Путинские союзнички. Турецкий флот разворачивается военными базами на север, - ВПК

12:55 14.12.2018

Турецкий флот приближается к границе Грузии



Керченский мост здесь совершенно ни при чем



В военном ведомстве Турции принято решение о создании девятой военно-морской базы. Масштабное строительство развернется рядом с портом Чамбурну в Сюрмене. Это в 40 километрах от Трабзона, расположенного примерно в 160 километрах от границы с Грузией.



По сообщениям турецких СМИ, здесь будут нести службу 400 моряков и работать 200 гражданских специалистов. Приписанные к базе в Сюрмене корабли займутся патрулированием восточной части Черного моря. До недавнего времени турецкий ВМФ располагал восемью ВМБ: Гельджюк, Акзас, Фочя, Эрегли, Мерсине, Искендерун, Чанаккале и Стамбул.



"В годы холодной войны черноморская акватория представлялась второстепенной"



Однако даже в годы холодной войны власти Турецкой республики не выдвигали плана строительства еще одной базы на Черном море. Дело в том, что для Анкары данная акватория представлялась второстепенной. Основные силы ВМФ Турции были сосредоточены в Эгейском и Средиземном морях – там действуют военные корабли Греции. Хотя обе страны входят в блок НАТО, отношения между Анкарой и Афинами сильно осложняет проблема Северного Кипра.



В Турции реализуется пятилетняя программа развития и модернизации ВС, в том числе береговой инфраструктуры. Далее – заканчивается прокладка "Турецкого потока", и всю созданную инфраструктуру необходимо охранять. Кроме того, новое строительство может использоваться для развития региона, поскольку северо-восток страны – слаборазвитый в экономическом плане район страны. Аргументом в пользу базы турки считают наличие в порту Чамбурну предприятий судостроительной промышленности.



Не стоит сбрасывать со счетов и то, что в минобороны Турецкой республики принимают во внимание растущую мощь Черноморского флота РФ.



В то же время утверждения некоторых турецких газет о том, что решение военного ведомства о строительстве новой базы ВМФ на Черном море связано с недавним российско-украинским конфликтом в акватории близ Керченского моста не имеют под собой реальных оснований.



Владимир Федоров, вице-адмирал, начальник разведуправления ГШ ВМФ РФ (1995-2003)