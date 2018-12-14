Миграционная политика Казахстана и России: реальность и перспективы, - Р.Алшанов

21:59 16.12.2018 Алшанов Р.А., проф.. д.э.н., ректор университета "Туран", "Алматы Акшамы", 6 декаабря



За годы независимости демографическая ситуация в Казахстане пережила ряд этапов. Первые годы наблюдался отток части населения из страны, главным образом многие жители возвращались на родину своих предков. Одновременно снизилась рождаемость, возросла смертность. В итоге, под воздействием всего комплекса негативных факторов численность населения Казахстана снизилась на 2,1 млн чел, с 16,98 млн. чел. в 1993 г. до 14,8 млн. в 2001 г. Понадобилось 20 лет, чтобы численность населения республики в 2013 г. восстановилась до 16,91 млн. чел.



Всего, тыс. чел. /годы 1989 2000 2018 %

Казахстан 16464,5 14901,6 18157 110,3

Южно-Казахстанская (Туркестанская) 1818,3 2005,1 2199,2 120,9

Алматинская, вкл. Талды-курганскую 1653,5 1557,1 2017,3 122,0

г.Алматы 1121,4 1130,4 1801,9 160,7

Восточно-Казахстанская, вкл. Семипалатинскую 1765,7 1516,8 1383,7 78,4

Карагандинская 1347,6 1390,5 1380,5 102,4

Жамбылская 1038,7 986,1 1117,2 107,6

г.Астана 281,3 386,9 1030,6 366,4

Костанайская 1222,7 988,7 875,6 71,6

Актюбинская 732,6 677,7 857,7 117,1

Кызылординская 644,9 598,5 783,1 121,4

Павлодарская 942,3 790,8 754,8 80,1

Акмолинская, вкл. Кокчетавскую 1664,9 799,2 738,9 44,4

Мангистауская 324,2 315,2 660,3 203,7

Западно-Казахстанская 629,5 609,1 646,9 102,8

Атырауская 424,7 441,7 620,7 146,2

Северо-Казахстанская 599,7 713,6 558,3 93,1



Как видно из таблицы, среди рекордсменов роста населения за период 1989-2018 гг. в регионах лидирует г.Астана 366,4%, в четверке лидеров Мангистауская обл. 203,7%, г.Алматы 160,7%, Атырауская обл. 146,2%. Высокие темпы роста населения наблюдаются в Алматинской обл. 122,0%, Кызылординской обл. 121,4%, Южно-Казахстанской обл. 120,9%.

Средние показатели отмечены в Актюбинской обл. 117,1%, Жамбылской обл. 107,6%, Западно-Казахстанской обл. 102,8%, Карагандинской обл. 102,4%.

В аутсайдерах Костанайская обл. 71,6%, Восточно-Казахстанская обл. 71,6%, Павлодарская обл. 80,1%, Северо-Казахстанская обл. 93,1%. При расчете динамики численности населения Акмолинской области следует учесть, что в 1989 г. до переезда столицы в Акмолу данные области и города учитывались в совокупности. И если вычесть число жителей Акмолы- будущей Астаны, то% прироста, уменьшения составит за 1989 – 2018 г. 53,4%. Нужно также иметь ввиду, что часть населенных пунктов области переданы г.Астане, и это отразилось на динамике численности области.

При росте численности населения Казахстана за период с 2000 по 2018 год на 3,3 млн., наибольший прирост пришелся на г. Алматы на 671,1 чел., г.Астана 643,7 тыс. чел., Алматинская обл. 460,2 тыс. чел., Мангистауская обл. 345,1 тыс. чел. Высокий прирост населения за последние 18 лет наблюдался в Южно-Казахстанской обл. – 194,1 тыс. чел., Кызылординской обл. 184,6 тыс. чел., Актюбинской обл. 180,0 тыс. чел., Атырауской обл. 179,0 тыс. чел., Жамбылской обл. 131,1 тыс. чел. Относительно невысокий прирост населения за этот период отмечен в Западно-Казахстанской обл. 32,7 тыс. чел.

