 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Москва в Сирии развернула военную базу рядом с американской, - В.Мухин
08:13 17.12.2018

В пункт новой дислокации скоро доставят тяжелые ракетные установки

Противоречия между РФ и США в Сирии углубляются. Помимо военных, они носят гуманитарно-экономический характер, что тормозит меры по стабилизации обстановки в стране к востоку от Евфрата и на юге в районе контролируемого американцами Эт-Танфа. Об этом недвусмысленно сказано в обращении министра обороны РФ Сергея Шойгу к американскому коллеге Джеймсу Мэттису, которое на прошлой неделе через атташе по вопросам обороны при посольстве США в РФ было передано в Пентагон.

Шойгу высказал Мэттису озабоченность в связи с "нарастанием курдско-арабских противоречий на подконтрольной США территории" и фактами массовой гибели мирных жителей от бомбардировок, препринимаемых возглавляемой США коалицией. Также акцентировано внимание на нерешенной проблеме лагеря беженцев "Эр-Рукбан", где "в тяжелейших условиях вынуждены в буквальном смысле слова выживать более 50 тыс. сирийцев". Минобороны РФ недовольно и тем, что "на перспективах восстановления сирийской экономики негативно сказывается осуществляемая при фактическом потворстве США контрабанда углеводородного сырья за пределы Сирии с подконтрольных американцам районов Заевфратья".

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков посетовал, что спустя трое суток на эти и другие факты реакции из "американского военного ведомства не последовало". Одновременно оценку действий США и их союзников в Сирии дал официальный представитель коалиции полковник американских Сухопутных войск Шон Райан. Он сообщил, что группировка "Исламское государство" (ИГ – запрещено в РФ) все еще представляет угрозу в Сирии, но ее конец близок. Райан рассказал, что антитеррористические операции в долине Евфрата "идут очень хорошо" и курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF) "продолжают продвигаться к центру города Хаджин и его окраинам". Подобные "победные" сообщения из уст представителей Пентагона звучали уже не раз. Между тем бои в окрестностях Хаджина, который, по оценкам экспертов, представляет последний оплот ИГ на юго-востоке страны, продолжаются больше месяца. Расположенный в 30 км от границы с Ираком на восточном берегу Евфрата этот город и еще девять населенных пунктов превращены боевиками в крупный укрепрайон, и взять его силы SDF при поддержке США пока не могут.

По оценкам Минобороны РФ, овладеть таким укрепрайоном можно не более чем за две недели. Но американцам это, видимо, невыгодно. Если они уничтожат все отряды ИГ, формальных причин на военное присутствие США в Сирии не будет. Судя по последним заявлениям президента США Дональда Трампа, уходить из Сирии в ближайшей перспективе американцы не собираются.

На фоне подготовки Турции к военной операции на севере Сирии США уже развернули там три наблюдательных пункта. Анкара поначалу была против таких действий. Но после телефонного разговора председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда и начальника Генштаба ВС Турции генерала Яшара Гюлера стороны, похоже, пришли к консенсусу. По информации агентства Anadolu, генерал Данфорд заверил собеседника, что наблюдательные пункты ВС США "предназначены для сдерживания угроз против Турции, которые могут исходить с сирийской территории", от войск Башара Асада и поддерживающих его российских военных подразделений.

Как сообщают сирийские СМИ, после отказа США от предложения Москвы совместно обеспечивать безопасность в районе американской базы Эт-Танф, Минобороны РФ вблизи этого региона начало оборудовать свою военную базу. Сообщается, что вблизи населенного пункта Аль-Зазы (северо-восток провинции Хомс), прямо на границе 55-километровой зоны вокруг американского объекта, российские военные построили свою базу. Там уже развернуты современные системы ПВО. Дежурят подразделения, которые уже отражали наступление проамериканских боевиков. И скоро, как утверждают СМИ, туда доставят тяжелые ракетные установки.

"Не думаю, что в районе Эт-Танфа будет конфликт российских подразделений с американцами, – сказал "НГ" военный эксперт полковник Шамиль Гареев. – Военные РФ находятся в Сирии на легитимной основе, чего не скажешь о подразделениях Пентагона. Российские и сирийские силы концентрируются недалеко от Эт-Танфа, чтобы обеспечить стабильность, уничтожить до конца группировки террористов ИГ и помочь беженцам в лагере "Эр-Рукбан". И конечно, такие действия будут направлены на невоенное выдавливание американских подразделений с сирийской территории".

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

16.12.18

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545023580
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