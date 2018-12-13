Бишкек. Экс-спикер Келдибеков будет судиться и с экс-президентом Атамбаевым

18:01 14.12.2018

Экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков подаст в суд на экс-президента КР Алмазбека Атамбаева. Об этом Келдибеков объявил в в интервью телеканалу "NUR TV". Сообщает "Азаттык".



"В своем выступлении он (Атамбаев – КирТАГ) задевает честь человека. Я подам в суд за урон моей чести. Если он не сможет доказать свои слова в суде, я потребую привлечения к ответственности", - сказал Келдибеков.



Напомним, 10 декабря в интервью телеканалу "Апрель" Атамбаев обвинил Келдибекова в том, что он "работая на госдолжностях, стал мультимиллионером".



"Хотят сделать людей слепыми. Хотят показать, что нет разницы между честно заработанными деньгами и ворованными. Ведь кричат же те же Келдибековы и Тюлеевы, которые, работая на госдолжностях, стали мультимиллионерами, что "нужно арестовать Атамбаева"!.. Кого нужно арестовать? Тех, кто стал миллионером, воруя у государства, или того, кто заработал деньги своим трудом и построил себе дом на земле своих предков? Нынешняя власть, смотрю, находит общий язык с ворами и клеветниками. И даже их поддерживает, что, конечно, удивляет...", - сказал Атамбаев.



Кроме того, Ахматбек Келдибеков требует в судебном порядке взыскать с новостного сайта Kyrgyztoday.kg 1 млн сомов. Накануне в Первомайском районном суде Бишкека прошло первое заседание по делу.



Как сообщает "Азаттык", Келдибеков требует опубликовать опровержение по двум публикациям – "Коррупцияга айыпталган Ахмат Келдибеков" ("Обвиняемый в коррупции Ахмат Келдибеков") и "Ахмат Келдибековду коррупцияга айыптап камакка алганда" ("Когда Ахмата Келдибекова арестовали по обвинению в коррупции").



Материалы по делу отправлены на экспертизу, которая должна изучить статьи на наличие сведений, порочащих честь и достоинство политика. Судебный процесс отложен на неопределенный срок до вынесения заключения экспертизы.



Отметим, что в октябре Ахматбек Келдибеков уже выиграл в суде дело против главного редактора газеты "Азия Ньюс" Асланбека Сартбаева на 2 млн сомов. Политик подавал в суд два иска против газеты о защите чести и достоинства. Суд удовлетворил их и постановил выплатить по каждому иску по 1 млн сомов.



Напомним, А. Келдибеков был осужден за коррупцию в 2016 году и выплатил государству 10 миллионов сомов.