У актера Леонардо Ди Каприо отобрали "Оскар" и картину Пикассо. Из-за коррпционного скандала в Малайзии

08:37 14.12.2018

У актера Леонардо Ди Каприо отобрали "Оскар"



Актер Леонардо Ди Каприо лишился подаренного ему "Оскара", который когда-то принадлежал Марлону Брандо. Статуэтку он отдал властям страны, сообщило издание The Wrap.



Вернуть статуэтку пришлось потому, что получил он ее в подарок от знакомого богача Джоу Лоу, которого арестовали по подозрению в мошенничестве на миллиарды долларов.



Вместе с "Оскаром" актеру пришлось отказаться и от других подарков миллиардера. В частности, картины Пикассо "Натюрморт с головой быка".

По данным издания, друг актера тратил похищенные им из малазийского фонда деньги на предметы роскоши. Одной из покупок стала яхта за $250 миллионов.



"Оскар", который Джоу Лоу подарил Ди Каприо, в свое время вручили актеру Марлону Брандо за роль в фильме "В порту".