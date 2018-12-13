Аркадаг уволил вице-премьера по промышленности Дурдымырадова за коррупцию

10:43 16.12.2018

Аркадаг уволил вице-премьера по промышленности за коррупцию в подконтрольных ему министерствах



14 декабря в ходе заседания кабинета министров президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уволил вице-премьера, курирующего промышленность Керима Дурдымырадова.



Как сообщает госинформагентство ТДХ, глава государства обвинил Дурдымырадова в том, что в подведомственных ему министерствах выявлены коррупция, присвоение госсобственности и приписки.



В частности, министр текстильной промышленности Непес Гайлыев, уволенный три дня назад был уличен во взяточничестве.



Кроме того, президент остался недоволен тем, что министр так и не справился с финансовыми вопросами Гарлыкского ГОКа.



Напомним, что Керим Дурдымырадов был назначен вице-премьером в январе 2018 года. За время работы чиновнику было объявлено три выговора, последний – 4 декабря.



Временным исполняющим обязанности вице-премьера по промышленности назначен вице-премьер по вопросам транспорта Мамметхан Чакыев.