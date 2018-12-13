"Страсбургский стрелок" найден гуляющим по улице Лазарэ и... ликвидирован

07:43 14.12.2018

"Страсбургский стрелок" ликвидирован. ИГ* взяла ответственность за теракт ©

Подозреваемый оказал сопротивление полиции и открыл огонь. Террористическая организация назвала его своим "солдатом".

Мужчина, стрелявший в людей на улицах Страсбурга (Франция) ликвидирован, сообщает РИА Новости.



Информацию подтвердил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.



"В 21.00 команда специализированной полевой бригады в составе трех сотрудников национальной полиции увидела человека, разгуливающего по улице Лазарэ. Он соответствовал описанию разыскиваемого с вечера вторника, его задержали. Подозреваемый оказал сопротивление полиции, открыв огонь. Правоохранительные органы незамедлительно ответили и нейтрализовали агрессора", - сказал Кастанер на пресс-конференции.



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Как ранее сообщали СМИ, вечером 13 декабря в ходе спецоперации в Страсбурге правоохранители ликвидировали Шерифа Шеката, подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в центре города. Мужчина открыл огонь по прохожим вечером 11 декабря, погибли три человека, более десяти получили ранения. Подозреваемый скрылся с места преступления, его разыскивала полиция.

Между тем группировка "Исламское государство" назвала жителя Страсбурга, устроившего стрельбу, своим "солдатом" и взяла на себя ответственность за нападение.