Скончался самый известный узбекский артист-комик Обид Асомов

21:28 14.12.2018

Заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов скончался в пятницу, 14 декабря, в больнице Ташкента.



Соответствующую информацию Sputnik Узбекистан подтвердили в "Узбекконцерте".



Артисту было 55 лет. Он скончался от инфаркта.



На днях в ряде СМИ появилась информация о том, что он находится в реанимации, однако администратор артиста заявил в интервью корреспонденту Sputnik, что здоровью Асомова ничего не угрожает.



Многочисленные друзья Обида Асомова уже отреагировали на печальное известие и выражают соболезнования его семье и поклонникам.



Популярная юмористка Халима Ибрагимова написала: "Учитель, пусть душа Ваша перенесется в рай".