"Цифровизацию" Кыргызстана поручили вице-премьеру Боронову. Как самому умному?

06:53 17.12.2018

Ответственным за реализацию программы "Цифровой Кыргызстан" назначен первый вице-премьер Кубатбек Боронов. Решение огласил президент КР Сооронбай Жээнбеков на заседании совета безопасности в пятницу.



"Боронов сможет реализовать Концепцию цифровой трансформации КР на 2019-2023 годы. Встречи ответственных руководителей будут проходить каждые три месяца. Верю, что реализация Концепции цифровой трансформации КР станет в истории страны одним из решающих событий. Чтобы сохранить доверие народа государству, надо ее внедрить", - сообщил С.Жээнбеков.



Мунара Боромбаева.