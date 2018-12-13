750-летие Золотой Орды: должен ли Казахстан отмечать эту дату? - Кенже Татиля

09:40 17.12.2018 В следующем году с подачи российских ученых-историков планируется провести мероприятия, посвященные 750-летию основания Золотой Орды. Главные из них пройдут в столице Татарстана на базе Казанского университета и Института истории им. Шигабутдина Марджани. Мы попросили известного казахстанского медиевиста Каната Ускенбая высказать свою точку зрения относительно предстоящей даты и роли Золотой Орды в мировой истории.



Золотая Орда или Улус Джучи?



- Предлагаю обсудить вопросы, связанные с грядущим юбилеем, по принципу "от общего к частному". Какова роль государства, вошедшего в летопись под названием Золотая Орда, в общемировой истории?



- Начнем с того, что это государство во времена своего существования не называлось Золотой Ордой. Такое название закрепилось за ним намного позднее, когда само государство уже перестало существовать. Правильнее называть его Улусом Джучи: основатель Великой Монгольской империи Чингисхан выделил в удел своему старшему сыну Джучи кыпчакские степи, которые и стали территориальной основой будущего государства.



Современные историки считают, что в действительности Улус Джучи назывался просто Монгольским государством, или Улуг Улусом (Великий Улус). Золотая Орда - название ошибочное и условное, оно продолжает использоваться в силу традиции, привычки, удобства. Некоторые исследователи связывают его с богато украшенной юртой, в которой располагались ставки ханов Улуса Джучи. Таких примеров много и в современной политической жизни, когда столицы стран или резиденции президентов используются как синонимы всего государства. Кстати, очень часто русские летописи называли Улус Джучи просто Ордой или татарами. Отсюда, вероятно, возникло и другое заблуждение, что Золотая Орда изначально объединяла в основном земли Поволжья и Причерноморья. Это, конечно же, не так. Улус Джучи возник в казахских степях, а уже затем его земли расширились и стали простираться от Иртыша до Дуная, от Сырдарьи и Арала до русских земель включительно.



Теперь о роли Улуса Джучи в общемировой средневековой истории. Она была, не побоюсь этого слова, главной или одной из главных. Нужно учитывать, что мир тогда был ограничен Старым Светом. И вот большая по территории часть этого Старого Света оказалась под монгольским владычеством и влиянием. Я говорю здесь не только об Улусе Джучи, но и обо всей Pax Mongolica.



Великая Монгольская империя Чингисхана и его наследников раскинулась от Китая до Восточной Европы и Ближнего Востока. После ее распада именно Золотая Орда, по сути, стала наследницей былого могущества империи, в том числе наследницей ее роли в мировой истории. Этому способствовали как внешние, так и внутренние обстоятельства.



На востоке монголы китаизировались, основали империю Юань, но через сто лет их оттуда выгнали. В Иране они иранизировались, а со временем власть у них отобрали местные тюркские династии. В Средней Азии их сместили амир Тимур и его потомки. В этих регионах чингизиды (потомки Чингисхана) потеряли главенствующую роль.



Но усиление роли Улуса Джучи было вызвано и внутренними предпосылками. Здесь свою роль сыграли огромная территория, многочисленные подданные, сильная армия, развитая экономика, собственная великая и самобытная культура и много других факторов. А главное заключалось в том, что в евразийской степи не было разделения на местных (порабощенных) и пришлых (завоевателей). Ядром государства был единый кочевой тюрко-монгольский мир.



Улус Джучи, будучи еще частью империи Чингисхана, являлся ее западным форпостом и олицетворял в глазах христиан и мусульман монгольское могущество. Очень скоро он и сам стал средневековой евразийской империей. По современной терминологии Улус Джучи был супердержавой. Такой же, какими сегодня являются США, Россия, Китай.



В исторической перспективе он стал колыбелью многих современных евразийских народов и государств. Описать их этногенез, политогенез без Золотой Орды невозможно.



Куда же без нас, казахов?



- Стоит ли Казахстану вносить свою лепту в празднование этой даты? Если да, то в какой форме?



- Печально это констатировать, но к мнению ученых-историков в нашей стране прислушиваются в самую последнюю очередь. К тому же за последние годы их число сильно сократилось. Я лично как историк и как гражданин выступаю против всех этих бессмысленных торжеств и полагаю, что необходимо сосредоточиться на другом направлении.



В будущем году в Казани планируется провести очередной большой золотоордынский форум, который на сей раз будет посвящен 750-летию Улуса Джучи. Это похвально и правильно. Современное татарское ордыноведение заслужило это своим вкладом в изучение истории Золотой Орды. Успехи наших татарских коллег впечатляют. В России это направление традиционно является сильным, причем не только в Казани, но и в Москве, Санкт-Петербурге и многих других научных центрах.



