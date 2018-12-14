Таджикское ТВ переходит от хвалебных репортажей к освещению злободневных тем? - РО

10:07 17.12.2018

Журналистам таджикского государственного телевидения, в частности телеканалов "Точикистон" и "Джахоннамо", поручили акцентироваться на подготовке информационно-аналитических программ и критических репортажей.



В списке – около 70 рекомендуемых тем: незавершенное строительство, школы в вагончиках, разбитые дороги, земельные споры, радикализм в обществе, ношение хиджабов, нехватка питьевой воды, несвоевременная уборка мусорных площадок, простои предприятий и т.д.



"Это рекомендательный список"



Неизвестно, когда и кем был составлен этот список, копия которого попала в распоряжение Радио Озоди. В нем отмечено, что подготовкой программ на регулярной основе будут заняты информационные отделы ТВ.



Журналисты таджикского госТВ подтвердили в беседе с нами существование такого списка. Правда, добавили, что это не какой-нибудь официальный документ, а список тем, рекомендуемых руководством ТВ.



Один из журналистов телевидения на условиях конфиденциальности сообщил, что целью подготовки аналитических и критических материалов является освещение проблем общества, особенно в регионах и привлечение внимания властей к их решению. "Большинство проблем – в регионах. От школ в аварийных зданиях, присвоения земель до несвоевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы или пенсий. В столице то контроля больше", - сказал он.



"Поменьше петь дифирамбы"



По словам собеседника, ранее они подготавливали проблемные репортажи, но после недавнего заявления президента страны Эмомали Рахмона руководители ТВ решили изменить тематику программ. В октябре этого года глава государства на церемонии открытия новой студии телевидения и радио Согда призвал таджикских журналистов поменьше петь дифирамбы и побольше говорить и писать о проблемах общества.



И, действительно, многие независимые СМИ воздерживаются от освещения острых социально-политических вопросов, а государственное ТВ и пресса пестрят хвалебными репортажами и материалами о достижениях.



Впрочем, были и исключения. Три года назад по государственному телеканалу была раскритикована деятельность тогдашнего мэра столицы Махмадсаида Убайдуллоева. В частности, был подготовлен репортаж о пустующем здании рынка "Пойтахт 90" (сейчас – "Мехргон"), который был построен за 40 млн долларов.



"Не видят то, что происходит под носом"



Фаррух Зиеев, директор радио "Точикистон", сказал, что государственные СМИ не ощущают давления или цензуры властей при публикации или выхода в эфир критических материалов.



"Иногда власти в письменной или устной форме выражают несогласие с приведенными журналистом фактами и цифрами. В таких случаях мы даем им возможность предоставить опровержение", - говорит собеседник.



По словам Зиеева, освещение проблем по ТВ и радио имеет положительное влияние на развитие общества.



Житель Душанбе Махмадкарим Диловаров отмечает, что государственные телеканалы, вместо освещения проблем общества, заняты выпуском хвалебных и развлекательных программ. "Иногда они сообщают о каком-нибудь природном катаклизме на той стороне Земли, а то, что происходит под носом, не видят", - говорит Махмадкарим.



"Критика во благо общества"



Обозреватели считают, что любая обоснованная критика имеет важное значение для улучшения жизни общества. Абдукодир Абдукаххор, имеющий большой опыт работы на ТВ и радио, говорит, что жизни без недостатков не бывает и отсутствие критики приводит к тому, что власти не знают реальной ситуации.



"Задача журналиста – сообщать о проблемах общества. Дать сигнал. Решением проблемы уже займутся другие. Если гостелеканалы действительно начнут освещать проблемы, это будет во благо общества", - говорит собеседник.