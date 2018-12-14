Свеже-избранный Иракский президент Салех отказался от гражданства Британии

08:53 17.12.2018

Президент Ирака Бархам Салех принял решение отказаться от гражданства Великобритании. Причиной этому стали требования конституции его страны, по которой президент не может иметь гражданство другой страны.



"Юридические процедуры для отказа от британского гражданства были завершены", - приводит слова иракского лидера РБК.



При этом Салех выразил "искреннюю благодарность и признательность" Великобритании за то, что ему предоставили гражданство в тот период, когда он находился в оппозиции.



Напомним, Бархам Салех стал президентом Ирака в начале октябре 2018 года.



Ранее "СП" писала, что РФ выразила удовлетворение в связи с избранием парламентом Ирака нового президента республики Бархама Салеха.