В Узбекистане создадут Центры подготовки призывников по военно-техническим специальностям

07:36 14.12.2018

В Узбекистане создадут Центры подготовки призывников по военно-техническим специальностям, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



Их создадут согласно постановлению президента Узбекистана "О дополнительных мерах по патриотическому и физическому воспитанию молодежи и совершенствованию порядка подготовки призывников по военно-техническим специальностям", подписанному накануне, 12 декабря.



"Согласиться с предложением министерства обороны Республики Узбекистан об образовании при управлениях по делам обороны Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента Центров подготовки призывников по военно-техническим специальностям без статуса юридического лица", - говорится в тексте документа.



Причем, директор центра будет назначаться и освобождаться от должности министром обороны, а по статусу и условиям оплаты труда приравнивается к заместителю начальника управления по делам обороны.



Вместе с тем, деятельность центров будет финансироваться за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и иных источников, не запрещенных законодательством.