У нас же ситуация, можно сказать, катастрофическая. Квалифицированных, дипломированных, признанных специалистов по Улусу Джучи с мировыми именами в Казахстане не было в советское время, практически нет их и сейчас. При советской власти на эту тему было наложено табу, а нынешнему поколению она не очень интересна. У нас целых четыре научных института специализируются на истории, но я не знаю там ни одного исследователя Улуса Джучи. Может, меня кто-нибудь поправит? Буду рад ошибиться!



В Астане в "Назарбаев университете" работает историк-специалист по Золотой Орде с мировым именем - доктор Юлай Шамильоглу. Но это он приглашенный американский профессор. Наши вузы каждый год выпускают сотни историков и востоковедов, однако глубоко исследовать темы, касающиеся Улуса Джучи, никто из них не торопится. Я из года в год пишу и подписываю отзывы на студенческие и магистерские диссертации по истории Улуса Джучи, но такие "специалисты", получив дипломы, благополучно забывают то, чего, по сути, и не знали.



Впрочем, я несколько отошел от вопроса. Проблема еще и в том, откуда взялась эта дата. Она очень и очень условная. 750 лет назад, в 1269 году, на берегу реки Талас состоялся курултай (съезд) монгольской знати из улусов Джучи, Чагатая, Угедея. На нем правители этих улусов, помимо всего прочего, объявили о своей независимости от Монгольской империи, центр которой находился в Китае в городе Ханбалык. Таласское решение имело исключительно важное значение для последующего развития этих улусов, поскольку оно де-юре оформило их независимость, которая де-факто у них уже была.



Насколько я помню, одним из первых обратил на это внимание известный советский историк Магомет Сафаргалиев в 1960 году. Однако он же говорил и о том, что Улус Джучи превратился в независимое государство еще раньше, до Таласского решения. Уже в период правления Берке (1258–1266 гг.) Улус Джучи был независимым, а с началом правления Менгу-Тимура (1267–1280 гг.) независимость была закреплена юридически. Это выражалось в чеканке собственной монеты со своим именем, в раздаче ярлыков русскому духовенству и князьям, а также генуэзским купцам в Крыму, в ханском титуле самого Менгу-Тимура (до него правители Улуса Джучи, как полагают историки, не именовали себя ханами). Другими словами, события 1269 года никак не изменили привычный ход вещей в Улусе Джучи. Отсчет его истории, на мой взгляд, справедливо вести с момента его образования.



Улус Джучи как часть большой Монгольской империи возник в ходе завоевательных походов Чингисхана, его сыновей, внуков и полководцев. Процесс образования нового улуса не был одномоментным. После создания империи в 1206 году монгольские войска совершили несколько походов против "лесных народов" Сибири, государства хорезмшахов и кыпчаков. Эти походы и положили начало образованию нового улуса (удела) монголов за пределами их исконной территории - Монголии.



Основателем улуса справедливо и вполне обоснованно можно считать самого Джучи, а датой образования - 1221 год, время его прихода из Хорезма в кыпчакские степи. Поэтому любителям юбилеев можно посоветовать отметить в 2021 году 800-летие Улуса Джучи.



Я уверен, что Казахстан не останется в стороне и внесет свою лепту в юбилейные празднования. Куда же без нас, казахов? С другой стороны, мы совсем недавно провели юбилейные мероприятия, посвященные 550-летию Казахского ханства. Но это вполне закономерно, поскольку Казахское ханство - первое национальное государство, и его юбилей нужно было отметить. Кроме того, на то были свои идеологические и политические причины.



Поэтому я полагаю, что Казахстану следует внести свою лепту в иной форме. Нужно приложить все усилия к формированию собственной научной школы по исследованию Улуса Джучи и воспитанию профессиональных кадров. Решение всех этих частных вопросов зависит от решения общих глобальных проблем нашей науки в целом. Можно проводить научные конференции, финансировать новые научные проекты, проводить конкурсы научных работ среди студентов. На мой взгляд, пышность и помпезность здесь излишни. Подобные юбилеи для историков - это своего рода подведение итогов, презентация своих достижений. А какие итоги подводить нам? Считаю, что время для этого еще не пришло.



Объективная история и субъективные подходы



- Про какие современные государства Евразии, кроме Казахстана, можно было бы сказать, что их корни произрастают из государственности Золотой Орды?



- Улус Джучи - огромная средневековая империя, которая охватывала большую территорию и множество проживавших на ней народов. Все страны, расположенные на этой территории, так или иначе испытали на себе влияние джучидской государственности. Прежде всего это Казахстан, Россия и ее народы, в меньшей степени Украина, Закавказье и страны Восточной Европы - Венгрия, Болгария и другие. Выяснить, откуда произрастают корни того или иного государства, не так-то и просто. Российские историки бьются над этим уже не одно столетие и спорят на сей счет до сих пор. Нам же нужно разобраться со своей историей, созидать новое. А спорить о том, у кого больше прав называться наследником, - это уже не наука. Пусть этим занимаются политики и идеологи.



