Почему горит Париж? - Вл.Малышев

08:26 17.12.2018 Почему горит Париж?

Во Франции обвиняют Вашингтон и других союзников во вмешательстве в свои дела



Нелепые обвинения в адрес России о том, будто она вмешивается в кипящие во Франции протесты "желтых жилетов", встречают отпор даже во французских СМИ. "Если верить "знающим людям", – пишет французская интернет-газета "АгораВокс", – Россия только и занимается тем, что коварно вмешивается во французскую политику, американские выборы, британский референдум и так далее. Можно подумать, что Путину больше нечем заняться, как играть с матрешками реальной политики", – с иронией отмечает на этом портале Жорж Зетер, который на примере Франции показывает, что к вмешательству на самом деле прибегают Брюссель, Вашингтон и Тель-Авив.



Статья "АгораВокс" озаглавлена красноречиво: "Вмешательство России? Лучше посмотрите по сторонам!" "Совсем недавно Кремлю, –пишет издание, – вновь пришлось выступать с опровержением и объяснять, что русские не имеют никакого отношения к "желтым жилетам", и что беспочвенные обвинения им уже порядком надоели.



Как пишет британская "Таймс", России принадлежат сотни фальшивых аккаунтов: порядка 200 страниц в "Твиттере" распространяли фото и видео, на которых демонстранты якобы пострадали от рук полицейских, хотя на самом деле эти кадры не имеют никакого отношения к нынешним акциям протеста.



Охваченные паранойей французские спецслужбы продолжают расследование, чтобы разоблачить этих северных шпионов и не дать Путину позабавиться, еще больше разжигая нынешний хаос…"



"Британец, – пишет Жорж Зетер, имея в виду, что главную скрипку в провокациях против России играет Лондон, – просто не может проиграть, поскольку он стоит выше других в культурном плане. Именно так описывал свой народ Уинстон Черчилль: "Британцы всегда правы!" Наверное, это придает им боевого духа, однако по высокомерию эти любители чая, наверное, могут потягаться даже с французами…"



"Скажите мне, – спрашивает автор статьи, – это случайность, что Лондон вот уже пять или шесть лет не упускает ни одной возможности насолить Москве и лично Путину? Кроме того, Англия как 51-й штат США должна следовать директивам Белого дома, в Овальном кабинете которого обосновался редкостный невротик. Что насчет истории с отравлением бывшего шпиона и его дочери? Вся эта история ни к чему не привела, а только еще больше обострила и без того напряженные отношения. Ложь в Сирии, газовые атаки, высылка дипломатов… Можно вспомнить и найденные в лондонском аэропорту трубы, которые якобы предназначались для строительства атомной бомбы Саддама Хусейна, а также все прочие притянутые за уши истории в стиле Джеймса Бонда. Если верить "союзникам" из натовской клики, то главные исчадия ада, те, кто сеют беды на Земле, – это Москва, Кремль, Путин и православная церковь. Именно поэтому западные военные базы окружают самую большую в мире страну, военные учения проходят у самых границ с европейской стороны (Польша, Прибалтика), а на Украине созданы все условия для обострения ситуации… Настоящая красная тряпка для медведя, который, по счастью, умеет держать себя в руках и не поддается на провокации… И пока мы, французы, так пристально смотрели на восток, недоброжелатели пробрались к нам через заднюю дверь".



Франция – зависимая страна



"Причем, – продолжает АгораВокс", – это вмешательство иностранной державы носит почти неприкрытый характер, и она даже вербует у нас солдат для своей оккупационной армии… Только вот об этом вмешательстве у нас не говорят, и оно допускается как нечто само собой разумеющееся… Примеров тому огромное множество, но я хочу сказать, что в такой обстановке нам не следовало бы винить во всем Россию, поскольку, если бы мы действительно были независимой страной, нашим естественным союзником должна была бы быть именно она, а не США, которые с окончания Второй мировой ведут постоянный конфликт, называя в нем своих противников "коммунистами", "антикапиталистами", "террористами" и "осью зла"…



"Франция, делает вывод "АгораВокс", больше не является независимой страной. Она колонизирована Брюсселем, Страсбургом, Вашингтоном и Тель-Авивом. Так, давайте же засучим рукава и сформируем альянсы, которые отвечают стратегическим, экономическим и культурным интересам нашей нации. Всем, кто сейчас так любит читать нотации, следовало бы сначала отмыть собственные запачканные руки…"



Шпионаж за союзником



На днях одна из крупнейших французских газет "Фигаро" опубликовала эксклюзивный материал, где утверждает, что американские спецслужбы систематически шпионят за своим союзником по НАТО. В распоряжение издания попала докладная записка спецслужбы Франции – DGSI (Генеральная дирекция внутренней безопасности) от 12 апреля 2018 года. На шести страницах документа, адресованного французскому правительству, содержится краткий "обзор американского экономического вмешательства" во Франции, сообщает газета.



