 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сыновья первого президента Грузии Гамсахурдиа объявили голодовку в прокуратуре
08:03 17.12.2018

Старшие сыновья первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, Константин и Цотне Гамсахурдия, начали голодовку протеста в фойе генеральной прокуратуры страны в Тбилиси. Они настаивают на возбуждении уголовного дела по факту убийства президента Звиада Гамсахурдия в декабре 1993 года. Акция протеста приурочена к круглой дате: в эти дни исполняется 25 лет гибели Гамсахурдия.

По официальным данным, Звиад Гамсахурдия, избранный президентом 26 мая 1991 года, покончил с собой 30 декабря 1993 года по окончании гражданской войны, когда его отряды потерпели поражение от вооруженных формирований второго президента Эдуарда Шеварднадзе.

Гамсахурдия, вместе с личной охраной, скрылся в селе Хибула на западе страны и, по некоторым данным, решил покончить с собой после того, как село окружили сотрудники грузинских спецслужб.

Однако сыновья первого президента не верят в версию о самоубийстве и уже несколько лет настаивают на переквалификации уголовного дела на "убийство государственного деятеля при отягчающих обстоятельствах". Константин и Цотне убеждены: первого президента убили грузинские спецслужбы при участии одного из членов его охраны, а приказ о ликвидации поступил от тогдашнего главы грузинского государства, бывшего министра иностранных дел СССР, ныне покойного Эдуарда Шеварднадзе.

Впрочем, сам Шеварднадзе при жизни, как и члены его ближайшего окружения, категорически отвергали обвинение в убийстве. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, живущий сейчас в Москве, не отрицает, что спецслужбы окружили село, где скрывался Звиад Гамсахурдия. Но, по его словам, его никто не убивал, и экс-президент добровольно ушел из жизни, выстрелив себе в висок из пистолета, который всегда носил с собой после свержения в результате военного переворота января 1992 года.

После переворота Звиад Гамсахурдия, вместе с семьей, жил в Грозном под покровительством первого президента Чечни Джохара Дудаева, но вернулся на родину за несколько дней до завершения грузино-абхазской войны, шедшей параллельно с гражданской войной в Грузии.

Генеральная прокуратура пока никак не прокомментировала голодовку протеста. Официальный представитель следственного органа лишь повторил, что следствие по факту смерти первого президента продолжается.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545022980
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