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|Аркадаг разбушевался. За "серьезные недостатки" уволен и министр промышленности Мергенов
11:28 16.12.2018
Два выговора и двое уволенных. Президент Бердымухамедов провел кабмин
14 декабря президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Кабинета министров, по итогам которого двое министров были уволены и еще двоим были объевлены выговоры.
Вице-премьеру по нефти и газу Мыратгелди Мередову был объявлен строгий выговор "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и недостатки в деятельности структурных подразделений нефтегазового комплекса".
Вице-премьеру по сельскому хозяйству Эсенмырату Оразгелдиеву был объявлен строгий выговор "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки". Президент был недоволен медленными темпами реализации программ развития АПК и поручил министру внедрять в практику передовые технологии для повышения плодородия земель и более рационального использования водных ресурсов.
Как сообщалось ранее, в связи с маловодьем во многих регионах страны в этом году выдался неурожай хлопка.
Вице-премьер по промышленности Керим Дурдымырадов был уволен за коррупцию, присвоение госсобственности и приписки в подведомственных министерствах.
Министр промышленности Хошгельды Мергенов был уволен "за серьезные недостатки, допущенные в работе".
Напомним, что Мергенов был сначала назначен временным исполняющим обязанности министра в январе 2018 года, а затем и министром промышленности в апреле того же года.
Также напомним, что три дня назад за получение взятки был уволен министр текстильной промышленности Непес Гайлыев.
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Президент Туркменистана освободил от занимаемых должностей руководителей индустриального комплекса
Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова Керим Дурдымырадов освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана по вопросам промышленности за серьезные недостатки, допущенные в работе.
Постановлением президента Туркменистана временное исполнение обязанностей заместителя председателя Кабинета министров по вопросам промышленности возложено на вице-премьера Мамметхана Чакыева.
Указом главы государства Хошгелди Мергенов освобожден от должности министра промышленности Туркменистана за серьезные недостатки, допущенные в работе.
Постановлением президента Туркменистана временное исполнение обязанностей министра промышленности возложено на заместителя министра Тахирберди Дурханова.