 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.12.2018
13:01  Сооронбай Жээнбеков не смог вспомнить стихотворение Александра Пушкина
12:56  Кто помог России отобрать Приамурье у Китая (история), - Д.Бавырин
12:55  Путинские союзнички. Турецкий флот разворачивается военными базами на север, - ВПК
12:53  Активность Назарбаева напоминает избирательную кампанию, - В.Панфилова
12:51  Брекзит забуксовал на ирландской границе, - Ф.Селимова
12:48  Спасибо Коэну. Трамп рискует закончить президентский срок тюремным, - И.Субботин
08:37  У актера Леонардо Ди Каприо отобрали "Оскар" и картину Пикассо. Из-за коррпционного скандала в Малайзии
08:29  Терезу Мэй на переправе не меняют. Такая корова нужна самому..., - Д.Марганова
08:28  Даешь, Евфрат! Турция затеяла "бросок на юг"
08:26  Елбасы готовит очередные внеочередные выборы самого себя? - Д.Ашимбаев
07:57  Сенат США начал наступление на Эр-Рияд. Законодатели призвали к прекращению военной помощи Саудовской Аравии
07:43  "Страсбургский стрелок" найден гуляющим по улице Лазарэ и... ликвидирован
07:39  Я - не воровайка. Экс-кыр-спикер Келдибеков подал в суд на журналиста. Требует миллион сомов
07:36  В Узбекистане создадут Центры подготовки призывников по военно-техническим специальностям
07:29  Рахмон сменил хукумов пяти городов и районов
07:28  В Таджикистане из-за "провокационных сцен" запретили показ фильма "Богемская рапсодия"
07:25  Замнач отдела Генштаба Киргизии задержан с поличным при получении взятки
07:18  Москва поставит Дели "встречный огонь", - В.Мухин
00:52  Foreign Policy: Китай либо "задушит" мир, либо спасет его
00:22  Стоит ли бояться расширения влияния КНР на Западе? - Минсинь Пей
00:12  9 Мая. Точка опоры империи, - Р.Устраханов
00:04  Военные Турции и США могут схлестнуться к востоку от Евфрата
Четверг, 13.12.2018
20:57  Австрийская полиция "винтит" рос-биатлонистов за допинг прямо на трассе. Путин зря плясал на австрийских свадьбах...
20:42  Задержан киллер, которому заказали убийство народного артиста Киргизии Турсунбаева
20:38  КырДепутаты проголосовали за лишение неприкосновенности экс-кыр-президентов
19:44  Джихадисты с криминальным прошлым не дают Европе покоя, - Кристиан Вайсфлог
19:34  Полковничий остров в черте г. Семипалатинск (Семей) переименован в Бейбитшилик аралы
17:50  Индия хочет взять в лизинг у России атомную субмарину проекта 971. Аренда потянет на миллиарды
16:11  Институт Востоковедения РАН издал 3-томник "Российское китаеведение"
16:10  США, Франция и Турция расхищают культурное наследие Сирии
15:54  Как менялся образ ведьмы от Средневековья до наших дней
12:27  В Турции разбился скоростной поезд Анкара-Конья: 9 погибших, около 50 - ранено
11:04  На Гавайях при взлете утонул истребитель ВВС США Hawker Hunter
09:01  Кто создал первую цивилизацию? - Я.Бутаков
08:56  Арестован самый влиятельный кыргыз - московский "положенец"-"гражданин А.Т."
08:52  Пакт Марракеша – символ заката Европы. Будущее, которое уже наступило, - В.Прохватилов
08:51  Спектакль под названием "Саммит ЕС", не похожий на предыдущие, - В.Катасонов
08:47  Рашагейт: для Трампа все станет только хуже, - Дженнифер Рубин
08:01  В Бишкеке создадут академию Айтматова и Манаса. Жээнбеков повелел
07:58  Имитационные демократические институты в Узбекистане нужно превратить в действующие, – Ю.Юсупов
07:50  Талибы уверяют, что подорвали смертником-пикапщиком близ Кабула колонну амеров
07:49  США внесли Таджикистан и Туркмению в число стран нарушающих свободу вероисповедания
07:46  Каталонию едва сдерживают полумерами. Сепары не сдаются, - Е.Мареева
07:40  Пекин показал зубы и покусился на Apple. Торговая война США и КНР переходит на личности, - А.Башкатова
07:39  Катар затягивают китайским "Поясом". Эмират стремится вырваться из изоляции, - Равиль Мустафин
07:36  Турция и США на грани столкновения в Сирии. Анкара приступает к окончательному решению курдского вопроса, - "НГ"
07:23  Красотка Мэй остается премьером Британии. Импичмент не прошел
00:31  КНР проигрывает США борьбу за информационное поле Туркестана, - Е.Ким
00:28  Контрабанда машин. В Кыргызстане выявлены 100-миллионные махинации
00:17  "Желтые жилеты" vs Макрон: ошибка президента и миллионы обманутых французов
00:10  Путин готовит в преемники свою дочь Катерину? - Die Welt
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Активность Назарбаева напоминает избирательную кампанию, - В.Панфилова
12:53 14.12.2018

Активность Назарбаева напоминает избирательную кампанию

В Казахстане появились признаки досрочных выборов

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Выборы президента Казахстана – внеочередные – могут состояться в марте-апреле 2019 года. Индикатором стало Послание Нурсултана Назарбаева, которое имело значительную социальную составляющую, его активность в поездках по регионам страны, а главное – кадровые перестановки в высших эшелонах власти. Косвенный признак – просьба из самых верхов к чиновникам не уходить в отпуск и не уезжать из страны в ближайшие полгода. Если выборы пройдут при участии Назарбаева, интрига опять сведется к тому, сколько процентов наберет кандидат номер один.

