Спасибо Коэну. Трамп рискует закончить президентский срок тюремным, - И.Субботин

12:48 14.12.2018

Трамп рискует закончить президентский срок тюремным



Чем опасен для главы Белого дома приговор Майклу Коэну



Игорь Субботин



Трехлетний тюремный срок по приговору федерального суда Нью-Йорка бывшему юристу Дональда Трампа Майклу Коэну, стал самым ощутимым ударом со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера. Однако если этот удар и заставил сомневаться в чистоте президента США, то он не выявил того главного, что ищет американское правосудие, – "сговора" Трампа с российскими властями. Несмотря на это, в экспертной среде полагают, что "российское расследование" все равно может стоить Трампу если не кресла в Овальном кабинете, то свободы по окончании президентского срока.



Выступая в суде, Коэн раскаивался в необдуманной преданности своему бывшему боссу. "Именно моя слепая верность этому человеку поставила меня на темный путь, – сказал Коэн, слова которого приводит AP. – Я чувствовал, что был обязан скрыть свои грязные поступки". Юрист, который получил прозвище "питбуль Трампа", признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, нарушениях в рамках финансирования избирательной кампании и лжи американским законодателям. Коэн не стал отрицать, что по указанию своего бывшего шефа заплатил модели Playboy Карен Макдугал и порнозвезде Сторми Дэниелс, чтобы они не раскрывали характера своих отношений с Трампом. Вероятность того, что бывшие любовницы эксцентричного миллиардера могут решиться на откровения, внушала страх, что президентская кампания 2016 года провалится, обратил внимание Коэн в своих показаниях.



Впрочем, интересным выглядит другое. Признания были сделаны накануне саммита "большой двадцатки" в Аргентине, где у американского и российского президентов была запланирована полноценная встреча на полях. Есть версия, что ее отмена произошла именно из-за показаний Коэна. То, в чем он сознался, отчасти указывало на кратковременные контакты команды Трампа с российскими властями. В 2017 году юрист солгал Конгрессу США о планах своего бывшего босса построить Trump Tower в Москве. Согласно документам, в августе Коэн "сознательно и умышленно сделал по существу ложное, фиктивное и мошенническое заявление" по поводу сроков строительства небоскреба и того, с кем контактировала его команда. Так, Коэн солгал, что обсуждение строительства Trump Tower в российской столице закончилось в январе 2016 года. На самом деле оно было завершено только в июне – когда Трамп уже вел свою кампанию. Сообщить о "московском проекте" Коэн зачем-то пытался пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову. Однако все ограничилось только попытками. Полноценных переговоров не было.



Прокуратура требовала для Коэна до пяти лет тюремного срока. Его защитники делали акцент на том, что он ранее оказал содействие подчиненным Мюллера. Тем не менее юристы Коэна рассчитывали, что бывшему адвокату Трампа не грозит подобное наказание даже с учетом ложных показаний конгрессменам. Адвокат Коэна Гай Петрилло, в свою очередь, заметил, что его клиент пошел на сотрудничество со следствием, "осознавая, что подвергнется серии личных выпадов со стороны президента".



"Если мы считаем, что цель расследования Мюллера – выявить сговор или показать весь спектр неправомочных действий президента, то в плане России выясняется, что были какие-то контакты, но пока их инкриминировать либо президенту, либо кому-то еще из его ближайших соратников не получается, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам, глава московского бюро издания Al-Monitor Максим Сучков. – Со второй задачей по выявлению незаконных действий в рамках предвыборной кампании, думаю, они (расследователи. – "НГ") справляются весьма и весьма успешно. В принципе уже говорили, что как такового сговора они и не найдут, но можно многое обнаружить в плане банальной коррупции, лжи под присягой и т.п. Что касается непосредственно "сговора", то я бы не сказал, что виден прогресс, хотя выясняются интересные детали: кто с кем встречался, что Трамп распоряжался сделать, а что – нет". Показания Коэна, отмечает эксперт, мало о чем свидетельствуют.



"Инициатива (связаться с российским руководством для обсуждения Trump Tower в Москве. – "НГ") демонстрирует то, что Трамп не был серьезно настроен побеждать и скорее намеревался использовать свою кампанию для личного обогащения и бизнеса, – отмечает Сучков. – Он в принципе ничего и не скрывал. Это не очень хорошо ложится еще одним слоем на все, что о нем говорят и пишут. Но даже то, что они делают сейчас, бьет по его перспективам на номинацию (в 2020 году, когда в США будут очередные президентские выборы. – "НГ") и, даже если она состоится, по его президентским перспективам. Еще один момент: даже если импичмента не будет, Трампа вполне могут посадить после того, как он отбудет президентский срок. Это та вещь, о которой мало говорят и задумываются. Правосудие может настичь его после президентской легислатуры, что немаловажно. Для российско-американских отношений в этом мало хорошего, несмотря на то что номинально никаких находок нет. Но этого информационного хайпа достаточно для того, чтобы укрепить существующий межпартийный консенсус, что Россия – деструктивный игрок".