Лучший мой подарочек Эрдогану. США подумывают об экстрадиции Фетхуллаха Гюлена в Турцию

08:06 17.12.2018

Анкара обвиняет оппозиционного религиозного деятеля, живущего в США, в подготовке госпереворота в 2016 году



Президент США Дональд Трамп известил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана, что Вашингтон предпринимает шаги к экстрадиции исламского общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена и ряда его соратников, которых Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота в стране в 2016 году.



Разговор состоялся на проходившем две недели назад саммите "Большой двадцатки" в Аргентине, сообщил Reuters министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.



Анкара давно добивается экстрадиции Гюлена, исламского проповедника и бывшего сподвижника Эрдогана, который почти двадцать лет живет в добровольном изгнании в Соединенных Штатах. Какую-либо роль в попытке переворота он отрицает. США в выдаче Гюлена отказывают из-за отсутствия достаточных доказательств.



Ранее Трамп заявил, что не рассматривает сделку, по которой Гюлен будет возвращен в Турцию в обмен на ослабление дипломатического давления, оказываемого Анкарой на Саудовскую Аравию в связи с убийством в Стамбуле саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.



По словам члена Палаты представителей Конгресса США демократа Билла Паскрелла, разговоры о возможной выдаче Гюлена Турции свидетельствуют о "симпатиях Трампа к диктаторам". "Гюлен не заслуживает того, чтобы быть пешкой в усилиях Трампа затушевать причастность тиранической саудовской монархии к убийству человека, имевшего постоянный вид на жительство в США", - заявил конгрессмен.