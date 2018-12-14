Сенат США начал наступление на Эр-Рияд. Законодатели призвали к прекращению военной помощи Саудовской Аравии

07:57 14.12.2018 Сенат США принял резолюцию о прекращении американской военной помощи Саудовской Аравии, которая проводит операцию в Йемене. Пока это самая мягкая из возможных реакций американских сенаторов на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашокджи. При этом решение Сената носит рекомендательный характер и еще не означает, что Вашингтон откажется от военного сотрудничества с Эр-Риядом. Президент Дональд Трамп по-прежнему делает все, чтобы не испортить отношения с Саудовской Аравией. Примечательно, что документ был принят в тот же день, когда ООН впервые за 2,5 года смогла добиться прогресса в урегулировании йеменского конфликта.



Резолюция, запрещающая участие американских вооруженных сил в конфликте в Йемене за исключением операций против террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), была утверждена в четверг американским Сенатом. Речь идет о запрете на дозаправку самолетов возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции, а также на обмен разведданными и данными о потенциальных целях. Запрещается и любое другое участие американских военных в конфликте в Йемене без санкций Конгресса.



На результат голосования не повлиял прошедший в четверг в Конгрессе закрытый брифинг госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны Джима Мэттиса, которые поддерживают курс Дональда Трампа на укрепление сотрудничества с Эр-Риядом.



Война в Йемене началась в марте 2015 года, когда силы арабской коалиции вторглись в страну под предлогом возвращения власти изгнанному президенту Абд-Раббу Мансуру Хади, который нашел убежище в Эр-Рияде. Хуситское движение "Ансар Аллах" и ядро бывшей партии "Всеобщий народный конгресс" контролируют около 20% территории Йемена, включая столицу страны Сану. На этой территории проживает около 80% населения Йемена. Согласно опубликованным на этой неделе ресурсом Armed Conflict Location & Event Data Project данным, с января 2016-го по ноябрь 2018 года в Йемене погибли свыше 60 тыс. человек. Это более чем в шесть раз превышает последнюю оценку ООН. От голода в Йемене, по данным ООН, страдают 14 млн человек - это примерно половина населения страны.



Вашингтон с самого начала поддерживал арабскую коалицию, но постепенно общественное мнение стало меняться. Однако если бы не убийство Джамаля Хашокджи, противники участия США в йеменском конфликте вряд ли бы набрали большинство голосов в Сенате.



По словам инициатора резолюции независимого сенатора Берни Сандерса, вмешательство Саудовской Аравии в йеменский конфликт привело "к самой страшной гуманитарной катастрофе в мире". "Для Соединенных Штатов пришло время перестать поддерживать руководство Саудовской Аравии, жестокий режим, который недавно убил журналиста-диссидента и не уважает права человека",- заявил сенатор накануне голосования.



В конце ноября Дональд Трамп дал понять, что США намерены сохранять отношения с Саудовской Аравией на прежнем уровне несмотря на убийство в саудовском генконсульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашокджи. По словам президента, правду об этом деле можно так никогда не узнать, тогда как хорошие отношения с Эр-Риядом отвечают интересам США. Однако сенаторы продолжают требовать от Дональда Трампа внести ясность в вопрос причастности к убийству наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. После встречи небольшой группы сенаторов с директором ЦРУ Джиной Хаспел у них не осталось сомнений в вине кронпринца. Так сенатор-республиканец Боб Коркер заверил: если бы Мухаммед бен Сальман предстал перед судом, "он был бы осужден в течение получаса".



В итоге, не дожидаясь решений Белого дома, сенаторы рассмотрели сразу несколько вариантов того, как наказать Эр-Рияд. Помимо принятого в четверг документа обсуждались резолюции об осуждении Мухаммеда бен Сальмана за убийство журналиста, а также о приостановке продажи Саудовской Аравии американского оружия. Первый вариант резолюции был внесен в Сенат 5 декабря по инициативе республиканца Линди Грэма. В документе высказывается "высокая степень уверенности", что принц был соучастником убийства. Сенаторы считают, что Мухаммед бен Сальман должен быть привлечен к ответственности, как и другие участники убийства. В документ также включены требования к Саудовской Аравии "провести прямые переговоры с представителями движения хуситов, чтобы закончить войну в Йемене", "восстановить дипломатические отношения с Катаром", разорванные в июне 2017 года, "немедленно освободить блоггера Раифа Бадави, активистов движения "За права саудовских женщин" и других политических заключенных".



Утверждение этого проекта резолюции грозит привести к полному пересмотру отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом. Пока же сенаторы ограничились более мягким вариантом, который затрагивает только участие США в йеменском конфликте. Однако, как считают эксперты, она имеет больше символическое значение, носит рекомендательный характер и вряд ли повлияет на йеменский конфликт. Хотя бы потому, что еще в начале ноября арабская коалиция сама отказалась от американской помощи в дозаправке самолетов.



Запрет США на дозаправки коалиции не изменит ситуацию, сказал "Ъ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Серебров. "Все, что возможно разбомбить, уже давно уничтожено, страна маленькая, к тому же находится в режиме полной блокады с начала войны",- подчеркнул он.



Примечательно, что именно вчера ООН смогла добиться важного прогресса в урегулирования йеменского конфликта. В Швеции на первых за 2,5 года переговорах между конфликтующими сторонами было достигнуто соглашение о перемирии в Ходейде, где расположен основной порт страны. Продолжение эскалации в этом районе может усугубить гуманитарную катастрофу. По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, договоренность "открывает путь прогрессу на переговорах в будущем". Еще одним положительным результатом стало соглашение об обмене пленными. Обсуждается и открытие аэропорта йеменской столицы Саны для международных рейсов.



"С одной стороны все эти договоренности обнадеживают, но к ним нужно относиться осторожно, боевые действия не прерывались на время переговоров, соглашение о прекращении огня касается только Ходейды",- отмечает Сергей Серебров.



Он подчеркнул, что формирование переходных органов власти является центральной темой переговоров. "Пока прогресса в этом вопросе не будет достигнуто, успех шведской встречи останется шатким. Эскалация военных действий коалиции на всех участках синхронно с ходом переговоров - плохой признак",- почеркнул эксперт.



Сергей Серебров считает, что "внутренние условия в Йемене давно созрели для урегулирования". "Именно позиция США блокирует этот процесс, как на земле, так и в Совбезе ООН",- указал он. "Если бы США приняли резолюцию, ограничивающую возможности Саудовской Аравии продолжать войну - это было бы другое дело",- сказал эксперт. Он отметил, что говорить об изменении позиции Вашингтона можно было бы только после отказа США причислять хуситов к "иранским агентам", а также прекращения оценки йеменского конфликта через призму давления на Тегеран. Однако вряд ли это произойдет, отметил эксперт. Только в среду на заседании Совбеза ООН по ядерному нераспространению госсекретарь США Майкл Помпео в очередной раз обвинил Иран в попытках разжечь конфликт в Сирии и Йемене.



Марианна Беленькая, Екатерина Мареева

"Коммерсантъ" от 14.12.2018, Источник - Коммерсантъ

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