Срок полномочий избранного в 2015 году главы государства истекает в апреле 2020-го. Тем не менее вопрос о выборах в Казахстане опять актуализировался.

Как сказал "НГ" директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев, практически все президентские и парламентские выборы за годы независимости республики прошли досрочно. "Это отличительная черта казахстанской политической жизни. Тем более что с политтехнологической точки зрения организация досрочных выборов не составляет большого труда. В Казахстане создано много разных политических структур, которые могут в любой момент инициировать проведение плебисцита", – отметил эксперт.

В частности, в 2015 году инициатором досрочных президентских выборов выступил совет Ассамблеи народа Казахстана. По словам Сатпаева, для таких мероприятий предусмотрены и финансовые резервы. Граждан в основном интересует вопрос участия в выборах главы государства Нурсултана Назарбаева. По-прежнему актуален вопрос о транзите власти – Досым Сатпаев считает, что в Акорде (резиденции президента) такой проект обсуждается. "В этом году спикер сената Касым-Жомарт Токаев в интервью BBC заявил, что не верит, что президент Назарбаев пойдет на выборы в 2020 году, "поскольку он очень мудрый и разумный". С учетом его повышенной осторожности экспромтом это никак не назовешь. Тем более касательно такой деликатной темы", – подчеркнул эксперт.

Казахстанский политолог Султанбек Султангалиев, говоря о пресловутом транзите власти в Казахстане, считает, что каких-либо кардинальных изменений в ближайшие два года в общественно-политической ситуации в стране не предвидится. "Казахстан находится в преддверии реализации иранской модели разделения верховной власти, когда наряду с президентской вертикалью будет существовать даже более влиятельная, по сути, ветвь власти, замкнутая на первого президента республики. Действующее законодательство в лице законов "О первом президенте", "О лидере нации" и "О Совете безопасности", а также собственно политический вес самого Нурсултана Назарбаева позволяют ему не держаться за президентское кресло, а выступать в качестве национального арбитра", – сказал "НГ" Султангалиев.

Однако, по мнению эксперта, имеющая место несбалансированность отношений внутри самой элиты, а также элементарный политический расчет на обеспечение будущему реальному преемнику действующего главы государства времени, необходимого для укрепления своих позиций с помощью лидера нации, могут подтолкнуть Назарбаева к проведению досрочных президентских выборов в первой половине 2019 года. "Косвенные признаки надвигающейся избирательной кампании нетрудно заметить – это и рабочие поездки главы государства по регионам, и социальная часть послания, и кадровые перестановки в высших эшелонах власти, самой сенсационной из которых стала отставка Адильбека Джаксыбекова с поста руководителя администрации президента, и углубление самим президентом посредством программной статьи идеологического проекта "Рухани Жангыру", и, наконец, спешное доукомплектование избирательных комиссий. Победа на досрочных выборах позволит действующему главе государства выиграть время до 2024 года для обеспечения абсолютно выверенного и гарантированного транзита власти без потрясений и дестабилизации в обществе и элитных кругах", – сказал политолог.

Досым Сатпаев также указывает на повышенную активность главы государства, которая больше напоминает избирательную кампанию. "Есть риск того, что президент не будет оригинальным и пойдет на выборы. Если это произойдет, то многие будут разочарованы, поскольку давно ждут изменений в политическом процессе. Тем более что Назарбаев "подстраховался": он не только лидер нации, но и пожизненный председатель Совета безопасности, и пожизненный сенатор. "А это гарантирует стабильность в стране. Политическое поле зачищено. Ни одного конкурента ни в среде оппозиции, ни в среде контрэлиты не осталось. Больше беспокоит его уход окончательный, физический. Вот тогда горизонт неопределенности сильно расширяется, появляются варианты угроз разного уровня", – считает эксперт.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544781180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Назарбаев рассказал об одиночестве президента
- К. Токаев принял руководителя китайского холдинга Genertec
- Вопросы развития государственно-частного партнерства в регионах рассмотрели на заседании Экспертного совета
- Эксперты не исключают проведения досрочных президентских выборов в Казахстане
- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- В Алматы на линии BRT появились первые электронные табло на остановках
- Миграционная политика Казахстана и России: реальность и перспективы
- "Нұрлы жол": автодороги – контроль депутатов-нуротановцев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  