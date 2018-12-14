Отец страсбургского террориста пытался помочь полиции

06:37 17.12.2018

Отец страсбургского террориста Шерифа Шекатта пытался помочь полиции. Абделькрим Шекатт до последнего не верил, что убийца - его сын. В последний раз он видел сына за три дня до теракта в Страсбурге. Шериф разделял идеи ИГИЛ (запрещена в РФ - ред.), но отец не подозревал, что он готовит.



Родители страсбургского террориста выразили соболезнования семьям жертв. 11 декабря Шериф Шекатт стал стрелять по прохожим в центре Страсбурга. Погибли четверо, ранены 12 человек, полиция ликвидировала террориста два дня спустя.