По 6 регионам за этот период наблюдается ежегодный спад численности населения, связанный с непрекращающимся оттоком, главным образом в РФ, Украину и Белоруссию. Так, в Северо-Казахстанской области за последние 18 лет численность населения сократилась на 154,8 тыс. чел., Восточно-Казахстанской обл. на 133,1 тыс. чел., Костанайской обл. на 113,2 тыс. чел. , Акмолинской обл. 60,3 тыс. чел., Павлодарской обл. 36,0 тыс. чел., Карагандинской обл. 10 тыс. чел. Всего за эти годы, главным образом северные и восточные регионы уменьшились на 507,4 тыс. чел., а за 29 лет эта цифра превысила 858 тыс. чел. При этом, как видно из данных, наибольший отток (79,05%) наблюдается в трех областях – Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях. Ситуация в Акмолинской области во многом связано с внутренней миграцией, главным образом переездом ее жителей в Астану, а также присоединением части населенных пунктов к столице. Такое положение наблюдается и в Карагандинской области, где после 12 лет непрерывного роста численности населения, за последние 2 года отток составил в 2016 г. 20 тыс. чел., 2017 г. 21,9 тыс. чел. В Павлодарской области отток сократился, наибольший - наблюдался в 2009 г. Возможно, бурное развитие промышленности создало много новых рабочих мест, что оказало сдерживающее воздействие на миграционные настроения.

По данным комитета по статистике МНЭ РК, число выбывших из Казахстана граждан страны в 2016 году составило 32 930 человек. Это на 16,4 процента больше, чем в 2015 году, а в 2017 г. эта тенденция сохранялась, выбыло из страны уже 37 704 человека, при этом 35 680 человек из них - граждане РК. Из общего количества выбывших уехало в Россию 87 процентов, или 32 875 человек. Также люди уезжали в Германию - 2 960 человек, Беларусь - 288 человек, США - 284 человека и Израиль - 127 человек.



Новая миграционная политика России



В России в силу разных причин создалась сложная демографическая обстановка. За последние три года – 2016, 2017, 2018 гг. наблюдаются самые низкие в российской истории темпы роста населения – 0,04%. Естественный прирост населения в 2018 г. специалистами и экспертами прогнозируется как отрицательный в минус 168,3 тыс. чел. Главная надежда на внешнюю миграцию, которая ожидается в 228,4 тыс. чел. Предполагается, что главными поставщиками прироста будут Украина и Казахстан. Остальные страны имеют незначительный миграционный потенциал. Длительные прогнозы рисуют не очень радужную картину. Так, к 2100 году ожидается сокращение численности населения РФ на 22,4 млн. чел., с нынешних 146,4 млн. чел., до 124,0 млн. чел. В этих условиях 31 октября 2018 года принята новая Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. Новая, дополненная миграционная политика России, активно призывающая соотечественников, проживающих за пределами страны возвращаться на историческую Родину, усилена правовыми, социальными и экономическими гарантиями. Упрощается получение гражданства, вырастут гарантии.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова отмечает, что наибольший интерес госпрограмма вызывает у граждан Украины (34,7%), а также Казахстана. "Для граждан Украины, попадающих в категорию носителей русского языка, была упрощена и процедура собеседования. Российские власти, понимая, что эта категория соотечественников наиболее ментально близка нам по духу, по культуре, старались предоставить им максимум преференций. В срочном порядке правительством РФ было издано значительное количество нормативных актов, предусматривающих упрощение тех или иных процедур для данной категории граждан". В результате, 2017 году гражданство РФ приобрели 257,8 тысячи человек.

Среди важных инструментов новой миграционной политики выделена образовательная политика. Важна квалификационная структура прибывающих. В.Казакова обращает внимание на то, что "переселенцы хорошо образованны, у 41% заявителей есть высшее или неоконченное высшее образование, у 39% – среднее профессиональное. Кроме того, более 73% участников госпрограммы и членов их семей относятся к экономически активным слоям населения, 23% – несовершеннолетние и лишь 3,5% пенсионеры".

Интернационализация российской системы образования, нацеленная на активное привлечение зарубежных студентов, имеет и миграционную составляющую, подразумевающую и последующее закрепление приезжающих учиться соотечественников. Этому способствуют и активное приглашение молодежи в российские вузы – стипендии, общежитие, трудоустройство. Во многом это вызвано сокращением числа выпускников российских школ.



