5 роковых ошибок, которые российская власть может допустить в 2019 году, - Н.Исаев

09:58 15.12.2018 Логика нынешней российской власти проста, скорее даже примитивна. И потому легко читаема. Никто не готов играть в долгую: решения с краткосрочным эффектом, быстрая прибыль, легкая нажива, красивые отчеты при необязательности результата. Причем это касается и законодательной, и исполнительной властей: депутаты не устают раз за разом оправдывать звание "бешеного принтера", принимая законы вообще без разбора и голосуя лишь на основании рекомендаций профильных комитетов и кабмина. А правительство продолжает радовать своими "убийственными" инициативами, выжимающими все деньги из людей и бизнеса.



При таком раскладе, к сожалению, не нужно обладать какими-либо инсайдами, чтобы предсказать возможные решения и ошибки, которые наши чиновники могут совершить в ближайшее время. И самое интересное - они не устают открывать для себя мир заново, как малые дети. Принятые в 2018 году реформы (повышение НДС, повышение пенсионного возраста) до конца года уже точно не отменить. Зато можно посмотреть, какие роковые ошибки могут быть сделаны правительством в следующем году.



Вот ТОП-5 самых опасных ошибок, которые наша власть может допустить в 2019 году.



1. Сдадут Курилы



Остров Шикотан и гряда Хабомаи в последнее время вновь вышли на первые страницы газет из-за возобновившихся переговоров об их передаче Японии. Главы стран недавно договорились о взаимных визитах, власти Сахалина запретили проводить митинг против передачи островов, а посол России в Японии Михаил Галузин в начале декабря признал силу соглашения от 1956 года, на основании которого Япония требует острова. Так что процесс идет. Дело даже не в том, что остров Шикотан в последние годы получил новый импульс к развитию (построили спорткомплекс, развивают энергосистему острова, строят рыбоперерабатывающий завод), а в том, что передача островов означает полный проигрыш России на мировой арене. Это не просто унижение: будет создан прецедент, который позволит делить Россию, как угодно.



А вообще, на основании чего Россия должна передавать острова? На основании доброй воли Никиты Хрущева, высказанной в 1956 году? Так он и Крым отделил от РСФСР и передал его УССР. Следование заветам Хрущева приведет к тому, что придется и от Крыма отказываться. Запад не упустит возможность вновь вспомнить про него после передачи Японии островов. И это уже будет окончательным признанием того, что Россия – отсталое государство, достойное быть только третьестепенной прислугой ведущих стран.



2. Опустят железный занавес



Уже забыли, что это такое? Не исключено, что скоро вспомним. Сейчас идет полномасштабная подготовка к полной изоляции России от внешнего мира по всем фронтам. Вот хотя бы на денежные запасы. В следующем году в Фонд национального благосостояния (ФНБ), жертвуя развитием экономики, власти собираются направить 4 трлн. рублей. И это четко прописано в бюджете на 2019 год. А спустя 3 года, ФНБ хотят раздуть до 14,3 трлн. рублей! Для сравнения: Резервный фонд, который спасал страну после начала текущего кризиса, насчитывал максимум 5 с небольшим триллионов рублей. Зачем такие средства могут понадобиться? Только если нас отрежут от внешних рынков…



Но наши власти могут начать принимать "ответные" меры заранее, добровольно отрезая себя (а заодно и всех россиян) от мирового сообщества. Силовикам и сотрудникам оборонных предприятий выезд за границу уже запрещен, обсуждались предложения обязательной регистрации заграничных туров и реформ, которые сделают невозможной работу визовых центров в России. Попытка ввести "железный занавес" приведет к банкротствам предприятий, ухудшению условий жизни, массовой миграции людей в другие страны и народным беспорядкам. Добровольная изоляция в эпоху глобализации – это верный путь деградации.



3. Запретят оборот валюты



Россия взяла курс на дедолларизацию – это факт. Вопрос только в том, как и в каком объеме она будет проходить. В начале декабря Дмитрий Медведев заявил, что доллар запрещать у нас не будут. Звучит неплохо, но опыт подсказывает, что попытки успокоить людей являются предвестником неприятных перемен. Сначала нам обещали не повышать налоги, теперь обещают не запрещать доллар...



