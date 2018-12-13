Декорации для агрессии. Империалистический подкоп под мир, - С.Кожемякин

16:33 16.12.2018 Империалистический подкоп под мир



Израиль и США ведут дело к новому конфликту. Нарушая суверенитет Ливана, они хотят спровоцировать его на ответные меры и нанести удар по "Хезболле". Это является частью плана по ослаблению Ирана, который испытывает не только экономическое давление, но и подвергается террористическим атакам.



Декорации для агрессии



Еще одна потенциально "горячая точка" появилась на карте Ближнего Востока. 4 декабря израильское правительство объявило о начале операции "Северный щит". Согласно официальной версии, ее целью является ликвидация подземных туннелей, якобы проложенных ливанским движением "Хезболла" на территорию еврейского государства. Как обычно, этому предшествовало настоящее театрализованное представление. Премьер-министр, а с недавних пор и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху провел пресс-конференцию, на которой были продемонстрированы "доказательства" этих действий. Главным аргументом стали снятые беспилотником кадры того, как грузовик с грунтом отъезжает от здания в ливанском селении Кфар-Киле. Нетаньяху пояснил, что именно в этом доме начинается один из пресловутых туннелей. "Это грубейшее нарушение суверенитета Израиля! - заявил премьер. - Ливан несет полную ответственность за то, что позволяет совершать эти акты агрессии".



Спектакль продолжился спустя два дня, когда Нетаньяху прибыл на север страны, в район начавшейся операции. Причем прибыл не один, а в сопровождении группы аккредитованных в Израиле послов зарубежных стран. Дипломатам представили леденящие душу факты. Оказывается, обнаруженные туннели были настолько широкими, что по ним могли передвигаться "солдаты на мотоциклах", способные не только похищать израильских граждан, но и атаковать целые города.



Как выяснилось позже, гостям дали, мягко говоря, неточную информацию. Командование израильской армии признало, что туннели ни разу не использовались и вообще их строительство не было завершено. Ливанские власти назвали все эти сообщения грубой фальшивкой. По словам спикера парламента Набиха Берри, Израиль не предоставил заслуживающих внимания доказательств существования трансграничных туннелей.



Несмотря на это, израильские власти не только продолжили нагнетать антиливанскую истерию, но и прямо заявили о намерении нарушить суверенитет соседней страны. Как заявил Нетаньяху, армии "придется действовать на ливанской территории", а сама операция продолжится до тех пор, "пока мы не достигнем наших целей и не гарантируем безопасность Израиля". Его поддержал глава пресс-службы вооруженных сил генерал Ронен Манелис, сообщивший, что "нейтрализация туннелей не обязательно должна происходить только на нашей территории". На границе уже звучат выстрелы. 8 декабря израильские солдаты обстреляли патрульную машину ливанской армии, позже объяснив, что из-за тумана не разобрали опознавательных знаков. Все это заставляет Бейрут опасаться прямого вторжения. Постпред Ливана при ООН Амаль Мдаляли заявила, что "политическая и дипломатическая кампания, которую проводит Израиль, вызывает опасения, так как может быть подготовкой к новой агрессии".



Пороховая бочка



Иначе говоря, Тель-Авив сознательно провоцирует серьезный конфликт. Вспыхнув в самом взрывоопасном регионе планеты, он грозит перекинуться на другие страны и вовлечь в себя миллионы людей. Мотивы израильского руководства можно разделить на внутри- и внешнеполитические. Первые связаны с амбициями самого Нетаньяху. Меньше чем через год в стране должны пройти парламентские выборы, а позиции премьера и его партии "Ликуд" сильно подпорчены. Недавно из правящей коалиции вышла партия "Наш дом Израиль" во главе с министром обороны Авигдором Либерманом. Обвинив главу правительства в недостаточно жесткой политике по отношению к Палестине, последний едва не вызвал распад альянса и досрочные выборы. В ответ Нетаньяху возложил на самого себя обязанности главы минобороны и, видимо, решил перехватить воинственный запал бывшего соратника.