Динамика выпуска школ РФ

Годы 2005 2007 2010 2013 2017 2018

Число выпускников, тыс. чел. 1819,0 1102,1 803,5 708,8 716,8 720,1



Уровень выпуска школ России в 2018 году по отношению к 2005 году составил 39,6%, в абсолютных цифрах снижение составило 1098,9 тыс. чел. И хотя, за последний год наметилась небольшая тенденция роста на 3,3 тыс. чел., российская школа в ближайшие десятилетия вряд ли сможет компенсировать серьезные потери предыдущих периодов. И это, несомненно, сказывается на значительном сокращении абитуриентов вузов. Число студентов в российских вузах сократилось с 6,48 млн. чел. в 2011/12 учебном году до 4,77 млн. в 2015/16 учебном году. И эта тенденция сохраняется.

В 2018 году российским вузам было выделено по более 350 направлениям и специальностям высшего образования 315 тыс. бюджетных мест в бакалавриате, 75 тыс. бюджетных мест в специалитете и 208 тыс. мест в магистратуре, всего 598 тыс. мест. По итогам приемной кампании 2018 года на бюджетные места в российские вузы поступило свыше 298 тыс. человек. Общее количество студентов в РФ составило 4,3 млн чел, в т.ч. на бакалавриате 3,03 млн., магистратуре - 0,51 млн., специалитете - 0,7 млн., аспирантуре - 0,09 млн.

В сложившихся условиях российская высшая школа, опираясь на добрые традиции, уникальный опыт разработала и внедряет активную, наступательную политику по привлечению абитуриентов из других стран. По данным Минобрнауки РФ, в вузах России в 2015/2016 академическом году обучалось 237,5 тыс. иностранных студентов, в том числе граждан Казахстана - 73,5 человек (30,9%), Украины -23,2, Китая - 22,5 человек. За счет федерального бюджета обучаются 29 тыс. казахстанцев, на договорной основе – 42,5 тыс. чел., студентам из Казахстана предоставлено 452 государственных стипендий РФ. В 2017/18 году выделено 391 государственных стипендий для наших граждан.

Следует отметить, что 5,4 тыс. выпускников казахстанских школ стали абитуриентами российских филиалов образовательных организаций в городах Казахстана.



Динамика числа студентов из Казахстана в вузах России, чел.

2003/2004 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2014/2015 2015/2016 2017/18

10214 14294 16616 18862 67000 73455 76900



Как видно из таблицы за 2003-20018 гг. число обучающихся казахстанцев в российских вузах выросло в 7,5 раза. Очевидно, что российская сторона рассматривает студентов из Казахстана как потенциальных своих граждан. Дополнительным стимулом стало упрощение получение российского гражданства студентами из Казахстана. В РФ для казахстанцев, получающих образование в российских вузах и желающих остаться в России предоставлены особые преференции, касающиеся оформления гражданства. Упрощенные условия получения российского гражданства предоставлены только студентам из Казахстана.

Во многих регионах Казахстана на общественных началах функционируют консультационные центры, оказывающие содействие местным выпускникам по вопросам образования в России. По информации республиканского славянского объединения "Лад", просьбы о такой помощи чаще всего поступают от жителей Костаная, Кокшетау, Семея, Петропавловска, Павлодара, Усть-Каменогорска, Алма-Аты. Причем около 85% заявителей – русские, остальные – этнические казахи. Они полагают, что "образовательную миграцию" можно и нужно рассматривать как потенциально один из наиболее эффективных каналов привлечения в Россию соотечественников из-за рубежа, среди которых большинство – пассионарная молодежь, а значительная часть намерены впоследствии обосноваться на исторической родине".

Об активизации образовательной политики РФ, нацеленной на Казахстан свидетельствует то, что в 2018 году выделено 10 тысяч грантов на обучение в более чем 30 вузах Российской Федерации. И с 23 апреля по 15 мая 2018 года в Астане, Алматы, Актау, Жезказгане, Кызылорде, Таразе и Шымкенте проводились вступительные экзамены на бюджетные места для обучения в вузах России.

