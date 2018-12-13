 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У кремлевских прискребышей праздник. Разрешили ехать кататься в Давос
22:29 15.12.2018

Организаторы форума в Давосе изменили свою позицию по вопросу об участии попавших под американские санкции россиян по итогам переговоров, которые прошли в Объединенных Арабских Эмиратах месяц назад (11-12 ноября в столице Дубае прошло ежегодное собрание Глобальных советов по вопросам будущего Всемирного экономического форума).

​"Результатом этих переговоров стало решение Всемирного экономического форума о возвращении Костина, Вексельберга и Дерипаски на январское мероприятие форума в Давосе. От России на саммите в Дубае принимал участие министр экономического развития Максим Орешкин, который и убедил представителей форума в необходимости дать бизнесменам возможность посетить январское мероприятие и тем самым подтвердить его статус как независимой площадки", - сказал источник "Интерфакса".

Представитель Минэкономразвития сообщил "Интерфаксу", что решение о посещение министром январского форума в Давосе будет приниматься председателем правительства.

В начале ноября стало известно, что глава ВТБ Андрей Костин и еще двое постоянных участников ежегодных сессий Всемирного экономического форума из России, подпавшие под американские санкции - Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, были проинформированы организаторами, что их участие в мероприятии "не приветствуется". Это поставило под сомнение участие в форуме и российских чиновников: премьер-министр Димитрий Медведев заявил, что если решение не будет пересмотрено, официальной делегации РФ в Давосе не будет вообще.

Вскоре стали появляться сигналы, что ситуация может измениться: об этом говорили, в частности, Медведев и Костин. В субботу источник в правительстве сообщил журналистам, что запрет на участие российских бизнесменов снят, и официальная делегация из России отправится в Давос.

На высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно: президент в последний раз приезжал на форум в 2011 году, премьер - в 2013 году. Однако каждый год, даже после ухудшения отношений с западными странами и введения различных санкций, Россия делегирует в Давос представительную делегацию во главе с кем-то из вице-премьеров, целую группу министров, руководителей госбанков и госкомпаний.

Источник - Интерфакс
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