Также премьером движет желание отвлечь внимание публики от коррупционного скандала, в котором он играет центральную роль. Незадолго до начала "Северного щита" полиция Израиля рекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения, связанные с его отношениями с крупнейшей в стране телекоммуникационной компанией "Безек". Как установило следствие, премьер-министр продвигал ее интересы в обмен на положительное освещение своей деятельности в принадлежащих корпорации СМИ.



Но личный интерес Нетаньяху встроен в куда более обширный контекст и является, скорее, стремлением воспользоваться ситуацией. Ситуация эта связана с нежеланием США и их региональных союзников выпустить из своих рук инициативу, отдав ее Тегерану. Победы сирийских правительственных сил сузили для них пространство для маневра, неудачными оказались попытки стравить Иран с Ираком.



В этих условиях сделана ставка на Ливан, чему способствует непростая ситуация в стране. В мае здесь прошли первые за девять лет парламентские выборы. Уверенный успех на них одержала проиранская коалиция в составе "Хезболлы", партии "Амаль", Свободного патриотического движения и ряда других организаций. Однако правительство до сих пор не сформировано. Согласно действующим этноконфессиональным квотам, пост главы правительства закреплен за представителем суннитской общины, а самая влиятельная суннитская партия - это "Движение будущего" под руководством прозападного и просаудовского политика Саада Харири. Ему и было поручено формирование кабинета, но из-за разногласий политических сил процесс застопорился.



Этим не преминули воспользоваться внешние игроки, пытающиеся углубить раскол. Вашингтоном введены новые санкции против лидеров "Хезболлы". На движение, являющееся неотъемлемой частью политической структуры Ливана (по числу полученных на последних выборах голосов оно заняло первое место), навешивается ярлык "террористической группировки" и главной (после Ирана, конечно!) деструктивной силы Ближнего Востока. В обосновании очередного пакета санкций утверждается, что "Хезболла" "приумножает страдания людей в Сирии, подогревает конфликты в Ираке и Йемене, ставит в опасное положение Ливан и его граждан и дестабилизирует весь регион".



К нынешнему обострению США также имеют непосредственное отношение. За день до начала операции Нетаньяху провел переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео. В официальном сообщении указывается, что стороны обсудили "иранскую угрозу". Речь, в частности, шла об оружии, которое Тегеран якобы поставляет "Хезболле" на бортах гражданских самолетов. В связи с этим Помпео обещал поднять вопрос о новых санкциях. Эти сведения дополнили израильские СМИ. Ссылаясь на источники в кабинете Нетаньяху, они утверждают, что премьер просил поддержки Вашингтона в случае нападения на Ливан. С однозначной поддержкой Тель-Авива выступил и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, США приветствуют усилия союзной страны по защите своего суверенитета.



Скорее всего, Израиль и его партнеры пытаются спровоцировать армию Ливана и отряды "Хезболлы" на ответные меры. Это даст им повод нанести удары, чтобы создать новый очаг конфликта и попытаться экспортировать его в западную Сирию, совсем недавно очищенную от боевиков. Общественное мнение как в Израиле, так и в США активно готовится к подобному сценарию. Спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук заявил недавно, что "Хезболла" накопила арсенал из 100 тысяч управляемых и неуправляемых ракет. Ему подпевает Нетаньяху, не устающий твердить о фабриках "Хезболлы", где иранские инженеры якобы производят смертоносное оружие.



Однопартиец премьера - депутат парламента и экс-глава МВД Гидеон Саар требует как можно быстрее нанести "упреждающий удар" по Ливану, иначе "окно возможностей закроется". Частью информационной кампании стала и статья, опубликованная в журнале "Маарахот". В ней командир дислоцированной на ливанской границе 300-й бригады Рой Леви призывает возобновить практику "точечных ликвидаций" и убить генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллу. Подобные призывы заставляют задуматься, кто именно является главным террористом Ближнего Востока…



Бешенство империи



Действия Израиля доказали, что стратегия по нейтрализации влияния Ирана охватывает весь регион. Ради достижения этой цели противники Тегерана готовы пожертвовать жизнями тысяч людей. Поэтому трудно считать простым совпадением то, что именно в эти дни в исламской республике произошел очередной теракт.



