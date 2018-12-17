Развяжет ли Порошенко Новогоднюю "Мариупольскую" войну? - А.Халдей

10:34 17.12.2018 НАПАДЕТ ЛИ ПОРОШЕНКО НА РОССИЮ ПОСЛЕ 16 ДЕКАБРЯ?

Когда пушек скапливается слишком много, они начинают стрелять сами



Компетентные службы безопасности России отметили 14 декабря как некую важную дату, после которой могут произойти серьезные военные инциденты на российско-американском фронте на Украине. Ожидается украинское наступление, и это совсем не дезинформация, а событие, для которого есть все реальные основания.



Известно о том, что группировка ВСУ численностью в 12 тысяч человек собрана в кулак и готовится к наступлению на Мариупольском направлении. Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил на пресс-конференции о том, что спецслужбам ДНР известно о таком наступлении, целью которого является захват контроля над участком границы между РФ и Украиной в Районе Коньково - Холодное на территориях Новоазовского и Тельмановского районов. В районе предполагаемых боевых действия наблюдается усиление войск противника и прибытие наемников из стран НАТО, которых, как известно, используют для специальных диверсионных операций.



Особенностью современной войны является отсутствие секретности в подготовке боевых действий. Скрыть сосредоточение войск США не только не хочет, но и демонстративно не стремится. Уже сама подготовка должна оказывать деморализующее действие на противника и служить средством мобилизации союзников и информационной раскачки общества, которому предстоит положительно реагировать на сам факт начала операции, чем бы она ни закончилась.



Активизация ВСУ в районе Мариуполя полностью укладывается в намерения НАТО проникнуть в район Азовского моря под видом миссии мониторинга. Дескать, там русские избивают украинцев, а США не могут молчать. Именно для целей давления на Россию ВСУ Украины начнут военные действия, а в район Черного моря стремится авианосная группа США из одного авианосца и трех эсминцев. Сейчас пока группа маневрирует в Средиземном море, так как доктрина Монтре запрещает авианосцам вход в Черное море. Но были заявления Конгресса США о необходимости запросить у Турции разрешение на проход черноморских проливов для этой группы. Сам факт такого заявления, даже без наличия самого запроса - это уже акт психологического давления на Россию.



Яндекс.Директ

Исследование Вашей родословной!

Узнать больше

gencentre.ru



Лоферы Tervolina

Узнать больше

lamoda.ru

Зайти в Черное море авианосная группа США, конечно, может, но при этом немедленно попадет под прицел российских береговых ракетных дивизионов в Крыму. Не говоря уже о ВКС и ВМФ. Так что в случае начала попытки повоевать группа может из Черного моря и не выйти. Стремятся ли США довести противостояние с Россией именно до этой черты? Стоит ли ожидать начала войны до конца текущего года, или у США другие планы?



У любой американской операции всегда несколько уровней. Если не удается один, переходят на следующий. Вроде как не догоню, так хоть согреюсь. Для НАТО тут тоже существуют свои риски. США понимает, что в случае начала боевых действий ВСУ получат разгром, и войска ЛДНР войдут в Мариуполь. Войска ЛДНР могут двинуться и дальше в наступление, и тогда даже Владимир Путин не скажет точно, где они остановятся.



Россия не допустит военного поражения ЛДНР, хотя Запад на этом этапе его и не планирует. Россия видит ловушку, но может в нее шагнуть, стремясь разрушить и капкан, и охотника. В любом случае Россия получит новые санкции, но плацдарм для НАТО будет потерян без вариантов возврата. Да и неизвестно, как отреагирует Евросоюз.



Понимая это, НАТО играет ва-банк. Контроль над Азовом и морскими путями из Мариуполя ими фактически уже потерян, Россия их уже перекрыла, так что ухудшение военно-стратегической обстановки для Киева и НАТО ничего не изменит. Мариуполь они хоть и имеют, но использовать его не могут. А вот шанс объединить Запад под лозунгом противостояния России и под эту сурдинку атаковать "Северный поток-2" вполне реален. И при этом атака должна разрушить европейские намерения (а идеальная атака должна разрушать не только челюсть противника, но и его намерения) создать отдельную от США систему валютных расчетов, к которой присоединяется Россия. А следом за этим хоронится и идея европейской армии вне НАТО.



Локальная Мариупольская война решает для США слишком много важнейших проблем сохранения контроля над союзниками и подчинения их своей воле, чтобы отнести ее к разряду утопий. При любом ее исходе США достигают своих целей. Победят они или их разобьют – в любом случае Запад обязан сплотиться вокруг США и подчиниться их воле. Так что у Мариупольской "атаки мертвецов" Порошенко не украинские, а европейские основания. Под Мариуполем разыгрывается фрагмент американо-европейской экономической войны, где Азов - лишь один из театров военных действий.



Азовское море в районе Мариуполя - это такое современное Сараево. Один выстрел - и курок очередной мировой войны спущен. Попытка попугать Россию силовым блефом с переходом войны в экономическую плоскость может перейти в реальный саморазвивающийся процесс. Ведь если вы делаете другому козу, тот может реально ударить в ответ. И тогда все пойдет не так, как планировалось.



