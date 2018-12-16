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Последний день Молдовы. Что будет после февраля 19-го? - А.Цуканова
07:48 17.12.2018

Что ждет "захваченное государство" Молдову в феврале?
Главная схватка за власть в Молдове перемещается в округа

До дня парламентских выборов в Республике Молдова, которые назначены на 24 февраля 2019 года, остается немногим больше двух месяцев, но состав законодательного органа страны уже вырисовывается.

Недавнее социологическое исследование, проведенное с 28 ноября по 10 декабря Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, определило, что симпатии избирателей распределены следующим образом:

– 35,6% у партии социалистов (ПСРМ), поддерживающей президента Игоря Додона;

– 13,2% у Демократической партии Молдовы (ДПМ), лидер – Влад Плахотнюк;

– 9,4% у партии "Действие и солидарность" (PAS), лидер – Майя Санду;

– 6,9% у партии "Платформа "Достоинство и правда"" (DA), лидер – Андрей Нэстасе;

– 6%-й барьер не преодолевает больше ни одна другая политическая сила;

– 17,8% избирателей еще не определились с выбором, а 8,6% голосовать не собираются.

Кажется, электоральный перевес ПСРМ подавляющий, но это только так кажется. Выборы в Молдове будут проходить по смешанной системе, и мажоритарные округа внесут значительные коррективы в общие итоги. Достаточно взглянуть на результаты всеобщих местных выборов 2015 года, чтобы это понять. ДПМ тогда получила почти 32% мандатов градоначальников, 26,6% кресел в городских и сельских советах и 23,2% – в муниципальных и районных. В то же время у социалистов были гораздо более скромные результаты: около 5,8% примаров и от 12,2% до 14,2% мандатов в советах разных уровней.

Смешанная система парламентских выборов в условиях "захваченного государства" (такое определение дал Молдове после тамошних местных выборов 2015 года генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в статье для The New York Times) может оказаться если не миной под ожидания голосующих граждан, то фитилем общенационального политического кризиса. И об этом хорошо известно давно. За проект смешанной системы выборов социалистов не раз критиковали, их обвиняли в закулисном сговоре с демократами Плахотнюка, но те утверждали, что именно такой закон позволит якобы объединить страну и даже представить в молдавском парламенте Приднестровье. Смешанная система означает, что если ПСРМ с большим отрывом побеждает своих политических оппонентов в части пропорциональной, то в части мажоритарной социалисты могут значительно уступить позиции ставленникам Плахотнюка. И места в парламенте распределятся совсем не так, как это прочит социология. Нехитрые вычисления показывают: если ДПМ сохранит на местах свои позиции и прирастет победителями от союзнических партий, то и мандатов в парламенте Плахотнюк получит примерно столько же, сколько социалисты.

А если так, то создание правящего большинства возможно двумя способами: либо ПСРМ и ДПМ, на сегодняшний оппонирующие друг другу по принципиальным вроде бы соображениям, вынуждены будут договариваться, чего не поймут избиратели социалистов и сторонники Игоря Додона; либо при горячем участии Запада, уже определившего молдавских фаворитов – партии PAS и DA, демократов склонят к объединению с ними в парламенте как единственной альтернативе сохранения "европейского вектора" Молдовы. Есть и третий вариант – затяжной политический кризис, нарастание хаоса и новые выборы.

Как бы ни развивались события, смешанная система выборов позволяет Демократической партии Плахотнюка и дальше оставаться у власти, причем отнюдь не на вторых ролях. Это очень странная демократия, учитывая, что поддержка оппонирующих демократам социалистов перед парламентскими выборами в феврале сохраняется на уровне 48,4% (с учетом уже определившихся избирателей). Ловушка для ПСРМ – это, прежде всего, выборное законодательство, которое социалисты сами предложили и поддержали!

"Захваченное государство – всего лишь лозунг политических оппонентов", – улыбаясь, заочно ответил Влад Плахотнюк главе Совета Европы Турбьерну Ягланду. Последний день работы молдавского парламента нынешнего созыва – 14 декабря – прошел со скандалом и шампанским. Четыре фракции из шести отказались участвовать в заседании (социалисты и, по данным социологов, будущие аутсайдеры – коммунисты, либералы и либерал-демократы). Премьер-министр Павел Филип отчитался перед оставшимися депутатами о "стабильном экономическом росте", парламентарии провели ряд назначений, в том числе судьи Конституционного суда, которая является посаженой матерью Влада Плахотнюка, как выяснило издание Agora.

"Захваченного государства" стало в Молдове еще больше, но ведь это, как говорит сам олигарх, "всего лишь лозунг".

Ранее спикер Андриан Канду сообщил, что работа парламента продлится до тех пор, пока не вступит в права новое законодательное собрание, а вот организовать импичмент президенту Игорю Додону уже не выйдет, поскольку на носу – предвыборная кампания. Одновременно он заявил журналистам, что глава государства не имеет права участвовать в грядущих выборах. "Он должен соблюдать нейтралитет, он не может продвигать интересы определенной партии", – заметил спикер и пригрозил Партии социалистов "наказанием", если Додон примет решение идти на выборы вместе с социалистами (президент РМ сообщал, что изучит такую возможность и окончательно определит характер своих действий к 24 января).

С 10 декабря в Молдове начался так называемый довыборный период, с 26 декабря стартует выдвижение кандидатов в законодательную власть. Блок PAS и DA уже успел обвинить демократов в подкупе избирателей продуктами питания, а молдавский дипломат и аналитик Андрей Попов сказал изданию TRIBUNA, что "в ДПМ исключают возможность оказаться в оппозиции, независимо от того, что произойдет". "Пока демократы в порядке, у них есть достаточно способов развернуть любую ситуацию в свою пользу", – считает Андрей Попов.

ДПМ, несмотря на низкую поддержку этой партии в народе, "в порядке" до тех пор, пока существует уверенность, что у Плахотнюка в ключевых избирательных округах "все схвачено". Там и развернется настоящая борьба за парламент.

АРИНА ЦУКАНОВА | 16.12.2018

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545022080
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