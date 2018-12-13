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|Сооронбай Жээнбеков не смог вспомнить стихотворение Александра Пушкина
13:01 14.12.2018
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не смог вспомнить стихотворение Александра Пушкина "Я памятник себе воздвиг нерукотворный".
Видео 24.kg прислал читатель.
На церемонии открытия памятника Чингизу Айтматову в Москве Сооронбай Жээнбеков попытался продекламировать известное произведение Пушкина, но не вспомнил слова.