Депутат мажлиса Ирина Смирнова отмечает, что в " России тоже демографическая дыра, ей люди нужны, особенно молодежь. То есть через гранты на обучение Россия восполняет свои потребности… Думаю, наиболее остро отток молодежи в Россию почувствуют на себе северные регионы страны".

И действительно, отток населения, в первую очередь русскоязычного будет продолжаться, в первую очередь с приграничных регионов. Зоной высокого риска для демографической ситуации Казахстана по прежнему будут оставаться северные области. Так, только за пять месяцев 2018 г. из Казахстана выехало более 40 тыс. чел., в то время как среднегодовой показатель оттока за 18 лет составлял 28 тыс. чел. Если в 2015 г. российские паспорта получили 32 тыс. жителей республики, то в 2016 г. – уже почти 38 тыс. И это тревожный сигнал. Оголение целых поселков, образующийся дефицит кадров, требует особого внимания к этим вопросам. Необходимо предпринимать ряд активных, комплексных мер по стабилизации и выправлению ситуации. Первая мера – создание максимальных условий, сдерживающих отток населения. Второе – компенсация потерь, особенно квалифицированных кадров, за счет внутренней и внешней миграции.



Зеркальная миграционная политика Казахстана



В складывающихся условиях встает вопрос, адекватна ли миграционная политика Казахстана, зеркальна ли она? Создается впечатление, что оно несколько кривое, искаженное с нашей стороны. Ложность наших представлений о межстрановых перемещениях обусловлена неоправданной излишней политизацией. Обстановку пытаются использовать разного рода демагоги и спекулянты. Но нужно понимать, что острота демографической ситуации в России и предопределила актуализацию ее миграционной политики. Обращает внимание характер российских представлений на формирование миграционных потоков из Казахстана. Большинство российских экспертов отмечают важность сложившихся стабильных отношений между нашими странами, их лояльный характер. Они рассчитывают и убеждены в том, что создание благоприятных условий для возвращения на историческую родину соотечественникам никак не повлияет на дружеский характер взаимоотношений между нашими странами. И нам, необходимо понимать, что такое положение вещей, есть не просто какая- то данность, приобретающая устойчивый характер, ее следует воспринимать как объективную реальность длительной перспективы.

Исходя из усложняющихся условий, нашей стране, соответствующим министерствам и ведомствам необходимо не прятать голову в песок как страус, смущенно и стыдливо говорить об оттоке части населения, а открыто разработать и реализовать адекватную миграционную политику. Эта политика не направлена против оттока, а она должна стать компенсационной оттоку. Каково сейчас положение вещей.

У нас в стране разработаны и действуют целый ряд государственных, отраслевых программ, нацеленных на решение подобных задач. За годы независимости управление миграционными потоками осуществлялось в соответствии со стратегическими направлениями общественных преобразований и специально разработанными концепциями миграционной политики Республики Казахстан, утвержденными Указом Президента Республики Казахстан от 28 августа 2007 года №399 и постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2000 года №1346.

Принято Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года №602 "Об утверждении Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2017-2021 годы и Плана мероприятий по реализации Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2017-2021 годы".

Вопрос в адекватности масштабу задач. Они должны исходить из возможностей дополнительного развития фермерства в зонах риска, замещения трудовых ресурсов на основе расширения объемов обучения кадров по действующим профессиональным программам, тщательной проработки программы "Серпин", усиления финансовой поддержки целевой программы "С дипломом в село", переориентации части программ "Нурлы жер", расширения квот для оралманов, привлечения квалифицированных специалистов из-за рубежа (может вместе с семьями), ряда инфраструктурных программ и др. В целом, эта долгосрочная программа должна быть как минимум рассчитана на адекватное замещение оттока, которое уже превысило 1 млн. чел.



