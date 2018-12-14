Задержания пытавшихся возложить цветы к монументу Независимости произошли в Алматы

12:12 17.12.2018

Задержания пытавшихся возложить цветы к монументу Независимости произошли в Алматы, сообщает международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз".



"Гражданские активисты сообщают, что 17 декабря в Алматы продолжилось задержание журналистов и правозащитников, которые намеревались возложить цветы к мемориалу Независимости", - сообщает "Әділ сөз" в понедельник.



В фонде уточнили, что журналист Мирас Нурмуханбетов, по его словам, сумел уйти после проверки документов.



"Задержан правозащитник Ерлан Калиев. Гульжан Ергалиева пишет, что, по информации Рысбека Сарсенбайулы, задержны Кыстаубаев и Сундеткалиев, сама она решила возложить цветы позже, чтобы не подвергаться такой же участи. У задержанных большей частью проверяют телефоны и подвергают допросу, пытаясь найти связь с ДВК", - добавили в фонде.



Напомним, ранее стало известно о задержании в понедельник в Алматы известного казахстанского журналиста – главного читателя газеты "Дат" ("Общественная позиция") Ермурата Бапи. Днем ранее в Уральске были задержаны журналисты газеты "Уральская неделя" Рауль Упоров и Мария Мельникова.