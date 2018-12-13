Как депутаты Кыргызстана позорятся перед народом

00:35 16.12.2018

Своими абсурдными, необдуманными заявлениями некоторые депутаты дискредитируют парламентский корпус и окончательно подрывают свой авторитет перед народом. Об этом VB.KG заявил политолог Марат Казакпаев.



- Я считаю, что несерьезно поднимать такие вопросы, как, скажем, лишение гражданства "неполезных" иностранцев, проверка его у учредителей и руководителей всех средств массовой информации, депутатов, министров, военнослужащих. Ну или решать, можно ли разрешать раздавать устуканы на тоях. Ладно бы, у нас в стране все было идеально, но ведь есть огромное количество более важных для страны проблем. Чего удивляться, что после этого граждане всерьез не воспринимают депутатов. Что же касается лишения "неполезных" иностранцев гражданства, то это однозначно не их вина, что в нашей стране куча проблем. К тому же, мы попросту не можем к ним применять санкции, так как основная часть из них – инвесторы, которые платят налоги и поднимают производство, - подчеркнул Казакпаев.



Политолог напомнил, что накануне особо приоритетным нардепы сочли вопрос празднования тоев и устуканы.



- Однако напрочь забыли, что именно парламентарии являются главными устроителями пиршеств. Хотя им надо показывать пример, а не говорить абсурд. Тот же Икрамов, например, был инициатором возвращения депутатам KG-номеров, предлагал увеличить обеденный перерыв по пятницам на два часа в связи с проведением жума-намаза и ввести обязательно обучение во всех школах игре на комузе. Но кроме смеха и негодования такие идеи ничего не вызывают, - уверен Казакпаев.



Политолог напомнил, что миллион кыргызстанцев в настоящий момент трудятся за пределами родины.



- Они находятся там в статусе иностранцев, многие кыргызы получили гражданство России. Поэтому лучше бы парламентарии озаботились вопросом, из-за чего они туда выехали, и как решить вопрос с безработицей в стране, проблемами в сфере энергетики, экономики, а не заниматься продвижением смехотворных идей, - резюмировал Марат Казакпаев.



Напомним, накануне на заседании ЖК депутат Тазабек Икрамов предложил проверить гражданство учредителей и руководителей всех средств массовой информации, и в первую очередь тех, кто получает финансирование из-за рубежа. По мнению парламентария, они ведут неправильную пропаганду, что подрывает основы информационной безопасности страны.



Ранее на Тазабек Икрамов выдвинул инициативу лишать гражданства Кыргызстана иностранцев, которые не приносят пользу нашей стране.



Виктория Григоренко