Пути решения проблемы



Анализ показывает различную эффективность вышеуказанных путей роста населения. Первый, естественный прирост населения. За рассматриваемый период его показатели весьма различны в разрезе регионов. Так, наибольший уровень прироста населения за 1989-2018 гг. наблюдается в ЮКО (Туркестанской) обл. – 66,8%, Алматинской обл. – 35,3%, г.Астана 22,3%, Жамбылской обл. – 21,1%, г.Алматы 20,6%, Мангистауской обл. – 16,5%, Кызылординской обл. – 15,3%, Актюбинской обл. 14,4%, Атырауской обл. 12,9%, Карагандинской обл. 10,6%. Наиболее низкие показатели прироста населения отмечены в Северо-Казахстанской обл. – 1,4%, Костанайской обл. – 3,8%, Акмолинской обл. – 5,2%, Павлодарской обл. 5,4%, Западно-Казахстанской обл. – 7,5%, Восточно-Казахстанской обл. – 8,8%. То есть, в регионах с наибольшим уровнем оттока действие фактора естественного прироста усугубляется его низкими показателями. При этом, браки сократились практически во всех регионах, разводы выросли в 7 регионах.

Внешняя иммиграция. Для Казахстана одним из путей решения прироста населения является наличие миграционного потенциала казахской диаспоры в различных странах. Во внешней миграции в первые годы независимости сальдо миграции было отрицательным. В период с 1991 по 2003 годы отток населения из страны в среднем составлял 225,5 тыс. человек ежегодно. Начиная с 2004 по 2011 годы, сальдо было устойчиво положительным (прирост в 11,7 тыс. человек ежегодно).

Экспертами отмечается, что в Казахстане созданы достаточно комфортные условия для возращения этнических казахов на их историческую родину, работает созданный в 2017 году "Фонд Отандастар", с 2005 года действует государственная программа "Нурлы кош", инициированного президентом на III Всемирном курултае. В настоящее время нет точных данных о количестве казахов, живущих в других странах. Это связано с тем, что не везде ведется такой учет. Так по одним оценкам, в 40 странах проживают около 5 млн. казахов. Из них 1,5 млн. - в Китае, 1,3 млн. - в Узбекистане, 1 млн. - в России. Более высокие цифры показаны в расчетах турецкого правительства. По результатам его исследования в Узбекистане проживает 2,5млн. казахов; в Китае 2,25 млн., в России 1,3 млн., в Монголии 120 тыс., в Туркменистане 125 тыс., в Афганистане 45 тыс. в Турции 30 тыс., в Германии 17 тыс., в Таджикистане 16 тыс., в Иране 53,7 тыс. Отечественные эксперты полагают, что турецкие оценки завышены.

Из этой большой диаспоры, на историческую Родину за годы независимости вернулось около 1 млн. чел. Основными странами исхода этнических репатриантов стали Республика Узбекистан (61,6%), Китайская Народная Республика (12,1%), Монголия (11,7%), Туркменистан (7,1%). При этом, наибольшее количество оралманов расселились в густонаселенных регионах: Южно-Казахстанской (21,6%), Алматинской (16,8%), Мангистауской (13%) и Жамбылской (9,3%) областях. По уровню образования у большинства этнических репатриантов имелось общее среднее образование (61,1%) и среднее специальное образование (20,5%).

В настоящее время приток невелик, его показатели ниже оттока в 2,3 раза. В 2017 году в страну прибыло 16 081 человек: 11 596 человек из стран СНГ и четыре тысячи человек из других стран. Лидерами по прибывшим в Казахстан стали: Узбекистан - 5 196 человек, Россия - 4 383 человека, а также Китай - 3 204 человека. За первое полугодие 2018 года эта картина не изменилась, прибыло 6368 чел., выбыло 17171 чел., сальдо внешней миграции отрицательное в 2,7 раза. Приток сокращается, а отток растет. И если не разработать дополнительный механизм, стимулирующий приток соотечественников из-за рубежа, то отрицательная тенденция во внешней миграции, по мнению экспертов, сохранится.

При этом, эксперты в целом невысоко оценивают миграционный потенциал из этих стран. Возможен, приезд 1 млн. узбекских казахов в ближайшие годы, однако при улучшении экономического положения Узбекистана, отток из этой страны, как полагают эксперты, существенно сократится. Аналогичная ситуация с китайскими казахами, для которых успехи Китая становятся все более привлекательными и не стимулируют выезд казахов на историческую Родину. Многие из них полагают, что и так живут на земле своих предков. Такая же картина и с российскими казахами. Исходя, из этого можно сделать вывод о том, что полагаться на оралманов, которые могут покрыть дефицит населения в зонах оттока, если и следует, то и с большой осторожностью, потенциально могущей покрыть нарастающий дефицит в пределах от 30-45%.

