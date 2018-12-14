 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 17.12.2018
12:14  До упора. "Неправильных" журналистов винтят прямо на улицах каз-Уральска
12:12  Задержания пытавшихся возложить цветы к монументу Независимости произошли в Алматы
10:34  Развяжет ли Порошенко Новогоднюю "Мариупольскую" войну? - А.Халдей
10:30  Лжесобор. В "незалежной" появилась ПЦУ: что дальше? - О.Миклашевский
10:07  Таджикское ТВ переходит от хвалебных репортажей к освещению злободневных тем? - РО
09:47  Ирак без конца распирают распри. Страна уже полгода живет без правительства, - А.Веселов
09:42  Казахский язык: будем продолжать "махать шашками" или займемся делом? - Ж.Байхожа
09:40  750-летие Золотой Орды: должен ли Казахстан отмечать эту дату? - Кенже Татиля
08:53  Свеже-избранный Иракский президент Салех отказался от гражданства Британии
08:32  Расизмом общим не измерить. Почему Малайзия не хочет быть как все, - Дм. Косырев
08:26  Почему горит Париж? - Вл.Малышев
08:23  Париж, пятый акт. "Желтые жилеты" уходят с перекрестков на референдум
08:13  Москва в Сирии развернула военную базу рядом с американской, - В.Мухин
08:06  Лучший мой подарочек Эрдогану. США подумывают об экстрадиции Фетхуллаха Гюлена в Турцию
08:03  Сыновья первого президента Грузии Гамсахурдиа объявили голодовку в прокуратуре
07:48  Последний день Молдовы. Что будет после февраля 19-го? - А.Цуканова
07:33  Сама пришла. В Баварии пятеро мигрантов-афганцев изнасиловали 15-летнюю. Всех нашли и поймали
06:53  "Цифровизацию" Кыргызстана поручили вице-премьеру Боронову. Как самому умному?
06:37  Отец страсбургского террориста пытался помочь полиции
06:01  Додик – последний антинатовский лидер на Балканах, - А.Топоров
01:52  Главарь херсонских бандеровцев Лошкарев погиб на Донецком фронте
00:44  Аристократизм в казахской культуре, - Назира Нуртазина
00:28  Парижская Коммуна Президента Макрона, - А.Халдей
Воскресенье, 16.12.2018
23:48  Украинская автокефалия: два украинца - три митрополита, - А.Халдей
21:59  Миграционная политика Казахстана и России: реальность и перспективы, - Р.Алшанов
18:51  Евразийская интеграция постсоветского пространства на данный момент мертва, - Эрик Ханымамедов
16:33  Декорации для агрессии. Империалистический подкоп под мир, - С.Кожемякин
16:32  Тайвань – поле новой Мировой войны в Тихом океане, - А.Карпов
13:57  Забытые солдаты Империи-3. Генерал Владимир Адеркас - покоритель Хивы, Бухары и Коканда
11:28  Аркадаг разбушевался. За "серьезные недостатки" уволен и министр промышленности Мергенов
10:43  Аркадаг уволил вице-премьера по промышленности Дурдымырадова за коррупцию
09:58  Австралия тайно поставляет оружие арабской коалиции в Йемене
00:35  Как депутаты Кыргызстана позорятся перед народом
Суббота, 15.12.2018
22:29  У кремлевских прискребышей праздник. Разрешили ехать кататься в Давос
19:10  В Житомире разбился Су-27 УкрВВС. Пилот погиб
18:58  Главой укр-самостийной "церкви" стал женоподобный поп Епифаний
16:08  Мертвый ребенок из чрева Белого дома: мирный ближневосточный план, - А.Эскин
16:05  Аббас Кямиль - начальник общей разведки Египта, - П.Густерин
11:27  Китайские хакеры похитили секретные данные ВМС США
11:21  Порошенко собрал в Софие Киевской "собор" новой укр-"церкви". "Миро будет вариться Константинопольской церковью, но все остальные атрибуты..."
11:02  Минтранс Киргизии Калилов подал в отставку
10:05  Зачем Путин открывал памятник Солженицыну, - А.Халдей
10:02  Александр Бородай: "Война продолжается"
09:58  5 роковых ошибок, которые российская власть может допустить в 2019 году, - Н.Исаев
09:31  Спасайся, кто может... У потомственного каз-vip-дегенерата Усенова кончился срок лишения прав
Пятница, 14.12.2018
21:45  Елбасы вручил госпремию Назарбаевой. За "Дорогу к матери"
21:44  В Гане снесли памятник Махатме Ганди. Его обвинили в расизме
21:28  Скончался самый известный узбекский артист-комик Обид Асомов
21:25  ДУМ Казахстана распробовал - продукция KFC больше не "Халал"
18:35  В Туркменистане ввели негласный запрет на использование изображения свиньи в украшении городов к Новому году
18:25  Надо ли пугаться казахского национализма? - Кенже Татиля
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Свеже-избранный Иракский президент Салех отказался от гражданства Британии
08:53 17.12.2018

Президент Ирака Бархам Салех принял решение отказаться от гражданства Великобритании. Причиной этому стали требования конституции его страны, по которой президент не может иметь гражданство другой страны.

"Юридические процедуры для отказа от британского гражданства были завершены", - приводит слова иракского лидера РБК.

При этом Салех выразил "искреннюю благодарность и признательность" Великобритании за то, что ему предоставили гражданство в тот период, когда он находился в оппозиции.

Напомним, Бархам Салех стал президентом Ирака в начале октябре 2018 года.

Ранее "СП" писала, что РФ выразила удовлетворение в связи с избранием парламентом Ирака нового президента республики Бархама Салеха.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545025980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Назарбаев рассказал об одиночестве президента
- К. Токаев принял руководителя китайского холдинга Genertec
- Вопросы развития государственно-частного партнерства в регионах рассмотрели на заседании Экспертного совета
- Эксперты не исключают проведения досрочных президентских выборов в Казахстане
- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- В Алматы на линии BRT появились первые электронные табло на остановках
- Миграционная политика Казахстана и России: реальность и перспективы
- "Нұрлы жол": автодороги – контроль депутатов-нуротановцев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  