Я - не воровайка. Экс-кыр-спикер Келдибеков подал в суд на журналиста. Требует миллион сомов

07:39 14.12.2018

14 декабря 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков подал в суд на кыргызскоязычное издание Kyrgyztoday и журналиста. Об этом 24.kg сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.



По его словам, сумма иска составляет 1 миллион сомов. Ахматбеку Келдибекову не понравилась публикация на сайте, где указано, что он коррупционер. Истец утверждает, что это клевета, поскольку суд снял с него обвинения по этой статье.



Ранее Ахматбек Келдибеков отсудил у журналистов "Азия-Ньюс" 2 миллиона сомов. В такую сумму суд оценил честь и достоинство бывшего спикера.



Адиль Турдукулов отметил: он надеется, что истец отзовет материальные претензии к Kyrgyztoday, удовлетворившись опровержением.