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|Минтранс Киргизии Калилов подал в отставку
11:02 15.12.2018
15 декабря 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Министр транспорта и дорог подал в отставку
Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов подал в отставку. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
Отметим, накануне на заседании Совбеза президент Сооронбай Жээнбеков возмутился присутсивием на нем министра и заявил, что это позор.
Напомним, 5 декабря замминистра Азимкан Жусубалиев был задержан при получении взятки $50 тысяч.