Китайские хакеры похитили секретные данные ВМС США

11:27 15.12.2018

Хакеры похитили секретную информацию о передовых военных технологиях Соединенных Штатов Америки.



Хакеры из Китая за последние полтора года неоднократно взламывали базы данных подрядчиков Военно-морских сил США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.



Хакеров интересовали данные о передовых военных технологиях, местонахождении кораблей и информация по установленным на них ракетам.



Отмечается, что атакам подвергались даже небольшие компании, связанные с ВМС США. Так, например, в июне хакеры получили доступ к секретной информации по сверхзвуковой противокорабельной ракете для американских подводных лодок.



Напомним, ранее Министерство юстиции США обвинило семерых россиян в попытках кибервзломов.