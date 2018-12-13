 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.12.2018
13:01  Сооронбай Жээнбеков не смог вспомнить стихотворение Александра Пушкина
12:56  Кто помог России отобрать Приамурье у Китая (история), - Д.Бавырин
12:55  Путинские союзнички. Турецкий флот разворачивается военными базами на север, - ВПК
12:53  Активность Назарбаева напоминает избирательную кампанию, - В.Панфилова
12:51  Брекзит забуксовал на ирландской границе, - Ф.Селимова
12:48  Спасибо Коэну. Трамп рискует закончить президентский срок тюремным, - И.Субботин
08:37  У актера Леонардо Ди Каприо отобрали "Оскар" и картину Пикассо. Из-за коррпционного скандала в Малайзии
08:29  Терезу Мэй на переправе не меняют. Такая корова нужна самому..., - Д.Марганова
08:28  Даешь, Евфрат! Турция затеяла "бросок на юг"
08:26  Елбасы готовит очередные внеочередные выборы самого себя? - Д.Ашимбаев
07:57  Сенат США начал наступление на Эр-Рияд. Законодатели призвали к прекращению военной помощи Саудовской Аравии
07:43  "Страсбургский стрелок" найден гуляющим по улице Лазарэ и... ликвидирован
07:39  Я - не воровайка. Экс-кыр-спикер Келдибеков подал в суд на журналиста. Требует миллион сомов
07:36  В Узбекистане создадут Центры подготовки призывников по военно-техническим специальностям
07:29  Рахмон сменил хукумов пяти городов и районов
07:28  В Таджикистане из-за "провокационных сцен" запретили показ фильма "Богемская рапсодия"
07:25  Замнач отдела Генштаба Киргизии задержан с поличным при получении взятки
07:18  Москва поставит Дели "встречный огонь", - В.Мухин
00:52  Foreign Policy: Китай либо "задушит" мир, либо спасет его
00:22  Стоит ли бояться расширения влияния КНР на Западе? - Минсинь Пей
00:12  9 Мая. Точка опоры империи, - Р.Устраханов
00:04  Военные Турции и США могут схлестнуться к востоку от Евфрата
Четверг, 13.12.2018
20:57  Австрийская полиция "винтит" рос-биатлонистов за допинг прямо на трассе. Путин зря плясал на австрийских свадьбах...
20:42  Задержан киллер, которому заказали убийство народного артиста Киргизии Турсунбаева
20:38  КырДепутаты проголосовали за лишение неприкосновенности экс-кыр-президентов
19:44  Джихадисты с криминальным прошлым не дают Европе покоя, - Кристиан Вайсфлог
19:34  Полковничий остров в черте г. Семипалатинск (Семей) переименован в Бейбитшилик аралы
17:50  Индия хочет взять в лизинг у России атомную субмарину проекта 971. Аренда потянет на миллиарды
16:11  Институт Востоковедения РАН издал 3-томник "Российское китаеведение"
16:10  США, Франция и Турция расхищают культурное наследие Сирии
15:54  Как менялся образ ведьмы от Средневековья до наших дней
12:27  В Турции разбился скоростной поезд Анкара-Конья: 9 погибших, около 50 - ранено
11:04  На Гавайях при взлете утонул истребитель ВВС США Hawker Hunter
09:01  Кто создал первую цивилизацию? - Я.Бутаков
08:56  Арестован самый влиятельный кыргыз - московский "положенец"-"гражданин А.Т."
