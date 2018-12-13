 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ДУМ Казахстана распробовал - продукция KFC больше не "Халал"
21:25 14.12.2018

Продукция не соответствуют требованиям стандартов ДУМК.

Сертификат ДУМК "Халал", выданный сети ресторанов KFC, отныне является недействительным, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Духовного Управления Мусульман Казахстана.

На сайте опубликовано сообщение, обращенное к потребителям халал продукции.

"Ранее сеть ресторанов "КФС" использовала продукты птицеводства "Белая птица", производимые в соответствии с требованиями стандарта халал в Российской Федерации. Однако, в связи с уменьшением объема продукции "Белая птица", руководство учреждения "КФС" стало использовать несколько других "птицефабрик", не соответствующих требованиям халяльного стандарта ДУМК.

В настоящее время, кроме "белой птицы", используемой учреждением "КФС", куриные изделия не соответствуют требованиям стандартов ДУМК "Халал Даму" 1:2016 "стандарт халал" и 3: 2016 "общие требования к транспортировке и реализации, хранению, переработке, заготовке, производству Халал продукции".

В связи с этим, сообщаем, что договор между ДУМК "Халал Даму" и ТОО "The Caspian International Restaurants Company" был временно прекращен. Куриные изделия сети ресторанов "КФС" полностью не соответствуют требованиям "халяль-стандарт ДУМК", сертификат ДУМК "Халал", выданный учреждению. Знак "ДУМК халал" на внешней упаковке продукции "КФС" аннулирован", - отмечается на сайте ДУМК.

Стоит отметить, что на данную публикацию компания KFC ответила следующее: "Продукция KFC соответствует международным сертификатам "Халал".

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544811900
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