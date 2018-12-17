Додик – последний антинатовский лидер на Балканах, - А.Топоров

06:01 17.12.2018

Милорад Додик – последний антинатовский лидер на Балканах

Ближайшие месяцы будут не самыми легкими в его жизни



Победивший 7 октября 2018 года на выборах главы президиума Боснии и Герцеговины и занявший пост сербского члена президиума Милорад Додик, еще будучи президентом Республики Сербской (сербского энтитета Боснии и Герцеговины), показал себя неудобным для Запада партнером.



Благодаря его позиции страна не присоединилась к антироссийским санкциям. Лидер боснийских сербов сумел вытащить свою республику из нищеты; ведь если международная помощь и выделялась Республике Сербской (РС), то по остаточному принципу – основные потоки направлялись в соседнюю мусульмано-хорватскую федерацию. Западные инвесторы тоже неохотно шли в Республику Сербскую – западные СМИ постарались преподнести ее как "геноцидное образование". В ответ Додик начал борьбу за право РС вести собственную внешнеэкономическую политику, хотя в Сараево требовали согласовывать с ними любые шаги. Требования эти Додик игнорировал и шел на сближение с Россией: сегодня 75% внешнеторгового оборота Республики Сербской приходится на РФ; топливная промышленность, включая крупнейший региональный НПЗ "Брод", продана российской "Зарубежнефти".



Додику это не прощалось. Армия РС была переподчинена Сараево, ей запретили участвовать в традиционном параде в честь Дня Республики Сербской. Решением Конституционного суда БиГ пытались запретить и сам праздник, но Додик провел по этому поводу референдум, на котором подавляющее большинство жителей РС высказались за сохранение праздничной даты.



На выборы президиума БиГ Додик шел с обещаниями добиваться нейтрального внеблокового статуса для страны и покончить с колониальной зависимостью Боснии и Герцеговины: в наследство от Дейтонских соглашений 1995 года страна получила Верховного представителя ООН, обладающего широчайшими полномочиями. Назначаемый на эту должность иностранец (сейчас ее занимает австрийский дипломат словенского происхождения Валентин Инцко) имеет право смещать чиновников вплоть до президентов, отменять законы, аннулировать результаты выборов. По информации балканских СМИ, западные спецслужбы потратили 32 млн долларов на организацию к этим выборам майдана в Баня Луке (столице РС). И майдан состоялся, но Додик выиграл выборы, победив своего соперника – прежнего представителя сербской общины в президиуме Младена Иванича, активиста Сербской демократической партии, ратующей за "европейский выбор".



По сути, Милорад Додик встал на пути планов Запада по окончательному включению всех балканских стран в НАТО. Не далее как 5 декабря министры иностранных дел Североатлантического альянса утвердили первую в истории БиГ программу действий ввиду намечаемого членства Боснии и Герцеговины в западном военном блоке. После того как в НАТО была втянута Черногория и успешно осуществляется план включения в НАТО Македонии, остается не так много, чтобы полностью завершить окружение упирающейся в косовском вопросе Сербии. И генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже напутствовал власти Боснии словами о том, что "БиГ, как страна, идущая по пути евроатлантической интеграции, достойна внести собственный вклад в операции Североатлантического союза".



Милорад Додик не замедлил с ответом: он заявил, что как член президиума не допустит вхождения страны в натовский военный блок, поскольку его на это уполномочило Национальное собрание Республики Сербской – республики, интересы которой он представляет в президиуме БиГ. Одновременно Додик заявил, что намерен выяснить законность приватизации боснийских предприятий, от которой, по его мнению, выиграл Запад, но никак не Босния.



Неудивительно, что начало работы Милорада Додика на посту главы президиума БиГ (возглавлять президиум Додик будет восемь месяцев, после чего его на тот же срок поочередно будут сменять представители мусульманской и хорватской общин) было осложнено эксцессами. Самому Додику и членам его аппарата стали поступать угрозы с немецкого телефонного номера. После этого Додик заявил, что не доверяет сараевским спецслужбам, которые "давно превратились в личную гвардию Бакира Изетбеговича" (сын идеолога боснийского сепаратизма и первого лидера БиГ Алии Изетбеговича, негласный лидер мусульманской общины) и безопасность свою доверит только милиции Республики Сербской. В ответ сараевские власти отказались пускать боснийско-сербских милиционеров в здание президиума. В ответ Додик пригрозил, что в таком случае он будет работать исключительно в сербском Восточном Сараево. Боснийские власти спохватились и сообщили, что звонивший с угрозами уже найден... Еще один инцидент произошел с флагом Республики Сербской, который Додик распорядился повесить в зале президиума – там флаг пробыл сутки, а ночью его сняли. "В Сараево по-прежнему царит антисербская истерия, – говорит Милорад Додик. – Но там, где я работаю, там всегда будет флаг Республики Сербской, поскольку она такая же часть Боснии и Герцеговины, как мусульмано-хорватская федерация, чьи флаги здесь висят повсюду".



Он отказался встречаться с австрийским послом Мартином Памером, уведомив Вену, что посол преподносит информацию о его стране исключительно с антисербских позиций. И свой первый зарубежный визит совершил в Сербию. В Белграде Милорад Додик заявил, что очень жалеет о том, что боснийские сербы вынуждены жить отдельно от Сербии. И рассказал о планах продолжить строительство транспортной артерии, которая свяжет Сербию с хорватским Сплитом, благодаря чему у Белграда, лишенного Западом выхода к морю, появится дорога к Адриатике. Говорил Милорад Додик и о сотрудничестве с Россией, в частности в строительстве каскада ГЭС на реке Врбас.



…Он бесстрашен. Упорен. Принципиален. И ведет трудную, если не сказать, опасную игру, имея могущественного противника. Ближайшие месяцы будут не самыми легкими в жизни Милорада Додика.



АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ | 17.12.2018 |