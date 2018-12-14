Париж, пятый акт. "Желтые жилеты" уходят с перекрестков на референдум

08:23 17.12.2018

Поредевшие участники протестов требуют прямой демократии



В субботу во Франции прошел "пятый акт" протестов: на улицы вышли 66 тыс. человек - в два раза меньше, чем неделю назад. Несмотря на сокращение числа митингующих, запросы "желтых жилетов" растут. Теперь манифестанты заявляют о недоверии избранным политикам и хотят управлять страной посредством референдумов. С подробностями - корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.



В прошедшие выходные на улицах Парижа было значительно меньше народа, чем 1 и 8 декабря: под ледяным дождем протестовать непросто. На этот раз почти не было ни схваток с полицией, ни грабежей, ни погромов. В общем, те, кто хотел, чтобы в эту субботу в Париже было жарко, оказались явно разочарованы. Однако продолжающие протестовать "желтые жилеты", несмотря на плохую погоду, явно не располагавшую к уличным митингам, были настроены решительно.



Практически все демонстранты, с которыми успел пообщаться корреспондент "Ъ", в один голос говорили о том, что антикризисные предложения президента Макрона их не устраивают и они будут протестовать дальше.

Однако заметное снижение количества выходящих на улицы неслучайно: если в начале движения "желтых жилетов" их поддерживали три из четырех французов, то теперь почти половина граждан считает, что нужно прекратить бунтовать на улицах и пора начать договариваться с правительством.



В этой ситуации экономические требования "желтых жилетов" постепенно превращаются в политические, подтверждением чего и стали события прошедших выходных.



В субботу центром событий были уже не Елисейские Поля, где до вечера смывали водометами особенно упертых любителей подраться с полицией. И не площадь у вокзала Сен-Лазар, где желтые цвета смешались с красными - сюда пришли члены профсоюзов CGT со своими знаменами, которые не столько поддержали "жилетов", сколько искали у них поддержки.



Главные действия разворачивались на площади Гранд-Опера, отделенной от богатого парижского центра и бульваров кавалерийской шеренгой полиции. Здесь перед митингующими выступила 33-летняя Присцилла Людоски - бывшая банковская служащая, а ныне предприниматель, которая в мае разместила в сети петицию против повышения цен на горючее.



На какие уступки "желтым жилетам" пошел Эмманюэль Макрон

На какие уступки "желтым жилетам" пошел Эмманюэль Макрон

Ставшая лицом "желтых жилетов", она говорила в мегафон, и каждое ее слово повторяла толпа: "Мы адресуем это требование всему французскому народу и президенту республики господину Эмманюэлю Макрону. Вот уже два месяца наше движение сотрясает Францию". Присцилла Людоски объявила, что задача "желтых жилетов" - ввести в политическую жизнь страны "Референдум гражданской инициативы" (RIC).



Таким образом, от представительной демократии Пятой республики "желтые жилеты" предлагают перейти к прямой демократии. Протестующих не устраивает возможность лишь раз в пять лет выражать свое мнение, выбирая одного политика из двух или трех. Они хотят сами инициировать законы, отменять решения парламента и отзывать неугодных народных избранников вплоть до президента.



До сих пор "желтым жилетам" не хватало перспективы. Движение возникло без ясной идеи, без программы, без руководства и было рождено тотальным разочарованием в профессиональных политиках. В итоге "желтые жилеты" сочли, что прямой путь к осуществлению 42 выдвинутых ими ранее требований - получить самим право принимать решения.



Во Франции периодически проводятся референдумы, но раньше это всегда происходило по указанию сверху.

С помощью референдумов власть советовалась с гражданами по важнейшим вопросам. При Пятой республике они проводились восемь раз. Так, при Де Голле ставилась на референдум независимость Алжира, а вопрос о реформе Сената заставил его в 1969 году сложить полномочия. В 2000 году, уже при Жаке Шираке, президентский срок был урезан с семи до пяти лет.



Алексей Тарханов о том, как Париж переживает протесты

Алексей Тарханов о том, как Париж переживает протесты

В мае 2005 года 55% французов сказали "нет" общеевропейской конституции, но тем не менее ее утвердил парламент. А в июне 2016 года, устав от постоянных стычек вокруг строительства нового аэропорта в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд, власти провели референдум, на котором 55% жителей высказались за продолжение работ. Это нисколько не помешало их противникам буквально драться за территорию и принудить новое правительство отменить решение о строительстве.



Учитывая неудачный опыт предыдущих референдумов сверху, "желтые жилеты" добиваются возможности инициировать референдум снизу, учитывая, что сегодня есть такие простые и общедоступные формы голосования, как сетевые форумы, а прямая демократия Facebook выглядит чрезвычайно современной: долой политиканов, сами решим свою судьбу.



"Желтые жилеты" также приводят в пример Швейцарию, где прямая демократия имеет давние традиции. Однако непонятно, готовы ли будут 67 млн французов действовать, как 8 млн швейцарцев, которые, к примеру, отвергли в 2016 году идею безусловного базового дохода.



После "пятого акта" французских протестов ошибкой со стороны правительства президента Макрона была бы радость по поводу того, что уличное движение "желтых жилетов" перестает быть массовым.



Министр внутренних дел Кристоф Кастанер явно торопит события, призвав митингующих "освободить перекрестки".



Независимо от того, что будет с движением "желтых жилетов" дальше, французским властям придется работать над тем, чтобы вернуть доверие населения, разочаровавшегося в избранных политиках и добивающегося прямой демократии.



Сделать это будет нелегко: в последние дни популярность президента Макрона упала еще больше - с 25% до 23%.



Как проходят манифестации "желтых жилетов"

8 декабря "желтые жилеты" вышли на четвертую волну протестов. Улицы Парижа патрулировали более восьми тысяч полицейских, им на помощь была пригнана бронетехника. Число протестующих в Париже достигло десяти тысяч человек, по всей Франции бастовали 125 тысяч человек











Авторы: Алексей Тарханов

Газета "Коммерсантъ" №232 от 17.12.2018, стр. 6