В Туркменистане ввели негласный запрет на использование изображения свиньи в украшении городов к Новому году

18:35 14.12.2018

Власти Туркменистана ввели негласный запрет на использование изображения символа наступающего Нового года - земляной свиньи - в украшении городов, сообщают местные СМИ.



По данным корреспондента "Хроники Туркменистана", в украшении Ашхабада присутствуют статуи Деда Мороза и различных животных, в том числе овец и собак, но не свиней. В то же время на базарах и в магазинах можно приобрести сувенирную продукцию с изображением свинок, чтобы украсить ими свой дом.



Отмечается, что иное отношение было у президента к символике прошлых лет. 2018 год Гурбангулы Бердымухамедов провозгласил не просто Годом собаки, а "Годом алабая Вепалы", который также стал символом Азиады и ралли "Амуль-Хазар".



Тогда же туркменский лидер, опираясь на астрологию, предсказал хороший год и заявил, что "алабай – верный и преданный спутник человека, всегда готовый защитить тех, кто нуждается в помощи. Он круглый год бдительно стоит на страже мирной жизни, причем всегда справедлив и никогда не предаст".



2017-й, год Огненного петуха, он встречал в красном костюме.



"В прошлом году на прилавках магазинов и в торговых точках уже с октября были в продаже новогодние подарки, а также календари и другие новогодние украшения с изображением символа теперь уже уходящего года - собаки, но в настоящее время символа наступающего года нигде не найти", - сообщает в свою очередь корреспондент Радио Азатлык в Ашхабаде.



Ранее глава государства потребовал от правительства, чтобы новогодние украшения были оформлены в национальном стиле, а также в стиле туркменских сказок.