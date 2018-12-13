Терезу Мэй на переправе не меняют. Такая корова нужна самому..., - Д.Марганова

08:29 14.12.2018 Премьер Великобритании продолжит вести страну к выходу из Евросоюза



Дина Марганова, "Коммерсантъ", 13 декабря



Премьер-министр Великобритании, лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй успешно преодолела самый серьезный кризис в своей политической карьере. В среду вечером выяснилось: противники госпожи Мэй из числа депутатов-консерваторов не смогли набрать нужное число голосов для вынесения ей вотума недоверия. Большинство решило, что лучше действующего премьера "никто не сможет исполнить решение британского народа покинуть ЕС". Правда, за весь день ясности по поводу того, как будут развиваться дальнейшие переговоры госпожи Мэй с Брюсселем, так и не прибавилось.

Тереза Мэй остается главой Консервативной партии. Таковы результаты состоявшегося в среду вечером голосования по вопросу доверия партийному лидеру. Итоговое решение было вынесено простым большинством голосов: в поддержку госпожи Мэй выступили 200 из 317 членов британского парламента от партии консерваторов. Действующий премьер не только сохранила за собой пост председателя правящей политической силы, но и получила защиту от повторения подобного голосования еще на год.

О том, что голосование, возможность которого обсуждалась с середины ноября, все-таки состоится, стало известно в среду утром. Руководящий комитет Консервативной партии объявил, что его глава Грэм Брэди получил письма от 48 депутатов-консерваторов, решивших поддержать вотум недоверия. Согласно правилам, именно такое количество писем необходимо для проведения голосования.

В ноябре, после того как стране было представлено одобренное правительством Великобритании соглашение по "Брекситу", противники Терезы Мэй внутри партии уже пытались собрать необходимые голоса, но запустить процедуру не удалось. На этот раз поводом для начала процесса стал перенос парламентского голосования по упомянутому соглашению, о котором госпожа Мэй объявила в понедельник. Такое решение она приняла, чтобы избежать громкого поражения: как объяснила британский премьер, несмотря на "широкую поддержку" представленного соглашения в ключевых аспектах, "сделка была бы отвергнута подавляющим большинством голосов" из-за спорного вопроса о североирландской границе. Решение Терезы Мэй отложить голосование лишь усилило недовольство ряда однопартийцев ее политикой.

Реакция Терезы Мэй на объявленный запуск процедуры вотума недоверия последовала незамедлительно. "Я буду бороться до последнего",- заверила она. И подчеркнула, что на кону стоит не только ее лидерство, но и весь процесс "Брексита", а голосование может обернуться "неопределенностью в стране". Главная опасность такой процедуры, по словам главы правительства, заключалась в нехватке времени: новый лидер партии не успел бы вступить в должность до 21 января (предусмотренного законом срока одобрения соглашения по "Брекситу"), а потому контроль над переговорами мог перейти представителям парламентской оппозиции. Под угрозой в таком случае оказались бы повторные переговоры об условиях выхода из ЕС и парламентское голосование по этому вопросу (оно должно пройти до 29 марта). По словам Терезы Мэй, она полностью посвятила себя процессу выхода Великобритании из ЕС и готова завершить эту работу. Кроме того, чтобы заручиться поддержкой большинства депутатов-консерваторов, госпоже Мэй пришлось заверить их в том, что она не поведет партию на следующие парламентские выборы (они состоятся в 2022 году).

Предварительный подсчет голосов в течение дня вели многие британские СМИ - сообщения в поддержку Терезы Мэй депутаты-консерваторы активно публиковали на своих страницах в Twitter. И хотя само голосование было тайным (то есть воспринимать всерьез статистику по публичным высказываниям не стоило), за действующего лидера тори в этой социальной сети "проголосовали" более 160 однопартийцев. Так, "эгоистичным и неправильным" назвал вероятное решение о выборах нового лидера министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид: "Они сейчас нужны нашей стране в последнюю очередь". "Она (Тереза Мэй.- "Ъ") изо всех сил борется за нашу страну, и лучше нее никто не сможет исполнить решение британского народа покинуть ЕС",- выразил свою поддержку министр юстиции Майкл Гоув. Примечательно, что оба политика значились в списке вероятных кандидатов на пост нового лидера Консервативной партии.

О том, что Тереза Мэй останется главой консерваторов, говорили и букмекеры. Вероятность этого, по данным ведущих британских букмекерских компаний, достигала 86%. Те же компании, впрочем, принимали ставки на возможных новых председателей партии. С незначительным перевесом в списках лидировал бывший министр по делам "Брексита" Доминик Рааб, месяц назад покинувший кабинет Терезы Мэй в знак несогласия с условиями сделки по выходу Великобритании из ЕС. Его популярность во многом связана с репутацией в партии: Доминика Рааба называют "истинно верующим" в "Брексит". Еще одной заметной политической фигурой в числе претендентов на пост главы консерваторов называли одного из самых непримиримых евроскептиков, экс-главу МИД страны Бориса Джонсона. Сторонники его кандидатуры уверены: стране надо менять не лидера, а политику в целом. Однако его выдвижение в лидеры консерваторов повлекло бы за собой ряд внутренних проблем: некоторые парламентарии не исключили свой выход из партии в случае реализации такого сценария.

По мнению руководителя центра британских исследований Института Европы РАН Елены Ананьевой, голосование по вотуму недоверия связано с серьезным кризисом внутри партии британских консерваторов. "Страна уже погружена в проблемы и распри, партия расколота. Речь здесь идет не столько о самой Терезе Мэй, сколько о том, что будет дальше с партией и какова судьба соглашения",- рассказала эксперт "Ъ". Прошедшее голосование показало, что Консервативная партия не хочет идти с действующим лидером на следующие выборы, но сейчас консерваторы находятся не в той ситуации, чтобы осуществлять значительные кадровые изменения. ""Брекситеры" не решались направлять свои письма председателю комитета 1922 года (руководящего комитета Консервативной партии.- "Ъ"), поскольку считали, что как бы она (Тереза Мэй.- "Ъ") ни была плоха или как бы ни была неверна ее политика, не время менять коней, раз страна на переправе",- отметила эксперт.

Неожиданная новость о проведении голосования изменила планы главы британского правительства. Вчера она рассказала, что была вынуждена в экстренном порядке отменить поездку в Дублин, где должна была продолжить обсуждение сделки по "Брекситу". Впрочем, обсудить с европейскими коллегами детали переговоров Тереза Мэй сможет уже в четверг, на полях саммита ЕС в Брюсселе. Соглашение по выходу Великобритании из ЕС станет одной из ключевых тем встречи.

Между тем в Брюсселе четко дают понять: условия сделки уже согласованы и кардинальных изменений ожидать не стоит. "Мы сделали все, чтобы не оказаться в ситуации "Брексита" без соглашения. Тем не менее мы должны быть готовы к этому",- заявил накануне председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544765340

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Назарбаев рассказал об одиночестве президента

- К. Токаев принял руководителя китайского холдинга Genertec

- Вопросы развития государственно-частного партнерства в регионах рассмотрели на заседании Экспертного совета

- Эксперты не исключают проведения досрочных президентских выборов в Казахстане

- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан

- Кадровые перестановки

- В Алматы на линии BRT появились первые электронные табло на остановках

- Миграционная политика Казахстана и России: реальность и перспективы

- "Нұрлы жол": автодороги – контроль депутатов-нуротановцев