Внутренняя миграция. За 2012-2016 г. лет численность внутренних мигрантов в республике увеличилась в 1,8 раза - с 337,8 тыс. чел. до 610,7 тыс. человек, в том числе: в межрегиональной миграции – 294,0 тыс. чел.; в региональной – 316,7 тыс. человек. Наибольшую долю в миграционном оттоке населения занимают южные регионы страны. Чаще всего в другие регионы страны, по данным агентства по статистике, убывали жители Жамбылской области – 16,9 тыс. чел., Южно-Казахстанской – 14,6 тыс. чел.

Основными регионами притока населения являются города –миллионники – Алматы, Астана, Шымкент, а также Алматинская, Мангистауская и Карагандинская области. Основными донорами столицы, по информации Департамента статистики, в миграционном приросте населения были пять регионов. Так, доля прибывших из Акмолинской области составила 19,4%, Южно-Казахстанской – 14,2%, Карагандинской – 9,8%, Восточно-Казахстанской – 8,9%, города Алматы – 8,2%, из других областей – 39,5%. При этом, наблюдается тенденция стабилизации внешних факторов роста численности населения столицы, снижается приток, сокращается отток, возрастает роль внутренних, естественных факторов – растет рождаемость, снижается смертность.

Образовательные программы. Одним из важных каналов внутренней миграции отводится проекту "С дипломом в село!", действующего с 2009 года. По этому проекту принимались меры социальной поддержки специалистов образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, агропромышленного комплекса, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты. Однако, направление специалистов показало несколько иной вектор. Так, с начала реализации проекта 46 тысяч специалистов переехали жить и работать в сельскую местность, наибольшее количество прибывших специалистов в Алматинской области – 5002, Южно-Казахстанской области – 4723 и Западно-Казахстанской области – 4080 специалистов.

В рамках социального проекта "М??гілік ел жастары – индустрия?а" была инициирована образовательная программа "Серпін-2050". Она создана с целью обучить и трудоустроить молодежь из пяти южных регионов в девяти областях - на севере, востоке, западе – в регионах, испытывающих дефицит кадров. С 2014 по 2016 годы по данной программе в 8 областях республики в 22 ВУЗах и 54 колледжах получили образование более 11 тыс. студентов из 5 регионов страны. В 2017 году по программе "Серпин" 25 колледжей и 7 университетов 9 северных областей приняли 2050 студентов из 5 южных областей. В 2018 году выделено 6200 грантов. В программе участвуют 19 ВУЗов и 47 колледжей. Они предлагают обучение по 120 специальностям. Особый упор делается на технические специальности.

С 2011 года осуществлялось добровольное переселение из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом внутри региона, а также с 2015 года в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан. За этот период переселено более 19 тыс. человек с оказанием мер государственной поддержки в виде выплаты субсидий на переезд, расходы на эти цели составили 464 млн. тенге.

Во внутренней миграции в 2018 году наметилась новая тенденция. За полгода 2018 года внутренняя миграция сократилась на 15,05%, с 503,9 тыс. за аналогичный период в 2017 г до 428,1 тыс. чел. в 2018 г.

Решение проблемы, как видно из распределения численности населения по территории Казахстана, связано с организацией переселения части населения, избыточные трудовые ресурсы которых находятся в южных и западных регионах страны. Ряд экспертов ссылаются на ментальность жителей этих регионов, которые не готовы обустраиваться в других климатических условиях. И действительно, при доле казахов в общей численности населения страны в 67,5%, этот показатель в разрезе регионов распределился неравномерно. Так, наибольший показатель имеется в Кызылординской обл. 96,2%, Атырауской обл. 92,4%, Мангистауской обл. 90,8%, Актюбинской обл. 82,4%, г. Астана 78,1%, Западно-Казахстанской обл. 75,9%, Южно-Казахстанской (Туркестанской) обл. 72,9%, Жамбылской обл. 72,4%, Алматинской обл. 71,8%. И здесь наблюдается наибольший прирост населения, формируется значительный резерв рабочей силы, что обусловливает нацеленность внутренней миграционной, переселенческой политики, с учетом ментальности.

