане должны получить разрешение у лицензионной комиссии при "Таджикфильме".

Источник - tajikta.tj
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