08:52  Пакт Марракеша – символ заката Европы. Будущее, которое уже наступило, - В.Прохватилов
08:51  Спектакль под названием "Саммит ЕС", не похожий на предыдущие, - В.Катасонов
08:47  Рашагейт: для Трампа все станет только хуже, - Дженнифер Рубин
08:01  В Бишкеке создадут академию Айтматова и Манаса. Жээнбеков повелел
07:58  Имитационные демократические институты в Узбекистане нужно превратить в действующие, – Ю.Юсупов
07:50  Талибы уверяют, что подорвали смертником-пикапщиком близ Кабула колонну амеров
07:49  США внесли Таджикистан и Туркмению в число стран нарушающих свободу вероисповедания
07:46  Каталонию едва сдерживают полумерами. Сепары не сдаются, - Е.Мареева
07:40  Пекин показал зубы и покусился на Apple. Торговая война США и КНР переходит на личности, - А.Башкатова
07:39  Катар затягивают китайским "Поясом". Эмират стремится вырваться из изоляции, - Равиль Мустафин
07:36  Турция и США на грани столкновения в Сирии. Анкара приступает к окончательному решению курдского вопроса, - "НГ"
07:23  Красотка Мэй остается премьером Британии. Импичмент не прошел
00:31  КНР проигрывает США борьбу за информационное поле Туркестана, - Е.Ким
00:28  Контрабанда машин. В Кыргызстане выявлены 100-миллионные махинации
00:17  "Желтые жилеты" vs Макрон: ошибка президента и миллионы обманутых французов
00:10  Путин готовит в преемники свою дочь Катерину? - Die Welt
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Даешь, Евфрат! Турция затеяла "бросок на юг"
08:28 14.12.2018

Алексей Нечаев, Олег Москвин, vz.ru, 12 декабря 18

Турция стягивает военную технику к сирийской границе. Цель обозначил президент страны Эрдоган. Грядет масштабная операция турок к востоку от Евфрата, в зонах, которые контролируют курды, поддержанные американцами. И это не единственная возможная цель турецких войск. Сдадут ли США своих курдских союзников? И выгоден ли России турецкий "бросок на юг"?
Турция за минувшие два дня перебросила военную технику и отряды спецназа на границу с Сирией, сообщил в среду ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал TRT. Ранее в тот же день президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил: Турция в ближайшие несколько дней начнет "антитеррористическую операцию" в районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат.
"Наша цель – уничтожение террористов в регионе", – цитирует слова Эрдогана агентство Anadolu.
Турецкий президент заявил, что на севере Сирии действуют боевики, связанные с Рабочей партией Курдистана. Имеется в виду группировка "Отряды народной самообороны" (так называемая YPG), которая при поддержке США ведет борьбу с ИГИЛ*. "В этих районах Сирии предпринимаются попытки создать зону, подконтрольную террористам. Мы четко называем боевиков YPG террористами, тогда как стратегические партнеры Анкары, в том числе США, придерживаются иного мнения. Мы уверены, что YPG – это сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана, и можем доказать это", – сказал турецкий президент.
При этом Эрдоган дал понять, что восточный берег Евфрата является не единственной возможной целью турецких войск.
Он обрушился с критикой на американское руководство за то, что оно не выполнило свое обещание относительно района Манбидж, и фактически поставил американцам свои условия. "Президент США Дональд Трамп объявил, что этот район Сирии будет полностью очищен от террористов YPG в течение месяца. Анкара надеется на выполнение этого обещания", – сказал Эрдоган. Если обещание не будет выполнено, Турции, по его словам, придется "изгнать террористов силой". Сейчас в Манбидже действуют лишь совместные американо-турецкие патрули.
При этом Эрдоган заверил, что в ходе операции "мишенями не будут американские военнослужащие", которые находятся в районах, контролируемых сейчас курдами.
"Район к востоку от Евфрата – не территория Африна (курдский анклав на севере Сирии), который был блокирован и были проблемы с получением помощи извне анклава, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. – Тут, конечно, противник будет другого уровня, очень тяжелые бои будут". Эксперт напомнил, что даже в анклаве Африн, который протурецкая Сирийская национальная армия и вооруженные силы Турции штурмовали этой весной, бои шли два месяца. Причем для взятия анклава была задействована тяжелая бронетехника и авиация.
Бои в Африне, напомним, были частью операции "Оливковая ветвь", второй военной операции турецких войск против курдов на территории Сирии за последнее время. Первая, "Щит Евфрата", шла на севере провинции Алеппо с августа 2016 года по март 2017 года.