А вместе с этим банки начали "пылесосить" рынок, привлекая как можно больше валюты, ЦБ уже начал выявлять крупных анонимных скупщиков валюты и намеревается создать специальный канал связи, который позволит крупным компаниям предупреждать о предстоящих обменных операциях. А еще табло с курсом валют с улиц убирают...



Любые валютные ограничения тут же ведут к появлению черного рынка. Даже мягкие финансовые ограничения на валютные операции в Беларуси (была введена комиссия в 30%) привели к тому, что официально белорусский рубль был переоценен на треть. Естественно, после отмены запретов, начинается болезненный процесс выравнивания официального и рыночного курсов. Также запрет на валюту приведет к необходимости конвертировать валютные сбережения людей. Конвертация одних только валютных депозитов может привести к потере людьми 135 млрд. рублей – такова оценка Национального рейтингового агентства. Суть в том, что повальная конвертация приведет к перекосам на рынке и заставит банки менять валюту по невыгодному курсу. А использование сбережений в виде наличной валюты и вовсе может стать практически невозможным.



4. Сдадут Дальний Восток в аренду Китаю



Процесс передачи в аренду Китаю обширных территорий нашей страны идет уже сейчас. Китайские компании арендуют десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и лесов под обещания инвестировать в развитие обрабатывающей промышленности за совершенно смешные деньги: использование 1 га леса в Томской области в месяц обходится китайской компании примерно в 20 рублей. На Дальнем востоке цены еще ниже. Но эти земли по факту используются либо под неконтролируемую вырубку леса, либо под точно такое же неконтролируемое выращивание сельскохозяйственных культур вроде сои, оставляющих после себя "мертвую" землю. А в Приморский край Китай сейчас выносит свои грязные металлургические предприятия.



Необходимость пополнять казну может привести к тому, что в долгосрочную аренду Китаю будет передана значительная часть территории Дальнего востока. Во-первых, мы лишимся доступа к природным ресурсам и ставим под удар экологию огромного региона. А во-вторых, мы навсегда потеряем эти земли и людей. Китай уже не вернет территории (и не факт, что будет платить. Но еще печальнее то, что жители приграничный районов уже сейчас поглядывают в сторону Китая, и по возможности переезжают туда жить. А если возникнет конфликт между Россией и Китаем по поводу оплаты или возврата территорий – самая многочисленная армия мира (китайская, разумеется) придет на "защиту" своего населения и расставит все точки на "i".



5. Поднимут НДФЛ до 15%



Пенсионный возраст уже подняли, НДС с 18% до 20% повысили – и все ради пополнения федерального бюджета, ради вожделенного "рывка", в который не верят ни предприниматели, ни рейтинговые агентства. Но денег все равно может не хватить: даже при запланированной цене на нефть в 63,4 доллара, фактический дефицит бюджета (то есть после всех отчислений в Фонд национального благосостояния) составляет 1,5 трлн. рублей. Сможет ли Минфин под новыми санкциями одолжить такую сумму денег – большой вопрос. Скорее всего, нет. Да и нефть уже менее 60 долларов за баррель стоит... Есть все предпосылки к тому, что власти решат добить народ и выжать последние соки из людей.



Такой мерой может стать повышение налога на доходы физических лиц с 13% до 15%. В 2018 году Аркадий Дворкович уже озвучивал эту идею, заявив, что "ставка 13% - тоже не фетиш, оно ничем не отличается от 14% и 15%". Так что идея повышения НДФЛ давно витает в воздухе, которым дышит наша власть. Но, если для Дворковича нет отличий, то для всех остальных эта мера снизит доходы на 2,7%. Бизнес и так с трудом выживает и не пойдет на повышение зарплат. Вместе с повышенным НДС эти меры снизят покупательную способность населения примерно на 5%, что вызовет цепную реакцию. За спадом потребления последует спад выручки предприятий и спад производства, что потянет за собой дальнейшее снижение зарплат и прочих доходов и еще большую экономию. Повышение НДФЛ – это первый шаг, который приведет к полному уничтожению экономики и голодным бунтам.



В общем, роковые ошибки российской власти маячат на горизонте столь явно, что избежать их поможет разве что чудо. Ну или политическая воля и проведение срочных политических реформ. Но пока что способность властей трезво оценивать ситуацию, увы, вызывает большие сомнения.



НИКИТА ИСАЕВ 14.12.2018 Источник - ng.ru

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