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|Рахмон сменил хукумов пяти городов и районов
07:29 14.12.2018
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сменил накануне председателей пяти городов и районов страны, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в четверг.
"Давлатбиби Раджабова освобождена от должности председателя Ванджского района ГБАО в связи с уходом на пенсию. И.о. председателя Ванджского района назначен Косим Джабори. Сатториен Матлубахон Амонзода освобождена от должности мэра города Гулистона Согдийской области в связи с переходом на другую работу. На должность мэра Гулистона президент назначил Фирдавса Шарифзода", - сообщает пресс-служба главы государства.
Также Бохири Гайбулло Нозир освобожден от должности председателя города Канибадам Согдийской области. И.о. председателя города Канибадама назначен Зафарбек Давлатзода.
В связи с переходом на другую работу от занимаемой должности освобожден председатель Шахристанского района Умар Екубзода, которого на этом посту сменил Ашурали Джалилзода.
Ваолизода Сулаймон Кабут освобожден от должности председателя Фархорского района Хатлонской области в связи с переходом на другую работу. Фархорский район возглавил Рустам Рахматзода.
Постановлением правительства Таджикистана Исмоилова Вера Рустамовна назначена директором Национального филиала Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в РТ и полномочным представителем Республики Таджикистан.
Изатулло Убайдзода освобожден от должности заместителя директора Агентства по обеспечению специальным имуществом при правительстве Республики Таджикистан.