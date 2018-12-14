Сама пришла. В Баварии пятеро мигрантов-афганцев изнасиловали 15-летнюю. Всех нашли и поймали

07:33 17.12.2018

В Баварии пятеро мигрантов изнасиловали 15-летюю девушку

После шестимесячного ДНК-анализа всех подозреваемых арестовала полиция



Были арестованы последние двое из пяти участников изнасилования



Как сообщает региональное издание Passauer Neue Presse, в июле 15-летняя жительница баварского города Аугсбург была изнасилована группой мигрантов-афганцев. Эта история, увы, похожа на предыдущие: девушка пришла к случайным знакомым в общежитие для беженцев - и там (возможно, не вполне добровольно) употребила наркотики. Позже ее со следами насилия в полубессознательном состоянии подобрали на улице прохожие и отвели в больницу.



Полиция провела сложнейшую многомесячную экспертизу "биологических образцов" - и вот 12 декабря по результатам ДНК-анализа были арестованы последние двое из пяти участников изнасилования. Все они - выходцы со Среднего Востока в возрасте от 18 до 20 лет.



Отмечаются, что часть банды проходит сразу по двум эпизодам дела "о покушении на сексуальную неприкосновенность" - так что, возможно, их жертвой пал кто-то еще. Подробности истории и имя пострадавшей традиционно не приводятся для защиты персональных данных детей.



В нынешней Германии "миграционный кризис", начавшийся из-за исхода беженцев в Европу после "арабской весны" с 2010-х годов, давно превратился в главный раздражитель внутренней политики. Возникшая в 2013 году несистемная партия "Альтернатива для Германии", последовательно выступающая против нелегальной миграции, на выборах осенью-2017 назад заняла сенсационное третье место, став крупнейшей оппозиционной фракцией в Бундестаге.



ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov