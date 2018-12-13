Брекзит забуксовал на ирландской границе, - Ф.Селимова

12:51 14.12.2018 Брекзит забуксовал на ирландской границе



Тереза Мэй ищет гарантии в европейском турне



Фемида Селимова



Вторник, 11 декабря, должен был стать переломным этапом в политической карьере британского премьер-министра Терезы Мэй. Однако, понимая, что назначенное на этот день в Палате общин голосование по ее сделке с Брюсселем обречено на провал, Мэй взяла паузу и отправилась на внеочередные переговоры с лидерами ЕС. Она хочет получить от них гарантии по границе между Северной Ирландией и Ирландией, которая изначально была главным камнем преткновения на пути Британии к свободе.



"Если бы мы провели голосование завтра, сделку отвергло бы значительное большинство. Поэтому мы отложим запланированное на завтра голосование и не будем разделять палату в этот момент", – заявила Мэй, выступая в Палате общин в понедельник.



Этим самым она на какое-то время спасла свой план по брекзиту, за который, как уже ранее заявляла, готова биться до последнего. Своим критикам Мэй предложила предоставить альтернативное решение, напомнив при этом, что в согласованный с Брюсселем договор внести изменения уже невозможно. "Брюссель говорит, что не пойдет на изменение условий сделки. Если вы хотите избежать выхода из ЕС без соглашения, то данная сделка является лучшей из возможных", – подчеркнула Мэй. Причиной такого решения, обрушившего на Мэй очередную порцию гнева со стороны оппозиции и большого числа ее однопартийцев, стал вопрос ирландской границы, который с самого начала выступал едва ли не главным камнем преткновения в переговорах Лондона и Брюсселя. И хотя решение по нему было достигнуто в виде так называемого режима "бэкстоп", евроскептики в рядах консерваторов, а также поддерживающие их депутаты от североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП) резко выступают против этого.



Их несогласие с Мэй выражается в том, что, по нынешним условиям сделки с ЕС, входящая в состав Соединенного Королевства Северная Ирландия будет экономически более близка с ЕС, чем остальные части страны. Северная Ирландия останется в европейском едином рынке и Таможенном союзе ЕС на весь переходный период после того, как Британия покинет блок. Таким образом, Евросоюз будет по-прежнему иметь доступ на британский рынок, в то время как Лондон будет не вправе самостоятельно прекратить этот режим.



Избегнув неминуемого поражения в парламенте, который ей сулило 11 декабря, Мэй отправилась в турне по европейским столицам в надежде заполучить от лидеров ЕС письменные гарантии того, что режим "бэкстоп" в Северной Ирландии будет носить временный характер. Она уверена, что от такого документа теперь будет зависеть исход отсроченного ею голосования в парламенте. Как сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя британского правительства, оно пройдет до 21 января 2019 года.



Первым делом Мэй отправилась в Нидерланды на встречу с голландским коллегой Марком Рютте. Как пишет новостной портал DutchNews.nl., Рютте, приехавший в свою резиденцию в Гааге на встречу с Мэй на велосипеде, отказался комментировать ее итоги. Он ограничился только тем, что это был "полезный диалог". Ранее Рютте неоднократно заявлял о единстве всех 27 стран – членов ЕС в своем подходе к брекзиту. По его словам, те люди в Британии, которые думают, что могут заключить более выгодную сделку, ошибаются. "Это лучшее, что вы можете получить, как для Великобритании, так и для Европейского союза. Если бы было что-то лучше, я уверен, что Тереза Мэй получила бы его", – заверял голландский политик.



Из Гааги Мэй отправилась в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. "Теперь британское правительство должно объяснить европейским партнерам, как оно намерено действовать дальше" – такие слова из заявления пресс-службы немецкого правительства приводило Reuters еще накануне встречи Мэй и Меркель. В нем также отмечается, что инициатива встречи принадлежит британской стороне. К моменту сдачи номера "НГ" в печать итоги переговоров двух политиков известны не были. "Канцлер проводит переговоры с премьером по поводу дальнейших действий вокруг брекзита", – написал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitter. Он также сообщил, что тема брекзита будет обсуждаться на саммите ЕС.



Между тем в Брюсселе, которым Мэй планиует завершить свое турне, в очередной раз заявили, что достигнутое в конце ноября соглашение по брекзиту пересмотру не подлежит. "Мы не будем возобновлять переговоры, но готовы обсудить, как упростить процесс ратификации сделки Великобританией", – написал в своем Twitter глава Европейского совета Дональд Туск. "Поскольку времени остается в обрез, мы также обсудим нашу готовность к сценарию брекзита без сделки", – констатировал Туск. По его словам, брекзиту будет посвящена специальная встреча лидеров стран ЕС на предстоящем саммите в Брюсселе 13–14 декабря. "Я по-прежнему убежден, что сделка по брекзиту, которую мы имеем, лучшая и единственно возможная. Здесь неуместны разговоры про повторные переговоры, но возможны дальнейшие разъяснения", – написал во вторник председатель Европейской комиссии Жан Клод Юнкер в Twitter.



Заявление в духе Туска и Юнкера сделал и премьер-министр, глава Ирландии Лео Варадкар. Он назвал сделку Британии с ЕС, включая режим "бэкстоп", единственно возможной и подчеркнул, что возобновить переговоры нереально. Ранее главный переговорщик ЕС по брекзиту Мишель Барнье отметил, что достигнутая договоренность между Лондоном и Брюсселем по ирландской границе служит свидетельством того, что стороны пришли к компромиссу, учитывающему общие интересы. "Прежде всего удалось сохранить все параметры соглашения Страстной пятницы (Белфастского соглашения 1998 года. – "НГ"), защитить сотрудничество севера и юга Ирландии и экономическое единство острова Ирландия", – заявлял Барнье на пресс-конференции, комментируя преимущества найденного сторонами решения по границе между Ирландией и Северной Ирландией.



Выход Британии из ЕС без сделки ввергнет ее в хаос, полагает старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк. "Допустим, Великобритания покидает Евросоюз без соглашения с ним. Наступает 29 марта 2019 года, а утром 30-го британцы просыпаются в абсолютно новой реальности. Она становится третьей страной по отношению к ЕС. У Лондона нет никаких договоренностей относительно того, как дальше будут развиваться его отношения с Брюсселем. Страна больше не участница единого европейского рынка, закрываются границы, возникает неопределенность в авиасообщении, так же как и для британских студентов относительно их будущей мобильности в ЕС", – пояснила "НГ" эксперт.



По ее словам, выход без сделки обернется катастрофическими последствиями и для бизнеса, так как до сих пор не определены будущие британо-европейские торговые правила. Теоретически торговля Великобритании с другими странами должна будет развиваться по принципам ВТО, однако согласование соответствующих правил требует определенного времени. В случае брекзита без сделки Великобритания потеряет возможность транзитного перехода, соглашение о котором было достигнуто в марте. "Если Великобритания покидает ЕС со сделкой, то до конца 2020 года будет действовать переходный период. То есть до 31 декабря 2020 года она будет формально сохранять за собой статус члена ЕС, подчиняться его правилам, хотя и не будет принимать решения в институтах ЕС, но свой статус-кво сохранит. Однако эти договоренности будут действовать только в том случае, если Британия покинет ЕС со сделкой", – резюмировала Годованюк. Источник - НГ

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