6 декабря у полицейского участка в городе Чабахар взорвался грузовик со взрывчаткой. Четыре человека погибли, десятки были ранены.



Ответственность за преступление взяла на себя группировка "Ансар аль-Фуркан", выступающая за отделение от Ирана населенных суннитами-белуджами районов и построение "всемирного халифата". Как и другие аналогичные организации, она тесно связана с зарубежными центрами силы. На это указал министр иностранных дел исламской республики Мохаммад Джавад Зариф, обещавший наказать не только террористов, но и "их хозяев". Он же напомнил, что иранские службы безопасности неоднократно задерживали террористические группы, пытавшиеся проникнуть в страну из арабских монархий.



Вряд ли случайным является и место теракта. В последние годы Чабахар стал символом преодоления Ираном экономической блокады. Расположенный здесь океанский порт играет ключевую роль в торговле с Индией и другими южноазиатскими странами. Кроме того, Чабахар должен стать важнейшим перевалочным пунктом в торгово-экономических связях между Индией и Центральной Азией.



За координируемыми из-за рубежа атаками проглядывает бешенство тех, кому не удается поставить на колени это независимое государство. Напомним, что в ноябре вступил в силу новый, беспрецедентный по своему размаху, пакет американских санкций. Ограничения наложены на сотни компаний в нефтегазовой, транспортной и финансовой сферах. Всему миру запрещено торговать с Ираном под угрозой ответных мер Вашингтона. В связи с этим Болтон заявил, что США будут давить на Тегеран, "как на лимон" - "пока косточки не вылетят".



Однако план дает сбои. В марте - ноябре положительное сальдо внешнеторгового баланса Ирана составило 2 миллиарда долларов, ненефтяной экспорт увеличился на 13 процентов, до 31,5 миллиарда долларов. Многие покупатели иранского сырья отказываются выполнять ультиматум США. Например, Китай нарастил среднесуточный импорт нефти с 600 тысяч баррелей в октябре до 650 тысяч в ноябре. С рядом стран, в том числе Турцией, Индией и Россией, заключены соглашения, предусматривающие расчеты в национальных валютах и бартерные сделки. Это вынудило Вашингтон пойти на уступки и временно отложить нефтяное эмбарго исламской республики.



Но это лишь усилило жажду мести. В начале декабря стало известно, что в Персидский залив будет направлена группа американских военных кораблей во главе с авианосцем "Джон Стеннис". Миссия, чьей целью официально названа "демонстрация силы Ирану", продлится как минимум два месяца. В непосредственной близости от иранских границ, в Иракском Курдистане, создается крупная американская авиабаза. Для этого модернизируется аэродром в городе Харир. А в столице региона - Эрбиле - строится новое здание генконсульства США. Комплекс площадью свыше 20 гектаров и стоимостью почти 800 миллионов долларов станет настоящей цитаделью американского влияния в регионе.



Одновременно с этим развернута кампания, связанная с ракетной программой Тегерана. В США утверждают, что испытания баллистических ракет нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН №2231. Последняя закрепила так называемую ядерную сделку - соглашение между Ираном и шестеркой международных посредников. Упоминая резолюцию, Вашингтон сильно лукавит. Во-первых, данный документ не содержит запрета ракетной программы. В нем лишь содержится призыв к Тегерану отказаться от разработки оружия, способного нести ядерные боеприпасы. Во-вторых, сами Соединенные Штаты устами Трампа еще в мае объявили о выходе из соглашения, так что ссылки на резолюцию ООН - верх лицемерия.



Полное и неукоснительное выполнение Ираном своих обязательств между тем подтвердило Международное агентство по атомной энергии - МАГАТЭ. В конце ноября с соответствующим заявлением выступил генеральный директор организации Юкия Амано. Но на правду врагам Ирана наплевать. Ими движут совсем иные мотивы, не имеющие ничего общего с совестью и человечностью.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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