- Почему история Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима изучается широко и повсеместно (причем это касается как мировой историографии, так и исторической науки на постсоветском пространстве), а история Золотой Орды находилась и продолжает находиться как бы на втором плане научного познания? С чем связан такой подход? Может, он имеет политическую подоплеку?



- Этому есть и объективные, и субъективные причины. Если говорить об объективных, то кочевники не позаботились о "хлебе для будущих историков" и оставили после себя лишь крупицы исторических свидетельств. Основную информацию о наших предках мы черпаем из трудов, появившихся в тех же Древней Греции, Древнем Риме, Древнем Китае, Древнем Иране. Об Улусе Джучи писали все наши соседи, но вся эта информация носит отрывочный характер. Нет ни одного средневекового сочинения, которое было бы посвящено истории Улуса Джучи или Казахского ханства. Но, несмотря на ограниченность наших знаний об этих государствах, историки всегда писали, пишут и будут писать. Для меня история Улуса Джучи и Казахского ханства первична.



Что касается субъективных причин, то они носили политические, идеологические корни. Речь идет о периоде правления коммунистов. Сейчас таких ограничений нет. Впрочем, как нет и достойного финансирования.



Любой профессионал своего дела - это "штучный товар", тем более если речь идет об исследователе истории Золотой Орды. Такого специалиста нужно готовить со школьной скамьи, он должен знать восточные и европейские языки, владеть сложнейшей исторической методологией, пропустить через себя всю историографию, проштудировать все источники. На это уходит жизнь. Увы, сейчас приоритеты другие: получил грант на три года, скомпилировал быстренько, сдал отчет - и вперед за новым грантом. Сегодня ты пишешь о Золотой Орде, а завтра о войне в Сирии. Но в титрах написано, что ты эксперт, и это главное.



- Восприятие истории, как правило, грешит теми или иными штампами и стереотипами. Так, длительное время над Золотой Ордой довлел штамп под названием "татаро-монгольское иго". Он преодолим в принципе? Или же время для этого еще не наступило?



- Отвечу следующим образом. В мировой историографии Золотой Орды такого штампа нет. В современной казахской историографии его тоже нет. Он был в русской дореволюционной и советской историографии. В трудах ее представителей действительно насаждался миф о татаро-монгольском иге. Причем он использовался применительно ко всем, не только по отношению к русским. Так, согласно этому мифу, народы Средней Азии боролись против ига завоевателей. Сегодня несостоятельность подобных мифологем становится для историков все более очевидной. Отношения между завоеванными народами и их завоевателями строились и складывались на просторах империи монголов по-разному. Много интересных и объективных исследований о русско-ордынских отношениях появляется в современной российской историографии. Современные историки преодолели этот штамп, и теперь нужно донести все это до широкого круга читателей, интересующихся объективной наукой, а не сказками о злых кочевниках.



История и день сегодняшний



- Какой вам видится золотоордынская тематика в контексте интеграционных проектов, которые пытаются реализовать на постсоветском пространстве в рамках философии евразийства?



- Улус Джучи, до него империя Хунну и Тюркский каганат, а после него Российская империя - это все опыт интеграции евразийского пространства в едином политическом поле. Кто-то найдет в нем плюсы, кто-то минусы. В процессе создания такого единства всегда происходили войны, гибли рядовые кочевники и простые земледельцы. Затем наступал период расцвета и затишья, который имел своим следствием благополучие и процветание. Так было в древности, так было и в средние века. Расширение пределов Российской империи в обратном направлении имело иной характер для казахской истории. К сожалению, временами весьма трагический. Все это нужно объективно исследовать, об этом нужно писать, говорить, но проецировать те самые разные исторические реалии на день сегодняшний, на современные политические интеграционные процессы, на мой взгляд, не нужно, поскольку это опасно. Причины сегодняшней интеграции нужно искать не в истории Улуса Джучи, а в требованиях современной экономики и в интересах народов. Интегрироваться нужно с лучшими, которые научат нас этому самому лучшему.



- Можно ли предположить, что грядущая историческая дата может стать катализатором интереса (научного, общественного, идеологического) к истории крупнейшего средневекового государства Евразии?



- Конечно же, она может стать таким катализатором, если будут проводиться какие-то общественно значимые мероприятия. Но если мы вырастим новое поколение историков, будем вкладывать в образование, науку не по остаточному принципу, то это станет куда большим катализатором не только для истории Улуса Джучи, но и для нынешнего его наследника – Қазақ Елі.



Автор: Кенже Татиля

13.12.18 Источник - camonitor.kz

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