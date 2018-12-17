Лжесобор. В "незалежной" появилась ПЦУ: что дальше? - О.Миклашевский

10:30 17.12.2018 Итак, свершилось: гора родила мышь, и мышь оказалась смешной. В деле участвовали: действующий президент, вооруженный госаппаратом – спецслужбами, финансами, СМИ, и закулиса, вооруженная Варфоломеем – еще бы не гора! "Объединительный собор" 15 декабря в музее "София Киевская" действительно стал собором раскольников – безо всяких кавычек: объединились анафематы и самосвяты.



Еще бы не забавно! Из канонической церкви самочинно явились на сборище лишь двое – Александр Дробинко, давно уже признавший правомочность притязаний Константинополя, и митрополит Винницкий Симеон, которому Порошенко посулил патриаршество как земляку и, разумеется, надул. Сборище, заседавшее под председательством Порошенко, избрало себе "предстоятелем" – подручного Филарета, которого именуют "Епифаний". С чем их пока ни одна из Поместных церквей мира не поздравила и, вероятно, не поздравит. Еще бы не "мышь"!



Сказано же в первой строчке Псалтыри: "Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых".



Название и титул



Устроители сборища долго сочиняли и никак не могли придумать название для "новой церкви" – чтобы устроило всех. Недавно еще предполагали назвать "ПЦвУ". А прежде были варианты со словами "единая", "поместная" и "автокефальная", получалось все время что-то не очень приличное, вроде ЕПУЦ.



В окончательном варианте остановились на ПЦУ – Православная церковь Украины. Скромненько – и без акцента на автокефалию (которая, вероятно, не предполагается) и на единство (которое не предвидится).



При этом не надо отнимать название у канонической Церкви. Хотя и ПЦУ шутники расшифровали на обидный для Майданного режима лад: "Порошенко – цэ Украйна". С намеком, что это вовсе и не "церковь", а предвыборный хит президента, который стал таковым при сомнительных обстоятельствах.



Титул "предстоятелю" придумали такой, чтобы в нем не было слова "Русь". Епифанию дали титул "Митрополит Киевский и всея Украины". Воспоминание о Руси организаторам и кураторам мероприятия портит сон и аппетит.



Массовка



Радоваться за томос бюджетников массово стали завозить в центр Киева на автобусах к 9-00 утра. На лобовых стеклах некоторых автобусов издали была видна загадочная бумажка с паролем "Р2". Не иначе, придумка ответственных органов, чтобы автобусы шли без задержек. На Крещатике, на Владимирской и на прилегающих улицах припарковано много иногородних автобусов, почему-то особенно много номеров Житомира и Винницы. Свезены люди из администраций, школ, детских садов. Но есть и те, что сами напросились – так людям промыли мозги, что пожелали приехать, поучаствовать в "историческом событии". К 10 часам на Софийской площади образовалась нескладная толпа в несколько сот человек. В толпе много новеньких государственных флагов, а на людях – ленточек с предвыборным лозунгом Порошенко: "Мы идем своим путем". Напротив памятника Богдану Хмельницкому два огромных монитора. Тут и эстрадная площадка. Митинг ведет министр культуры Евгений Нищук, который 5 лет назад "зажигал" Майдан в качестве массовика-затейника. Он привычно несет все, что приходит в его клоунскую голову, что замечательно: "Я сам – католик, как и мои земляки из Ивано-Франковской, Львовской, иных областей, которые сегодня приехали поддержать процесс автокефалии. Кроме того, возле Софийского собора собрались тысячи людей с разным вероисповеданием, и даже атеисты. Но все они хотят одного – получить церковную независимость". Кто-то ворчит: "Выглядит как вмешательство государства в дела церкви". Так и есть! Ожидают приезда Порошенко. Он должен толкнуть речь и открыть "собор", засев во главе президиума.



То, что это прямое нарушение ст. 35 Конституции Украины, его нисколько не смущает. Да и кого смущает, если речь – об "обрезании пуповины с Москвой"?



В толпе на площади ни икон, ни хоругвей, ни молитвенного пения. Совсем не церковная толпа! Начало "собора" затягивается, люди греются в автобусах. Один из наблюдателей комментирует: "В ожидании собора греются, кто как может. Например, водкой и колбасой. С одной стороны – можно понять, с другой – странно для митинга верующих, тем более в пост".



