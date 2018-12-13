Главой укр-самостийной "церкви" стал женоподобный поп Епифаний

18:58 15.12.2018

Президент Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.



фото Епифания тут -

https://korrespondent.net/ukraine/4043828-yzbran-predstoiatel-pomestnoi-tserkvy-v-ukrayne



Объединительный собор в Киеве в субботу, 15 декабря, избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем поместной православной церкви в Украине.



Об этом объявил со сцены министр культуры Евгений Нищук, когда из Софийского собора под перезвон колоколов выходили президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил.



Епифаний набрал большинство голосов во втором туре голосования на Объединительном соборе. Его конкурентами были митрополит Винницкий и Барский Симеон (УПЦ МП) и митрополит Волынский и Луцкий Михаил (УПЦ КП).



Епифаний получил титул митрополит Киевский и Всея Украины. Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.



В свою очередь президент Украины Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.



"Поздравляю все с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви, которая только что состоялась в Святой Софии", – заявил он.



Напомним, 15 декабря в Киеве проходил Объединительный собор, на котором должны были создать поместную православную украинскую церковь и выбрать ее предстоятеля.



На заседание прибыли два митрополита УПЦ МП – Александр (Драбинко) и Симеон. Всего в Соборе примут участие 192 человека, из которых по 64 архиереев, священников и мирян.