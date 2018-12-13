Гонит беса. Президент Жээнбеков предложил министру транспорта Калилову добровольно уйти в отставку

18:06 14.12.2018

На заседании совета безопасности в пятницу президент КР Сооронбай Жээнбеков предложил министру транспорта КР Жамшитбеку Калилову добровольно сложить с себя полномочия.



"Недавний случай задержания заместителя министра транспорта (замминистра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев задержан при получении взятки – КирТАГ). Он назначен на должность в феврале 2017 года. Опозорил нас на весь мир. $500 тысяч - это очень большие деньги (сумма взятки – КирТАГ). Как у него совести хватило! А тут министр Калилов, не стыдясь, сидит на заседании совета безопасности. Я бы на вашем месте на время следствия добровольно сложил бы с себя полномочия. Когда я заявлял о борьбе с коррупцией, я дал слово народу. И я должен его сдержать", - сказал президент КР Сооронбай Жээнбеков.



Напомним, замминистра транспорта и дорог КР Азимкан Жусубалиев задержан с поличным при получении взятки. Чиновник вымогал у иностранной компании $520 тыс. за принятие положительного решения по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ по проекту соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и 3, участок Эпкин-Дыйкан, Башкууганды (с 89,5-го по 159,2-й километр). Задержанный возглавлял тендерную комиссию и покровительствовал одной из иностранных компаний. Часть суммы взятки - $100, чиновник получил ранее, при получении очередной суммы в $50 тыс. был задержан с поличным.



Мунара Боромбаева.