В двенадцатом часу ударили в колокола на звоннице – появился Порошенко. Недоброжелатели отметили: стал заметно подражать Путину. Порошенко проходит через оживившуюся толпу, радостно улыбаясь, исчезает за воротами.



За воротами заповедника, в Софйском соборе своя жизнь: переговоры, пересуды, звонки.



Задержку начала "собора" наблюдатели объясняют тем, что бенефициары никак не могут договориться "по кандидатуре". При этом Варфоломей по связи требует от Порошенко, чтобы тот выполнил обещание и в мероприятии участвовало как минимум десять иерархов УПЦ. Порошенко не справился. Хотя старался: кошмарил духовенство, кого-то даже силой везли в Киев. Но сорвалось. А тут еще и Филарет упрямится. Настаивает на своем человечке в роли будущего "предстоятеля".



Во время затянувшегося мероприятия в сетях появляется сообщение о том, что около 15 часов в Житомирской области во время захода на посадку разбился военный самолет Су-27 и погиб пилот.



В череде тех падений, которые сопровождают различные мероприятия Порошенко, – начиная с его инаугурации, когда упал солдат, – падение самолета выглядит дурным предзнаменованием. Люди, склонные оценивать события в метафизическом измерении, именно так трагедию и воспринимают.



Наконец-то



На площади к 16 часам митинг становится откровенно политическим, крутят ленту про "героев" АТО, звучат соответствующие песни и речи.



Священник Белорусский православной церкви протоиерей Александр Шрамко, присутствующий на площади, отметил в ФБ изначальную заполитизированность мероприятия: "Общий фон: политическое мероприятие с этно-державным содержанием. Первый выступающий (кто-то от властей) прямо так и сказал, что это, мол, продолжение Майдана. И собрались, по его мнению, здесь в основном участники Майдана. Все идет в духе "одна держава – одна церква". Интересно, что менее всего говорится о том, что с Томосом от Константинополя Украинская церковь входит на равных в семью мирового православия. В основном о том, что Украина "избавляется от духовного рабства", обретает полную независимость с получением "своей" церкви. Интересно, а что же было четверть века до этого? Разве не было УПЦ КП и УАПЦ, более чем "своих" церквей? И разве УПЦ МП сейчас куда-то исчезнет, испепеленная фактом наличия "единой" церкви?"



Из канонической УПЦ наконец-то приходит комментарий по поводу присутствия на лжесоборе Симеона Винницкого и Александра Драбинко: "К УПЦ они больше не имеют никакого отношения. Мы констатируем, что они перешли в раскол, и сообщим в Поместные церкви, что в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся".



В Софийском заповеднике своя жизнь.



В первом туре три кандидата. Один от Порошенко – Симеон Винницкий. И двое от "Киевского патриархата". Причем один от Филарета – это Епифаний, второй "сам по себе" – это "митрополит Луцкий и Волынский" Михаил Зинкевич. Неожиданно все трое набирают примерно равное число голосов. И вновь задержка. Должно быть двое. На Зинкевича "находят метод", делают предложение, от которого тот не может отказаться. И вот второй тур. С отрывом в 20 голосов Симеона обходит Епифаний. Епифания называют "правой рукой" Филарета. Он был взращен в расколе, много лет "служил" в расколе – обманывая людей, кощунственно совершая "крещения", "венчания", "отпевания".



Исторический факт



И вот под перезвон колоколов на эстраду поднимается Порошенко с избранником и Парубием, спикером Рады.



Порошенко в ударе. Он сообщает, что сегодня – исторический день, день рождения новой церкви.



"Что это за церковь? – спрашивает Порошенко толпу и сам себе отвечает, загибая пальцы: – Это церковь без Путина, без Кирилла, без молитвы за российскую власть и российское войско". Он делает открытие: "Там, где сегодня махают российским кадилом, завтра бьют российскими "градами"… Еще из его перлов: "Для Путина это вторая геополитическая катастрофа". И еще: "Это праздник православных, греко-католиков (показав на Парубия), протестантов, иудеев (показывая руками куда-то в пространство), мусульман…" Наговорив еще ворох глуповатых подлостей, вспомнив стихи "Товарищ москаль, на Украину шуток не скаль", "Прощай, немытая Россия", "До свиданья, наш сказочный Миша, возвращайся в свой сказочный лес", сообщив, что Филарет является "духовным лидером украинского народа", Порошенко дал слово Епифанию, который "вместе с украинским президентом поедет в Константинополь в начале января и получит долгожданный Томос".