Средняя доля казахов в численности населения наблюдается в Восточно-Казахстанской обл. 60,0%, г. Алматы 59,5%, Павлодарской 51,8%, Карагандинской обл. 51,3%, Акмолинской обл. 51,0%. Эти области сами подвержены риску оттока и вряд ли могут рассматриваться как потенциальные поставщики переселенцев. Аналогичная картина по Костанайской обл. 40,2%, Северо-Казахстанской обл. 34,8%. Миграционная политика РФ, обращенная в страны СНГ, ориентируется естественно в первую очередь, как было отмечено выше, на места концентрации русскоязычного населения. В нашей стране наибольшая концентрация русских наблюдается в 7 регионах. При общей доле в 19,8%, в Северо-Казахстанской обл. этот показатель составляет 49,7%, Карагандинской обл. 44,3%, Костанайской обл. 41,3%, Восточно-Казахстанской обл. 36,5%, Павлодарской обл. 35,8%, Акмолинской обл. 33,1%, г.Алматы 26,1%. Аналогична высока доля украинцев, белорусов в этих регионах.

Необходимо тщательно измерять уровень потенциально миграционных настроений особенно в этих регионах. Думается, что не должно быть большого оттока, по крайней мере, нужно предпринять максимум усилий, чтобы этого не случилось. В стране сделано немало для создания комфортных условий для проживания представителей всех национальностей без исключения. Очевидно, что нельзя с одной стороны искусственно стимулировать их отъезд, а с другой создавать искусственные барьеры для желающих вернуться на историческую родину, это их законное, моральное право. Но и нам нужны эти люди. Они многое сделали и могут еще сделать для Казахстана.

Внутренняя, замещающая миграция, несмотря на призывы, остается явно недостаточной. Масштабы несоизмеримы. При выезде более полумиллиона человек в северные регионы из южных областей страны переехали всего 19 тыс. чел. или порядка 3,8%. Программа "Серпин", привлекающая студентов из южных регионов для последующего трудоустройства, демонстрирует невысокую эффективность, явна недостаточна по своим масштабам. Тревожным явлением стало неосвоение выделяемых грантов по этой программе, возвращение части выпускников в свои регионы. Так, по словам заместителя директора Агротехнического колледжа №5 в селе Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области Розы Шариповой, для тех кто окончил учебу в колледже по программе "Серпин", "есть работа, но нет жилья. Предприятия аграрного сектора берут их на работу, но у всех сезонная работа. Разработчики программы не учли эти вопросы. После завершения учебы молодежь, приехавшую с юга по программе "Серпин", хотя бы на первое время, пока они устраиваются на работу, должны были обеспечить съемными квартирами или предоставить временное жилье".

Возможно, соединение, расширение программ "С дипломом в село", "Серпин", "Нурлы жер" и других проектов, нацеленных на результат. Направление оралманов в северные регионы не оправдало надежд из-за множества искусственных преград.

Таким образом, с одной стороны риски оголения северных регионов не только не ослабевают, а как видно из статданных, усиливаются, в то же время эффективность замещающих программ оставляет желать лучшего. Анализ выполнения этих планов показывает, что необходимы более решительные меры, многие пункты этих планов носят общий характер. Складывающаяся текущая ситуация свидетельствует об обострении трудового дефицита в северных районах страны, ускорившегося оттока особенно квалифицированных кадров, и неадекватного замещения за счет внутренней миграции. В этой связи нужно внести коррективы в общенациональную комплексную миграционную программу, где должны быть проработаны надежные, реальные подходы к решению проблемы. Она должна быть нацелена на результат, построена с учетом глубокого и тщательного анализа демографической обстановки в зонах максимального оттока, с акцентом на адекватные масштабы внутренней миграции, разработки специальной карты расселения с учетом профессиональной подготовки, подкрепленной специальной жилищной подпрограммой, в том числе за счет выкупа высвобождаемого жилья и др.

Мы вступаем в полосу весьма чувствительных отношений. Миграционная политика двух стран касается сотен тысяч людей, связанных историческими корнями, общей судьбой. И она не должна быть формальной. Реальность требует непростых решений. Все должно быть реализовано гармонично, по-человечески. Источник - Номад

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