Сооронбай Жээнбеков не смог вспомнить стихотворение Александра Пушкина

13:01 14.12.2018

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не смог вспомнить стихотворение Александра Пушкина "Я памятник себе воздвиг нерукотворный".



Видео 24.kg прислал читатель.



На церемонии открытия памятника Чингизу Айтматову в Москве Сооронбай Жээнбеков попытался продекламировать известное произведение Пушкина, но не вспомнил слова.