Тот много благодарил, радуя толпу, и провозгласил: "Теперь тут будет славная Константинопольская патриархия".



Это, собственно, все, что нужно знать об "автокефалии" ПЦУ.



Реакция на рождение ПЦУ



Известный киевский монах – архимандрит Алипий (Светличный) напписал: "Суммируя все, что сегодня произошло в Киевском Софиевском соборе-музее, можно только сказать, что все было настолько не настоящее, настолько поддельное, что можно только ужаснуться всему этому ГМО с усилителем вкуса из США".



И далее: "Мне очень жалко всех участников этого примитивного шапито. Можно сколько угодно орать про перемогу, но это провал.



Провал полнейший…"



Спикер Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич высказал в ФБ глубокую мысль: "Как бы ни старались раскол объявить Церковью, неканоническое каноническим – Тело Церкви Христовой не примет этого, потому что та структура, которая была создана вчера, была и есть инородным телом, которое Телом Церкви отторгается и не принимается… То, что произошло вчера на территории национального заповедника "София Киевская", произошло за пределами Церкви и к Церкви Христовой отношения не имеет".



В Белорусской православной церкви председатель Синодального информационного отдела БПЦ Сергий Лепин, отвечая на вопрос о возможных контактах с ПЦУ, заметил: "Эта церковь для нас с формальной точки зрения является раскольнической, и о контактах не может идти речи".



Митрополит Видинский Даниил Болгарской Православной Церкви прокомментировал "объединительный собор" притчей, но жестко: "Я скажу словами одного из архиепископов канонической Церкви, которыми он ответил на приглашение патриарха Варфоломея присутствовать на этом собрании: "Я твердо убежден и исповедываю, что я остаюсь верным единой Православной Церкви, и мое присутствие на этом совете противоречит первому псалому Давида, который гласит: "Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых"". И он назвал событие "исключительно политическим проектом".



Неужели никто не поздравил Варфоломея и Порошенко?



Есть такие!



Глава униатов Святослав Шевчук с радостью заявил: "В этот исторический момент я хочу протянуть братскую руку от имени нашей церкви к новоизбранному предстоятелю и ко всем православным братьям, говоря, что отныне мы идем вместе в историю, к единству, к правде".



Радость его понятна.



С униатами веками воевало православное Запорожское казачество. И вот теперь УГКЦ, которая имеет многовековой опыт жизни в расколе, будет не так одиноко на Украине: появилась еще одна раскольническая структура "признанная хоть кем-то".



И посольство США поздравило "украинцев с историческим собором". При этом посольство как бы и вильнуло, избегая в будущем негативных последствий, если таковые случатся: "Мы поддерживаем право всех украинцев веровать по собственному усмотрению. Терпимость и сдержанность являются ключом к мирному переходному периоду, чтобы люди с разными религиозными убеждениями могли жить и процветать вместе". То есть с американцев взятки гладки.



Однако на Украине мало кто так благостно воспринял "историческое событие". Например уже цитированный выше архимандрит Алипий (Светличный), сравнив "историческое событие" с шапито, с тревогой замечает: "Теперь будут отыгрываться на православных христианах. Будут люто мстить. За всю свою бездарщину…" В другом посте, уже 16 декабря, когда первые волнения улеглись, он пишет: "Я прекрасно понимаю, что несмотря на заверения Порошенко о том, что нам позволено сохранять верность Церкви, еще будут ломать нас через колено. Верить словам президента Украины, судя по его деяниям, невозможно. Но уже сегодня можно выразить восторг и уважение нашему епископату, во главе с Его Блаженством Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Их осталось 94 (это он о архиереях УПЦ. – О.М.). И каждый из них – Усик!) Они прошли очень тяжелое испытание. И расслабляться им еще рано".



Олег Миклашевский. Киев

17.12.2018 Источник - столетие

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