Для Порошенко в этом сценарии свои бонусы: он, как минимум, проводит выборы на ненадежных территориях в режиме военного положения, когда агитация противников там запрещена, а избиратели в статусе резервистов голосуют на закрытых участках военных частей. Да, Порошенко в статусе президента на второй срок – вовсе не идеальный для США сценарий. Оставление Порошенко обострит внутриполитический кризис элит Украины до состояния элитной войны с последующим распадом страны. В этом случае поменять Порошенко на Тимошенко для США даже предпочтительнее.



Однако выгоды от обострения конфликта с Россией на Азове перевешивают негативные сценарии от бонусов Порошенко. Тем более что контроль донецких избирательных участков не дает Порошенко гарантии победы, и Тимошенко все равно победит его. Для США вообще кандидатура украинского президента техническая и не имеющая значения. Важнее всего баланс сил с Россией. И именно изменение этого баланса сил толкает США на путь военных авантюр в Мариуполе. Вероятность начала военных действий чрезвычайно высока, и российские военные готовятся не зря. А то, что они готовятся, секретом не является.



Яндекс.Директ

Сабо Petit Pas

Узнать больше

lamoda.ru



Исследование Вашей родословной!

Узнать больше

gencentre.ru

Запад традиционен до слез в своем подходе к сооружению "казусов Белли". Все мы помним трогательную историю "отравления Россией Скрипалей". Россия была обвинена в провокации, устроенной британскими спецслужбами. Так явно была подстроена вся эта история, что Европа чисто технически сымитировала солидарное присоединение к санкциям, чтобы избежать неприличного открытого остракизма Британии своими же союзниками. Но Лондон в деле Скрипалей использовал старую схему, по которой действовал против России аж в Первую мировую войну.



Все помнят, как это было. Перед выстрелом в Сараево сложилась мировая система баланса сил. Россия покрывала Сербию, Германия - Австрию. Операция британской разведки, где ее агент сербский националист Гаврила Принцип стреляет в наследника австрийского престола Франца Фердинанда, сталкивала Германию и Россию, каждой из которых Англия давала свои гарантии: России – совместный с Францией союз против Германии, а Германии - нейтралитет в случае ее столкновения с Россией.



А вот что писала тогда британская пресса – газеты "Standart" и "Daily Chronicl" – о выстреле Гаврилы Принципа в Сараево: "Нет сомнения, что целый заговор был подготовлен Сербией, и на Россию падает часть ответственности, если на вся". "Основой убийства является российская система устранения каждого невыгодного противника на Балканах". Ничего не напоминает? Нет эффекта дежавю? Если поменять Фердинанда на Скрипаля, а Сербию на Солсбери?



Причем, что самое интересное, нынешняя оппозиция в России реагирует точно так же, как реагировала оппозиция тогда. Лев Троцкий писал в своей книге "Европа в войне": "Убийство... было несомненно инспирировано сербским правительством. С другой стороны, и Россия косвенным путем участвовала в подготовке этого убийства". Чем не наша нынешняя рукопожатная либеральная общественность?



Что тут можно сказать? Можно сказать: "Скучно, девушки". Можно напомнить: СССР бил Германию на фронте именно из-за приверженности Вермахта к шаблонам, под которыми в германских штабах понимали законы тактики и стратегии. Но именно эта склонность к шаблонам Запада и заставляет нас реально готовиться ко всем возможным провокациям именно как к реальным и возможным. Они не уймутся, пока не получат дубиной по хребту.



Мы прекрасно знаем, с кем имеем дело и как они развязывают войны против нас. Как бы они ни стремились к игре в ковбоев, однажды они заиграются и перейдут черту, и то, чего все так стремятся избежать, начнется. Как говорил знаток развязывания войн Герман Геринг: "Когда пушек скапливается слишком много, они начинают стрелять сами". В истории уже не раз были такие прецеденты.



Большие войны начинаются с малых провокаций, где инициаторы стремятся переиграть Россию. Именно такую комбинацию факторов мы имеем перед собой сейчас. Уже появились сведения о том, что ВСУ перейдут в наступление под Донецком в Сочельник или на католическое Рождество. И поэтому к периоду после 16 декабря 2018 года нужно отнестись со всей возможной серьезностью.



Александр Халдей

17 декабря 2018 Источник - iarex.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545032040

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Назарбаев рассказал об одиночестве президента

- К. Токаев принял руководителя китайского холдинга Genertec

- Вопросы развития государственно-частного партнерства в регионах рассмотрели на заседании Экспертного совета

- Эксперты не исключают проведения досрочных президентских выборов в Казахстане

- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан

- Кадровые перестановки

- В Алматы на линии BRT появились первые электронные табло на остановках

- Миграционная политика Казахстана и России: реальность и перспективы

- "Нұрлы жол": автодороги – контроль депутатов-нуротановцев

