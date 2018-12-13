Минтранс Киргизии Калилов подал в отставку

11:02 15.12.2018

15 декабря 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Министр транспорта и дорог подал в отставку



Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов подал в отставку. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.



Отметим, накануне на заседании Совбеза президент Сооронбай Жээнбеков возмутился присутсивием на нем министра и заявил, что это позор.



Напомним, 5 декабря замминистра Азимкан Жусубалиев был задержан при получении взятки $50 тысяч.