"Американцы реализуют стратегию завоевания различных рынков экспорта. В случае Франции это проявляется в агрессивной политике защиты их собственных экономических интересов", – цитирует "Фигаро" слова автора докладной записки, аналитика службы внутренней безопасности.



Газета перечисляет секторы французской экономики, которые попали под пристальное внимание американских спецслужб. Прежде всего, это авиационная индустрия. "Ни для кого не секрет, – пишет "Фигаро", – что между компаниями "Боинг" и "Эрбас" существует жесткая и многолетняя конкуренция. Для того чтобы потеснить "Эрбас" на мировом рынке, американцы - причем на государственном уровне - пытаются "задушить" французов при помощи огромного арсенала юридических процедур. Используя инструменты не только американского права, но и законодательства любой третьей страны, США добиваются возбуждения против европейской компании разного рода расследований и процессов. Сейчас, например, крупный американский кабинет адвокатов занимается жалобой о коррупции в компании "Эрбас", в результате чего последняя обязана предоставить американскому кабинету доступ в свои помещения для проведения аудита. При этом, считают во Франции, адвокаты этого кабинета напрямую связаны с американской администрацией". "За последние годы под такую же юридическую схему нападок попали и другие крупнейшие французские предприятия и банки "Тоталь", АЛСТОМ, "Париба", "Алкатель", "Креди Агриколь", "Сосьете женераль".



"Есть и более простой способ шпионажа, известный по голливудским фильмам и сериалам. В статье в "Фигаро" приводятся несколько случаев, когда французские изобретатели, участвующие в американских конференциях или салонах, отмечали. Что их багаж досматривался в аэропорту. При этом все привозимые ими в США изобретения были фактически разобраны "до винтиков".



"Фигаро" также напоминает о подозрениях в адрес США, что они пытались "взломать серверы министерства экономики и финансов Франции".



Французы ответили Трампу



Комментируя восстание "желтых жилетов" во Франции, президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что причиной протестов, возможно, послужило Парижское соглашение о борьбе с изменениями климата, исполнение которого, как утверждает президент США, привело к росту налогов. "Парижское соглашение не очень-то хорошо сработало в Париже", – написал Трамп.



А в ответ министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан призвал Трампа не вмешиваться во внутренние дела Франции. "Хотел бы сказать Дональду Трампу, и президент Франции говорит тоже самое: оставьте нашу страну в покое", – сказал ле Дриан в интервью одному из телеканалов. Он заметил, что во Франции не комментируют внутреннюю политику США и просят партнеров отвечать взаимностью.



На фоне таких заявлений и статей во французских СМИ обвинения в адрес России, будто это она провоцирует беспорядки во Франции, выглядят особенно нелепо.



Между тем обозреватели обращают внимание, что публикации с обвинениями в адрес Москвы появились на страницах газеты "Таймс" и агентства "Блумберг", отличающихся своим русофобским курсом в отношении России. Британская газета со ссылкой на исследование некой компании New Knowledge сообщила, будто с начала уличных акций "желтых жилетов" примерно двести аккаунтов в социальных сетях активно распространяли сообщения о ходе протестов. В агентстве даже подсчитали общее количество "подозрительных" сообщений в Twitter - их набралось примерно 1,6 тыс. По мнению авторов исследования, аккаунты намеренно тиражировали дезинформацию, делая акцент на жестокости французских полицейских по отношению к протестующим. Также не обошлось без голословных обвинений в адрес российских СМИ, которые якобы "несоразмерно" реагировали на французские протесты.



Однако российское агентство "Раша тудэй" уличило "Таймс" и американское агентство "Блумберг" в публикации недостоверной информации об освещении протестов во Франции. Напомним, New Knowledge, на данные которого ссылается "Таймс", - американский стартап. Еще одним источником сведений о "российском влиянии" на французские протесты стал "Альянс обеспечения демократии" – немецкое подразделение Фонда Маршалла США, признанного в России нежелательной организацией.



Нелепые обвинения в адрес Москвы, как всегда, охотно подхватили в Киеве. В СБУ заявили о том, будто радикалы "под кураторством сотрудников ФСБ и ГРУ" занимаются организацией беспорядков во Франции.



"Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, потому что видит в ней угрозу для себя", - заявил председатель СБУ Василий Грицак.



Тем временем в Кремле считают, что массовые беспорядки в Париже являются сугубо внутренним делом Франции. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Это [беспорядки] внутреннее дело Франции. Для нас важно, чтобы беспорядки не привели к гибели людей, в том числе наших граждан. Франция для нас – важный партнер", – уточнил он.



Владимир Малышев

17.12.2018 Источник - столетие

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