"Сейчас проходит встреча подразделений сирийской оппозиции и Сирийской национальной армии, которая дислоцируется в зоне проведения операции "Щит Евфрата" на севере Алеппо. Они уже две недели заявляют об операции, о подготовке лагерей. Командующий силами Сирийской национальной армии сказал, что первой целью операции будет не Манбидж, где собственно развернуты турецко-американские патрули, а город Телль-Абьяд, но он находится не возле Евфрата", – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов.
"Надо отметить, что город Телль-Абьяд – не курдский, а арабский. И там постоянно происходят конфликты между представителями курдской федерации северной Сирии и представителями местного арабского населения. Теоретически возможно, что этот город может быть передан под контроль оппозиции, так как он не курдский, а арабский, и, возможно, американцы не будут против этого выступать", – пояснил эксперт.
С другой стороны, этот шаг может сформировать некий плацдарм Турции для дальнейшего ослабления структуры Сирийских демократических сил, отметил Мардасов. Поясним:
Сирийские демократические силы (СДС) – существующая с 2015 года коалиция, которая объединяет курдские "Отряды народной самообороны", а также ряд арабских формирований и групп нацменьшинств – туркоманов, армян и ассирийцев.
Турецкая операция, "с одной стороны, разделит два курдских кантона – Кобани и Джазиру, а с другой стороны, посеет раздор среди курдов, спровоцировав очередной виток выхода из структур Сирийских демократических сил арабских формирований", – отметил Мардасов.
"Этот шаг в принципе выгоден Турции, и он может быть подан в рамках Астанинского мирного процесса", – предположил собеседник. Речь идет о переговорах в Астане между руководством Сирии и вооруженной оппозицией, которые прошли при посредничестве России, Турции и Ирана.
По оценке Мардасова, турецкие действия выгодны и Москве, так как позволяют принудить курдов к диалогу с официальным руководством Сирии посредством провоцирования настроений, мол, "американцы вас все равно бросят, потому давайте вести переговоры с Дамаском".
Впрочем, проблемой в осуществлении этого сценария является позиция Башара Асада, который не предлагает каких-либо уступок курдам, даже автономии. Да и американцы явно не будут безучастно смотреть на переговоры Москвы с их союзниками.
"Если американцам нужно дальше сохранять присутствие в Сирии для давления на Дамаск и сдерживания Ирана, который активен на востоке Сирии, они будут искать какой-то компромиссный вариант с Турцией, и Эрдогану свою идею по максимуму продавить вряд ли удастся", – полагает эксперт.
Багдасаров также считает, что успех операции турецких войск будет зависеть от позиции США.
Согласятся ли американцы на то, что их курдского союзника будут атаковать турки? "Если американцы дадут добро, тогда будет раскол между курдами и американцами, – уверен Багдасаров. – Курды вообще прекратят какие-либо совместные с американцами операции, в том числе против ИГИЛ, и выйдут из коалиции".
Мардасов отмечает сложность сложившейся ситуации, в том числе для Москвы.
"Нужно понимать, что, с одной стороны, России невыгодно присутствие американцев в Сирии, потому что формально это подрывает суверенитет этой арабской республики. С другой стороны, американское присутствие в сложных районах позволяет не задействовать свои силы и пресекать радикализм, который там есть. В общем, в любом деле есть свои подводные камни", – резюмировал Мардасов.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544765280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Назарбаев рассказал об одиночестве президента
- К. Токаев принял руководителя китайского холдинга Genertec
- Вопросы развития государственно-частного партнерства в регионах рассмотрели на заседании Экспертного совета
- Эксперты не исключают проведения досрочных президентских выборов в Казахстане
- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- В Алматы на линии BRT появились первые электронные табло на остановках
- Миграционная политика Казахстана и России: реальность и перспективы
- "Нұрлы жол": автодороги – контроль депутатов-нуротановцев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  