Активность Назарбаева напоминает избирательную кампанию, - В.Панфилова

12:53 14.12.2018

Активность Назарбаева напоминает избирательную кампанию



В Казахстане появились признаки досрочных выборов



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Выборы президента Казахстана – внеочередные – могут состояться в марте-апреле 2019 года. Индикатором стало Послание Нурсултана Назарбаева, которое имело значительную социальную составляющую, его активность в поездках по регионам страны, а главное – кадровые перестановки в высших эшелонах власти. Косвенный признак – просьба из самых верхов к чиновникам не уходить в отпуск и не уезжать из страны в ближайшие полгода. Если выборы пройдут при участии Назарбаева, интрига опять сведется к тому, сколько процентов наберет кандидат номер один.



Срок полномочий избранного в 2015 году главы государства истекает в апреле 2020-го. Тем не менее вопрос о выборах в Казахстане опять актуализировался.



Как сказал "НГ" директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев, практически все президентские и парламентские выборы за годы независимости республики прошли досрочно. "Это отличительная черта казахстанской политической жизни. Тем более что с политтехнологической точки зрения организация досрочных выборов не составляет большого труда. В Казахстане создано много разных политических структур, которые могут в любой момент инициировать проведение плебисцита", – отметил эксперт.



В частности, в 2015 году инициатором досрочных президентских выборов выступил совет Ассамблеи народа Казахстана. По словам Сатпаева, для таких мероприятий предусмотрены и финансовые резервы. Граждан в основном интересует вопрос участия в выборах главы государства Нурсултана Назарбаева. По-прежнему актуален вопрос о транзите власти – Досым Сатпаев считает, что в Акорде (резиденции президента) такой проект обсуждается. "В этом году спикер сената Касым-Жомарт Токаев в интервью BBC заявил, что не верит, что президент Назарбаев пойдет на выборы в 2020 году, "поскольку он очень мудрый и разумный". С учетом его повышенной осторожности экспромтом это никак не назовешь. Тем более касательно такой деликатной темы", – подчеркнул эксперт.



Казахстанский политолог Султанбек Султангалиев, говоря о пресловутом транзите власти в Казахстане, считает, что каких-либо кардинальных изменений в ближайшие два года в общественно-политической ситуации в стране не предвидится. "Казахстан находится в преддверии реализации иранской модели разделения верховной власти, когда наряду с президентской вертикалью будет существовать даже более влиятельная, по сути, ветвь власти, замкнутая на первого президента республики. Действующее законодательство в лице законов "О первом президенте", "О лидере нации" и "О Совете безопасности", а также собственно политический вес самого Нурсултана Назарбаева позволяют ему не держаться за президентское кресло, а выступать в качестве национального арбитра", – сказал "НГ" Султангалиев.



Однако, по мнению эксперта, имеющая место несбалансированность отношений внутри самой элиты, а также элементарный политический расчет на обеспечение будущему реальному преемнику действующего главы государства времени, необходимого для укрепления своих позиций с помощью лидера нации, могут подтолкнуть Назарбаева к проведению досрочных президентских выборов в первой половине 2019 года. "Косвенные признаки надвигающейся избирательной кампании нетрудно заметить – это и рабочие поездки главы государства по регионам, и социальная часть послания, и кадровые перестановки в высших эшелонах власти, самой сенсационной из которых стала отставка Адильбека Джаксыбекова с поста руководителя администрации президента, и углубление самим президентом посредством программной статьи идеологического проекта "Рухани Жангыру", и, наконец, спешное доукомплектование избирательных комиссий. Победа на досрочных выборах позволит действующему главе государства выиграть время до 2024 года для обеспечения абсолютно выверенного и гарантированного транзита власти без потрясений и дестабилизации в обществе и элитных кругах", – сказал политолог.



Досым Сатпаев также указывает на повышенную активность главы государства, которая больше напоминает избирательную кампанию. "Есть риск того, что президент не будет оригинальным и пойдет на выборы. Если это произойдет, то многие будут разочарованы, поскольку давно ждут изменений в политическом процессе. Тем более что Назарбаев "подстраховался": он не только лидер нации, но и пожизненный председатель Совета безопасности, и пожизненный сенатор. "А это гарантирует стабильность в стране. Политическое поле зачищено. Ни одного конкурента ни в среде оппозиции, ни в среде контрэлиты не осталось. Больше беспокоит его уход окончательный, физический. Вот тогда горизонт неопределенности сильно расширяется, появляются варианты угроз разного уровня", – считает эксперт.