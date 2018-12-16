Ирак без конца распирают распри. Страна уже полгода живет без правительства, - А.Веселов

09:47 17.12.2018 АНТОН ВЕСЕЛОВ | 16.12.2018 |



В Багдаде все никак не сформировать новое правительство: вакантными остаются восемь из 22 министерских постов, в том числе ключевые – глав МО и МВД. 4 декабря премьер-министр Адель Абдель Махди представил кандидатов на эти должности, но в парламенте их не утвердили. Несмотря на прямой призыв шиитского духовного лидера Великого аятоллы Али ас-Систани ко всем политическим партиям и группировкам поддержать создание нового правительства, противоречия между парламентскими фракциями остаются напряженными. Произошла перепалка на грани фола между депутатами от победившей на майских выборах коалиции "Саирун" Муктады ас-Садра и спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси. Громкий скандал случился в руководстве партии "Исламский призыв" – два давних соратника и бывших премьера разругались из-за того, кому достанется должность вице президента. Глава политсовета партии Х. аль-Абади призвал ликвидировать пост генерального секретаря (его занимает Нури аль-Малики) и полностью обновить руководство организации, уступив дорогу молодым.



11 декабря парламент проголосовал за приостановку решений, принятых администрацией Хейдара аль-Абади в период с июля по октябрь 2018 года, заявив, что они нарушают положения как минимум трех статей конституции. Это вызвало бурную реакцию бывшего премьера, который указал, что такой "механизм выбора министров не является конституционным" и предупредил о возможном дальнейшем обострении ситуации в стране.



В условиях, когда ведущие политические группировки уже полгода не могут договориться по составу правительства, возникают серьезные сомнения в способности властей управлять.



В эти же дни в Багдаде торжественно отметили годовщину "полной и окончательной победы над "Исламским государством" (ИГ) в Ираке" (запрещенная в России группировка). Обстановка в области безопасности действительно существенно улучшилась, но и поводов для ликования куда меньше, чем пытаются представить иракские официальные источники. С начала 2018 года в результате вооруженного насилия в стране погибли 3169 мирных жителей (данные о потерях среди силовиков не публикуются). Атаки террористов по-прежнему происходят в провинциях Нейнава, Дияла, Багдад, Салах эд-Дин, Киркук, а ситуация в провинции Анбар вынудила армейское командование сформировать там новое оперативное командование. За последние три месяца ударные самолеты и вертолеты армейской авиации выполнили свыше 1400 боевых вылетов для нанесения ударов, в том числе по целям в приграничных районах Сирии. При этом ВВС Турции продолжали бомбить базы и лагеря Рабочей партии Курдистана на территории Ирака.



Очень остро стоит проблема восстановления районов, освобожденных от ИГ. Сотни тысяч перемещенных лиц и беженцев хотели бы вернуться в свои дома, но возвращаться некуда. 12 декабря представители ООН и миссии ЕС в Ираке совершили ознакомительную поездку в Мосул и убедились – город мало пригоден к нормальной жизни. Продолжаются разминирование и разбор завалов, из-под обломков извлечено более 4 тыс. тел погибших. В 2019 году там намечено запустить несколько совместных гуманитарных проектов ЕС и ООН на общую сумму 92,5 млн евро, но эти средства мизерны в сравнении с оценками ущерба и стоимости восстановительных работ. Поиски доноров также не увенчались успехом: все боятся коррупции – инвесторов, готовых направлять средства в "черную дыру", найти не удалось.



В конце ноября в провинции Басра возобновились массовые протесты против плохих государственных услуг, коррупции и безработицы. Раздавались требования отставки губернатора и проведения референдума о региональной автономии, причем на многих участниках были "желтые жилеты".



Вскоре акции вновь приняли насильственную форму. 4 декабря протестующие попытались захватить офис губернатора, для пресечения беспорядков силы безопасности использовали спецсредства, был открыт предупредительный огонь из огнестрельного оружия, проведены аресты. В ответ было заблокировано здание ГУВД Басры с требованием выпустить всех задержанных и прекратить применение силы против демонстрантов. Блокада была снята через сутки после гарантий справедливого разбирательства. 7 декабря в Багдаде прошла демонстрация в поддержку требований жителей провинции Басра.



Инциденты вновь были отмечены на месторождении "Западная Курна-2", которое эксплуатирует компания "Лукойл". 2 декабря группа агрессивно настроенной молодежи повалила бетонные плиты ограждения периметра безопасности, произошли столкновения с подразделениями охраны, были ранены несколько человек. Спустя неделю неизвестные бросили два взрывных устройства через ограждение одного из объектов нефтедобычи. Пострадавших и материального ущерба нет, но один из лидеров движения протеста в интервью местным СМИ заявил, что акции будут продолжены, пока оператор не построит онкологическую клинику для местных жителей, не обеспечит их рабочими местами и не удовлетворит ряд других требований, список которых постоянно пополняется.



И это притом, что "Лукойл" потратил немалые суммы на развитие местной инфраструктуры и социальную сферу: в компании работают сотни иракцев, которые прошли обучение за счет работодателя, на месторождении обустроены десятки километров автомобильных дорог, в прилегающих населенных пунктах построен стадион, отремонтированы и оборудованы школы, осуществлены многие другие гуманитарные проекты. Только в текущем году компания "Лукойл" сдала в эксплуатацию 11 насосных станций и передала на безвозмездной основе оборудование для очистки воды.



В ноябре Багдад посетила российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел. М. Богданов был принят президентом Ирака, премьер-министром, главой МИД и другими высокопоставленными чиновниками, которые подтвердили необходимость развивать двусторонние контакты во всех сферах. Минфин Ирака обнародовал специальное заявление, в котором поблагодарил российские компании, работающие в Ираке, за их роль и усилия, и отметил "готовность помочь в преодолении сложностей, если они возникнут". Сложности есть, их немало, но российские компании до сих пор решали и решают свои проблемы главным образом самостоятельно. Пресс-служба премьер-министра А. Абдель Махди сообщила, что "глава правительства получил личное послание от президента В. Путина и премьер-министра Д. Медведева о необходимости укреплять отношения двух стран, поздравления с формированием нового правительства и приглашение посетить РФ. В ответ господин премьер передал В. В. Путину приглашение посетить Ирак".



Местные обозреватели обратили также внимание на то, что 28 ноября глава МИД Франции сообщил: 11 февраля Ирак намерен посетить с четырехдневным визитом президент Эммануэль Макрон. Комментарии экспертов в соцсетях по поводу этих визитов сходятся на том, что непонятно, с кем российскому лидеру разговаривать в Багдаде и что там делать Макрону.



Нельзя не отметить и удивительное для дипломата по своей прямоте выступление посла Индии в Ираке Прадипа Сингха: 29 ноября он объявил, что в ближайшем будущем его страна начнет напрямую торговать с Иракским Курдистаном, включая импорт нефти оттуда. Заявление прозвучало во время встречи в Союзе торгово-промышленных палат Курдистана (Эрбиль), куда для заключения контрактов прибыла делегация индийских нефтяных компаний. Учитывая многократные утверждения Багдада, что все внешнеторговые операции автономия обязана проводить исключительно с одобрения федерального центра, складывается впечатление, что индийские аналитики знают больше, чем остальные… Источник - Фонд стратегической культуры

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